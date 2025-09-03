Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Ký túc xá ĐHQG TP. HCM tăng cường sinh viên tình nguyện hỗ trợ chỗ ở cho tân sinh viên

Hà Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Theo Trung tâm Quản lý ký túc xá ĐHQG TP. HCM, để hỗ trợ tân sinh viên và phụ huynh yên tâm nhận chỗ ở trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, đơn vị đã bố trí nhân sự trực xuyên lễ, tăng cường sinh viên tình nguyện và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất.

Những ngày này, hàng trăm sinh viên tình nguyện đã có mặt từ rất sớm tại các dãy nhà tại ký túc xá ĐHQG TP. HCM, sẵn sàng hướng dẫn thủ tục, đưa tân sinh viên đi tham quan khuôn viên ký túc xá.

Toàn bộ quy trình từ hướng dẫn làm thủ tục, nhận phòng đến hỗ trợ sinh hoạt đều được các tình nguyện viên hướng dẫn bài bản.

ThS Tăng Hữu Thủy - Giám đốc Trung tâm Quản lý Ký túc xá Khu đô thị ĐHQG TP. HCM cho biết, năm nay việc tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá đã thống nhất sử dụng kết quả trúng tuyển đại học và sau khi thí sinh xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh chung của Bộ GD - ĐT làm cơ sở đăng ký ở ký túc xá.

539737080-1211447941021600-3625754092932608763-n.jpg
Sinh viên tình nguyện hỗ trợ đón tân sinh viên tại Ký túc xá ĐHQG TP. HCM. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Quản lý KTX ĐHQG TP. HCM, dự kiến năm học 2025-2026 ký túc xá sẽ tiếp nhận 35.500 sinh viên vào ở, trong đó dự kiến dành 10.500 chỗ cho tân sinh viên các trường thành viên ĐHQG TP. HCM và các trường đại học, cao đẳng có liên kết.

Ký túc xá ĐHQG TP. HCM nằm tại Khu đô thị ĐHQG TP. HCM, có diện tích khoảng 42 ha, với khu A và khu B. Ký túc có 47 tòa nhà cao tầng, đầy đủ tiện ích sinh hoạt như căng tin, thư viện, nhà xe, phòng sinh hoạt chung, sân thể thao... Đây được xem là một trong những hệ thống ký túc xá có quy mô lớn nhất cả nước.

539011719-1211447384354989-4398001770056617706-n.jpg
Tình nguyện viên sinh viên hỗ trợ nhiệt tình tân sinh viên nhận chỗ ở. (Ảnh: ĐHQG TP. HCM)

Ngoài việc đảm bảo chỗ ở, ký túc xá còn triển khai nhiều chương trình hỗ trợ đời sống, học tập và phát triển kỹ năng cho sinh viên. Trong đó, nổi bật là "Bếp ăn chia sẻ sinh viên" được Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG TP. HCM đưa vào hoạt động từ ngày 30/6, phục vụ 11h - 12h30, từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, tại tầng trệt nhà C5, ký túc xá khu B (Khu đô thị ĐHQG TP. HCM).

514410117-1056458456597851-3773627777371764907-n-7976-8572.jpg
Bếp ăn chia sẻ nhằm chia sẻ đến sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi suất ăn ở đây có giá 25.000 đồng. Sinh viên khó khăn chi trả 15.000 đồng, Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị ĐHQG TP. HCM hỗ trợ 10.000 đồng. Ngoài ra, bếp ăn phục vụ sinh viên có nhu cầu, với giá 25.000 đồng/suất. Thực khách nào muốn đóng góp có thể thanh toán với mức giá cao hơn qua hình thức chuyển khoản, nhằm hỗ trợ giá suất ăn cho sinh viên khó khăn, đảm bảo tính minh bạch.

Hà Chi
#Ký túc xá ĐHQG TP. HCM #tân sinh viên #hỗ trợ nhập học #sinh viên tình nguyện #khu đô thị ĐHQG #dịch vụ sinh viên #cơ sở vật chất

Xem thêm

Cùng chuyên mục