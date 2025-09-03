Ký túc xá ĐHQG TP. HCM tăng cường sinh viên tình nguyện hỗ trợ chỗ ở cho tân sinh viên

SVO - Theo Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐHQG TP. HCM, để hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh yên tâm nhận chỗ ở trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị đã bố trí nhân sự trực xuyên lễ, tăng cường sinh viên tình nguyện và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất.

Những ngày này, hàng trăm sinh viên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm tại các dãy nhà tại ký túc xá ĐHQG TP. HCM, sẵn sàng hướng dẫn thủ tục, đưa tân sinh viên đi tham quan khuôn viên ký túc xá.

Toàn bộ quy trình từ hướng dẫn làm thủ tục, nhận phòng đến hỗ trợ sinh hoạt đều được các tình nguyện viên hướng dẫn bài bản.

ThS Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Khu đô thị ĐHQG TP. HCM cho biết, năm nay việc tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá đã thống nhất sử dụng kết quả trúng tuyển đại học và sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD - ĐT làm cơ sở đăng ký ở ký túc xá.

Sinh viên tình nguyện hỗ trợ đón tân sinh viên tại Ký túc xá ĐHQG TP. HCM. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM, dự kiến năm học 2025-2026 ký túc xá sẽ tiếp nhận 35.500 sinh viên vào ở, trong đó dự kiến dành 10.500 chỗ cho tân sinh viên các trường thành viên ĐHQG TP. HCM và các trường đại học, cao đẳng có liên kết.

Ký túc xá ĐHQG TP. HCM nằm tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, có diện tích khoảng 42 ha, với khu A và khu B. Ký túc có 47 tòa nhà cao tầng, đầy đủ tiện ích sinh hoạt như căng tin, thư viện, nhà xe, phòng sinh hoạt chung, sân thể thao... Đây được xem là một trong những hệ thống ký túc xá có quy mô lớn nhất cả nước.

Tình nguyện viên sinh viên hỗ trợ nhiệt tình tân sinh viên nhận chỗ ở. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Ngoài việc đảm bảo chỗ ở, ký túc xá còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đời sống, học tập và phát triển kỹ năng cho sinh viên. Trong đó, nổi bật là "Bếp ăn chia sẻ sinh viên" được Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG TP. HCM đưa vào hoạt động từ ngày 30/6, phục vụ 11h - 12h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, tại tầng trệt nhà C5, ký túc xá khu B (Khu đô thị ĐHQG TP. HCM).

Bếp ăn chia sẻ nhằm chia sẻ đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất ăn ở đây có giá 25.000 đồng. Sinh viên khó khăn chi trả 15.000 đồng, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TP. HCM hỗ trợ 10.000 đồng. Ngoài ra, bếp ăn phục vụ sinh viên có nhu cầu, với giá 25.000 đồng/suất. Thực khách nào muốn đóng góp có thể thanh toán với mức giá cao hơn qua hình thức chuyển khoản, nhằm hỗ trợ giá suất ăn cho sinh viên khó khăn, đảm bảo tính minh bạch.