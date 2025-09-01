Các bạn trẻ ‘nhuộm đỏ’ đường sách TP. HCM trong sắc cờ Tổ quốc

Văn Duy (2005, Đà Nẵng) và Nhật Hạ (2005, Đăk Lăk) chia sẻ các bạn cảm thấy vô cùng tự hào khi là người Việt Nam.
“Dù không có mặt trực tiếp ở Thủ đô Hà Nội để coi diễu binh, diễu hành nhưng mình vẫn không quên hưởng ứng không khí vui tươi của ngày Quốc khánh 2/9. Mình tự hào khi là người Việt Nam”, Văn Duy chia sẻ.
Mỹ Thứ (2002, Huế) chia sẻ: “Mình thích không khí của Đất nước những ngày này vô cùng, mình muốn đi đến những nơi nổi tiếng, danh lam thắng cảnh để lưu giữ kỉ niệm và không quên mang theo lá cờ đỏ sao vàng bên người”.