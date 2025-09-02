Người đàn ông dành hơn nửa đời gìn giữ ký ức về Bác Hồ

SVO - Hơn 50 năm ấp ủ và thực hiện ý tưởng, cựu chiến binh Lâm Xuân Quang (1955, sống tại phường Linh Xuân, TP. HCM) đã xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngay trong căn nhà của mình. Dịp Kỷ niệm Quốc khánh 2/9, nơi đây trở thành điểm đến đặc biệt để ôn lại lịch sử và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cựu chiến binh Lâm Xuân Quang có 12 năm tham gia kháng chiến trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1969, lần đầu tiên tham gia chiến đấu tại Dầu Tiếng, ông được nghe thơ chúc Tết của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Mừng miền Nam rực rỡ chiến công/ Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây Me, Đà Nẵng/ Mừng miền Bắc chiến đấu anh hùng/ Giặc Mỹ leo thang ngày càng thua nặng. Giọng Bác qua radio vừa hùng hồn, thiêng liêng, vừa ấm áp, vĩ đại. Điều này thôi thúc tôi làm một điều gì đó về Người”. Đến năm 2018, không gian văn hóa Hồ Chí Minh chính thức được xây dựng và hoàn thành.

Dành gần trọn đời nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Lâm Xuân Quang vẫn trăn trở làm sao để lan tỏa tư tưởng của Người đến thế hệ sau. Ông kỳ vọng, những di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại trong tủ kính hay sách vở mà sẽ phát huy tối đa giá trị của chúng, trở thành nguồn tri thức giúp người trẻ học tập, rèn luyện đạo đức và tiếp nối hành trình xây dựng đất nước.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh﻿ rộng khoảng 300m2, trưng bày nhiều hiện vật. Nơi đây tái hiện một phần lịch sử dân tộc gắn với hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Năm 2018, gia đình ông Quang bắt đầu sửa chữa căn nhà đang ở. Ông dành tầng cao nhất của căn nhà để hoàn thành ý tưởng đã ấp ủ từ lâu. Ông chia sẻ: “Không gian văn hóa là nơi được thi công và hoàn thành đầu tiên. Gia đình đã ủng hộ và tiếp thêm động lực cho tôi rất nhiều”.

Ông Lâm Xuân Quang không chỉ sưu tầm mà còn sáng tạo các hiện vật liên quan tới Bác. Quả địa cầu làm từ bê tông, ghi dấu 40 quốc gia mà Hồ Chủ tịch đã từng đi qua trong 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước﻿.

“Máy đánh chữ là vật gắn bó sâu sắc với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh﻿. Tuy không phải là máy đánh chữ mà Bác từng sử dụng nhưng đây là món đồ tôi tâm đắc nhất khi sưu tầm”, cựu chiến binh tâm sự.

Tranh, ảnh, sách, báo... có liên quan tới Bác đều được ông Quang thu thập và trưng bày. Ông Quang tâm sự, niềm mong muốn sưu tầm tư liệu về Bác lúc nào cũng cháy bỏng trong ông: “Đi đến đâu, tôi cũng khát khao tìm và lưu giữ những dấu vết quý giá ấy”.

Hiện nay, ông có hơn 200 đầu sách về con người và sự nghiệp của Bác. Tất cả đều được đóng dấu mộc, trưng bày và bảo quản kỹ càng. Qua nhiều năm nghiền ngẫm sách báo về Bác, ông Quang đúc kết ba yếu tố cốt lõi làm nên một thế hệ trẻ vững vàng: Khát vọng, trí tuệ và bản lĩnh.

Bao quanh không gian văn hóa là những bức tranh tường tái hiện các chiến dịch lớn trong lịch sử.

Các bức tranh đều được trình bày theo tiến trình lịch sử. Bắt đầu từ cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và kết thúc tại khoảnh khắc chiếc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 30/4/1975﻿.

Mỗi lần kể về Bác, ông Quang luôn bày tỏ lòng biết ơn và kính phục. Với ông, lời dạy của Người là kim chỉ nam cho cuộc đời, đặc biệt là tư tưởng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” ông luôn noi theo.