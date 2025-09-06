Trào lưu ‘làm tượng Al’ trên Gemini: Sáng tạo hay rủi ro?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

SVO - Gần đây, trào lưu tạo tượng từ AI trên Gemini đang thu hút giới trẻ, lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cùng với sức hút từ khả năng sáng tạo, các chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro bảo mật thông tin cá nhân.

Chỉ cần ảnh chân dung và vài dòng mô tả, công cụ Gemini nhanh chóng biến hóa hình ảnh thành bức tượng điêu khắc sống động, với đa dạng chất liệu và phong cách. Sự mới mẻ và tính cá nhân hóa cao đã giúp trào lưu này nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ.

z6981967436293-b7b88ec9fa70b92b78ff6493be374239.jpg
Bức tượng độc đáo của Đặng Uyên được tạo nên từ công nghệ Al của Gemini. (Ảnh: NVCC)

Sức hút của trào lưu này nằm ở khả năng biến người dùng thành các tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nguyễn Thị Thảo (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) hào hứng chia sẻ: “Trào lưu này thực sự rất hấp dẫn. Với vài thao tác đơn giản, mình đã có thể tạo ra những bức tượng AI độc đáo mang đậm dấu ấn cá nhân. Khả năng tùy chỉnh phong cách và chất liệu là điểm cộng lớn, giúp mình và bạn bè có thêm những trải nghiệm sáng tạo mới mẻ trên mạng xã hội”.

Lê Minh Khang (trường ĐH Kiến trúc TP. HCM) cũng bày tỏ sự thích thú: “Là người thường xuyên cập nhật các xu hướng công nghệ, mình rất ấn tượng với khả năng của Gemini trong việc biến ảnh thành tượng AI. Chất lượng hình ảnh chân thực và tính độc đáo của mỗi tác phẩm là điều khiến mình thích thú”.

z6981978433198-cf27d39570f0cf7bb2093002c7527321.jpg

Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn, các chuyên gia cảnh báo về rủi ro bảo mật. Việc người dùng ảnh và thông tin cá nhân lên để tạo tượng tiềm ẩn nguy cơ dữ liệu bị lạm dụng, đánh cắp hoặc sử dụng cho mục đích xấu như ‘deepfake’.

Một số nền tảng có thể có chính sách bảo mật chưa rõ ràng, khiến quyền riêng tư người dùng bị đe dọa. Kẻ xấu cũng có thể lợi dụng trào lưu này để tạo ứng dụng giả mạo, lừa đảo thông tin nhạy cảm.

Để an toàn, các chuyên gia khuyến nghị người dùng nên tìm hiểu kỹ ứng dụng, đọc kỹ điều khoản và chỉ sử dụng công cụ uy tín. Hạn chế cung cấp thông tin không cần thiết, tránh tải ảnh hoặc dữ liệu nhạy cảm. Đồng thời, cần thường xuyên kiểm tra cài đặt quyền riêng tư và nâng cao ý thức bảo mật trước các chiêu trò lừa đảo trực tuyến.

Trào lưu “làm tượng AI” trên Gemini mang đến không gian sáng tạo đầy thú vị, nhưng đi kèm với đó là những rủi ro. Nâng cao nhận thức về bảo mật thông tin cá nhân là điều thiết yếu để giới trẻ có thể trải nghiệm công nghệ an toàn.

