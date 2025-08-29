Ráo riết giúp tân sinh viên tìm nhà trọ

SVO - Nhiều trường đại học tại TP. HCM đang triển khai các chương trình, các đội hình sinh viên tình nguyện... nhằm hỗ trợ tìm nhà trọ cho tân sinh viên.

Mở điểm hỗ trợ tư vấn cho tân sinh viên

ThS Phạm Thái Sơn - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường ĐH Công Thương TP. HCM cho biết, nhà trường đã tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho đội ngũ cộng tác viên, hỗ trợ đón tân sinh viên trong ngày làm thủ tục nhập học.

“Để rút ngắn thời gian, năm nay, nhà trường tổ chức tập huấn kỹ lưỡng cho cộng tác viên, như cách sắp xếp giấy báo, kiểm tra và xác thực thông tin sinh viên, đồng thời tăng cường hỗ trợ, bố trí khu vực nghỉ ngơi cho người thân của tân sinh viên”, ông Phạm Thái Sơn nói.

Sinh viên tình nguyện trường ĐH Công Thương TP. HCM hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học. (Ảnh: HUIT)

Trường ĐH Ngân hàng TP. HCM cho biết, ký túc xá trường hiện có hơn 2.000 chỗ, năm nay, trường dành khoảng 500 chỗ cho tân sinh viên, với đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên trường còn tổ chức các hoạt động hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ gần trường, phối hợp cho tân sinh viên sát hạch giấy phép lái xe.

Trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), từ ngày 26/8 đến 30/8, một khu vực đặc biệt đã được mở ngay tại cổng trường để hỗ trợ, tư vấn tìm nhà trọ cho các bạn sinh viên. Các bạn tình nguyện viên đã chủ động tìm kiếm và sàng lọc thông tin về các phòng trọ uy tín, phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Với sự nhiệt tình, chuyên nghiệp của các anh chị đi trước, nhiều bạn tân sinh viên đã tìm được nơi ở ưng ý chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ trường ĐH KHTN, tại trường ĐH Nguyễn Tất Thành, các bạn sinh viên tình nguyện cũng được huy động, với số lượng lớn để hỗ trợ tân sinh viên hoàn tất các thủ tục nhập học, hướng dẫn đăng ký ký túc xá, tìm nhà trọ và thậm chí là chụp ảnh thẻ sinh viên. Sự có mặt của các bạn tình nguyện viên đã mang lại cảm giác thân thiện, gần gũi, giúp các bạn tân sinh viên vơi đi nỗi lo lắng, bỡ ngỡ ban đầu.

Sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) hỗ trợ tân sinh viên làm hồ sơ nhập học. (Ảnh: UEL)

Tại trường ĐH Văn Lang, tòa nhà ký túc xá gồm 1.026 chỗ ở. Mỗi phòng đều có ban công, được trang bị đầy đủ nội thất như máy lạnh, tủ lạnh mini, phòng vệ sinh riêng, máy nước nóng - lạnh, bàn học, kệ sách, tủ đồ, giường cá nhân riêng biệt.

Hằng năm, nhà trường còn tổ chức khảo sát, tìm kiếm gần 1.000 địa chỉ nhà trọ uy tín ở khu vực gần trường. Sinh viên các khóa trước sẽ trực tiếp tư vấn, đưa đón tân sinh viên lựa chọn chỗ ở khi đến làm thủ tục nhập học.

Hỗ trợ trực tuyến, lan tỏa thông tin

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, công tác hỗ trợ tân sinh viên còn được lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Trên trang fanpage chính thức của trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM), Đoàn Thanh niên đã đăng tải hướng dẫn chi tiết về các tuyến xe buýt đi lại, giúp tân sinh viên dễ dàng hơn trong việc di chuyển.

Đoàn Thanh niên trường ĐH Công nghiệp TP. HCM cho biết, trường dành 1.200 chỗ ở ký túc xá cho tân sinh viên. Sau khi hoàn tất hồ sơ nhập học, có mã số sinh viên, sinh viên có thể đăng ký online để giữ chỗ ở ký túc xá.

Không kém phần sáng tạo, Đoàn - Hội khoa Du lịch, trường ĐH Tài chính - Marketing đã thực hiện một đoạn clip dài 6 phút sinh động. Đoạn clip không chỉ hướng dẫn cách đi các tuyến xe buýt giữa các cơ sở của trường, mà còn chỉ dẫn đến các địa điểm nổi bật khác trong thành phố. Cách làm này không chỉ hữu ích mà còn thể hiện sự năng động, sáng tạo của sinh viên.

Sinh viên tình nguyện trường ĐH Nguyễn Tất Thành hỗ trợ tân sinh viên làm thủ tục nhập học và tư vấn chỗ trọ an toàn. (Ảnh: NTTU)

Được sự hỗ trợ từ các anh chị tình nguyện viên, Nguyễn Thị Mai An (tân sinh viên trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất may mắn vì đã được các anh chị giúp đỡ. Lúc đầu, mình rất lo lắng vì không biết tìm nhà trọ ở đâu, nhưng nhờ các anh chị mà mình đã tìm được phòng trọ gần trường và giá cả phải chăng”.

Ông Nguyễn Trọng Nhân (hụ huynh tân sinh viên trường ĐH Nguyễn Tất Thành) bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, từ hướng dẫn nhập học đến các dịch vụ hỗ trợ. Con tôi cũng cảm thấy hào hứng và tự tin hơn khi bước vào môi trường đại học”.