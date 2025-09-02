Người đàn ông dành hơn nửa đời gìn giữ ký ức về Bác Hồ

SVO - Hơn 50 năm ấp ủ và thực hiện ý tưởng, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (1955, sống tại phường Linh Xuân, TP. HCM) đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong căn nhà của mình. Dịp Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt để ôn lại lịch sử và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang có 12 năm tham gia kháng chiến trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1969, lần đầu tiên tham gia chiến đấu tại Dầu Tiếng, ông được nghe thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây Me, Đà Nẵng/ Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng/ Giặc Mỹ leo thang ngày càng thuanặng. Giọng Bác qua radio vừa hùng hồn, thiêng liêng, vừa ấm áp, vĩ đại. Điều này thôi thúc tôi làm một điều gì đó về Người”. Đến năm 2018, không gian văn hóa Hồ Chí Minh chính thức được xây dựng và hoàn thành.
Dành gần trọn đời nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lâm Xuân Quang vẫn trăn trở làm sao để lan tỏa tư tưởng của Người đến thế hệ sau. Ông kỳ vọng, những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại trong tủ kính hay sách vở mà sẽ phát huy tối đa giá trị của chúng, trở thành nguồn tri thức giúp người trẻ học tập, rèn luyện đạo đức và tiếp nối hành trình xây dựng đất nước.