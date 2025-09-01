Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Các bạn trẻ ‘nhuộm đỏ’ đường sách TP. HCM trong sắc cờ Tổ quốc

Thảo Tú
SVO - Trong không khí nhộn nhịp của ngày Quốc khánh 2/9, nhiều bạn trẻ đã lưu giữ khoảnh khắc rực rỡ bên cờ hoa tại Đường sách TP. HCM. Những bức ảnh không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn thể hiện niềm tự hào và tình yêu đất nước qua góc nhìn trẻ trung, sáng tạo của thế hệ trẻ.

Văn Duy (2005, Đà Nẵng) và Nhật Hạ (2005, Đăk Lăk) chia sẻ các bạn cảm thấy vô cùng tự hào khi là người Việt Nam.

img-2141-vsco.jpg
Văn Duy và Nhật Hạ tại Đường sách TP. HCM.

“Dù không có mặt trực tiếp ở Thủ đô Hà Nội để coi diễu binh, diễu hành nhưng mình vẫn không quên hưởng ứng không khí vui tươi của ngày Quốc khánh 2/9. Mình tự hào khi là người Việt Nam”, Văn Duy chia sẻ.

img-2148-vsco.jpg
Các bạn trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc trước thềm Đại lễ Quốc Khánh 2/9﻿.
img-2149-vsco.jpg

Mỹ Thứ (2002, Huế) chia sẻ: “Mình thích không khí của Đất nước những ngày này vô cùng, mình muốn đi đến những nơi nổi tiếng, danh lam thắng cảnh để lưu giữ kỉ niệm và không quên mang theo lá cờ đỏ sao vàng bên người”.

img-2153-vsco.jpg
Lá cờ Tổ quốc luôn hiện hữu ở bất cứ đâu dù là trên tay, trên vai hay cả trong tim.
img-2158-vsco.jpg
Ngọc Thuận (1987, TP. HCM) cùng vợ rất thích không khí nhộn nhịp tại Đường sách TP. HCM﻿ khi nhìn đâu cũng ngập tràn sắc đỏ.
img-2159-vsco.jpg
Cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ bên lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc.
img-2143-vsco.jpg
img-2133-vsco.jpg
img-2145-vsco.jpg
Các bạn trẻ thích thú với ấn phẩm đặc biệt của ngày Quốc khánh 2/9﻿.
img-2139-vsco.jpg
img-2147-vsco.jpg
Thảo Tú
#Quốc khánh 2/9 #đường sách TP.HCM #cờ Tổ quốc #giới trẻ Việt Nam #tự hào dân tộc #ảnh kỷ niệm #sắc đỏ

