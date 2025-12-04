'Lửa Ngục': Phim ngắn của sinh viên Đại học Huế lan toả ký ức lịch sử Chín Hầm

SVO - Trong hành trình tìm về những câu chuyện lịch sử, nhóm bạn trẻ của ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Quốc tế, Đại học Huế đã chọn Khu di tích lịch sử Chín Hầm (tại thành phố Huế) để thực hiện dự án phim ngắn “Lửa Ngục” cho đồ án tốt nghiệp.

Phim “Lửa Ngục” do nhóm sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Quốc tế,

﻿Đại học Huế thực hiện.

Người trẻ cảm nhận và kể lại lịch sử bằng phim ngắn

Lửa Ngục được hình thành từ mong muốn tiếp cận câu chuyện ở di tích lịch sử Chín Hầm tại thành phố Huế. Nhóm sinh viên đã kể lại câu chuyện về di tích lịch sử Chín Hầm bằng góc nhìn trân trọng, chân thành của những người trẻ. Qua đó, hy vọng di tích này sẽ được biết đến rộng rãi hơn. Thông điệp của phim nhấn mạnh rằng dù thể xác từng bị dồn vào bóng tối, tinh thần và phẩm giá con người vẫn có khả năng vượt lên, trở thành nguồn sáng truyền lại cho thế hệ sau.

Các bạn trẻ mong muốn tạo nên một sản phẩm có giá trị giáo dục và ý nghĩa xã hội.

Lửa Ngục là một dự án phim ngắn khai thác những ký ức lịch sử bị khuất lấp tại một không gian giam giữ khắc nghiệt ở Huế, nơi thể xác từng bị kìm hãm nhưng tinh thần con người vẫn để lại dấu ấn bền bỉ. Với thông điệp cốt lõi “Thân vùi ngục tối, hồn hoá đuốc thiêng”, phim hướng đến việc khơi gợi sự thấu cảm, quan tâm và trân trọng đối với những giá trị văn hoá, lịch sử, đặc biệt là với giới trẻ. Nhóm trưởng Ngô Lê Minh Thư - sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện, Khoa Quốc tế, Đại học Huế cho biết: “Thông qua dự án, nhóm mong muốn tạo nên một sản phẩm có giá trị giáo dục và ý nghĩa xã hội, giúp người trẻ tiếp cận lịch sử bằng trải nghiệm cảm xúc, góp phần nâng cao nhận thức về di sản và khuyến khích cộng đồng gìn giữ ký ức địa phương như một phần của bản sắc chung. Chúng mình mong muốn phim sẽ được lan tỏa rộng rãi để thế hệ trẻ biết đến về di tích Chín Hầm nhiều hơn, để các bạn có thể tìm hiểu, ghé thăm và tri ân những người đã nằm lại nơi đây, bởi chính sự quan tâm của thế hệ hôm nay sẽ giúp ký ức lịch sử ấy tiếp tục được gìn giữ và sống mãi”.

Poster của phim ngắn “Lửa Ngục”.

Cảm nhận quá khứ bằng sự thấu hiểu và đồng cảm

Dự án phim hướng đến việc xây dựng cách tiếp cận lịch sử gần gũi hơn với giới trẻ, giúp họ cảm nhận quá khứ bằng sự thấu hiểu và đồng cảm, chứ không chỉ qua những sự kiện khô khan trên trang sách.

Buổi chiếu phim diễn ra tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế vào ngày 02/12

﻿thu hút sự quan tâm của các bạn trẻ.

TS. Lê Nguyễn Phương Thảo - Giảng viên thỉnh giảng, cố vấn chuyên môn các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án Truyền thông và đồ án tại Khoa Quốc tế, Đại học Huế kỳ vọng sinh viên tiếp cận chủ đề lịch sử bằng một thái độ nghiêm túc trong khảo cứu và có khả năng chuyển hóa tri thức đó thành một sản phẩm truyền thông có chiều sâu. Điều quan trọng nằm ở việc tái hiện đúng tư liệu và khả năng đặt tư liệu vào những diễn giải mới, phù hợp với ngôn ngữ của thế hệ trẻ. Một bộ phim lịch sử tốt cần vừa đảm bảo tính chính xác, vừa mở ra được khả năng đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, giúp người xem cảm nhận được giá trị nhân văn và bài học thời đại từ các dấu mốc lịch sử.

Đây cũng chính là mục tiêu học thuật mà TS. Lê Nguyễn Phương Thảo hướng tới: giúp sinh viên phát triển tư duy phản biện và năng lực sáng tạo dựa trên nền tảng hiểu biết sâu sắc về văn hoá, lịch sử.

Phim ngắn Lửa Ngục mang lại một góc nhìn nhân văn và gần gũi với giới trẻ về những ký ức lịch sử ít được nhắc đến. Dự án hy vọng khơi dậy sự quan tâm của giới trẻ đối với di sản văn hoá và tinh thần của địa phương.