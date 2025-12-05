Trạm Xanh – Khi sinh viên đưa lối sống xanh trở thành một phong cách sống thực tế

Giữa Hà Nội đang ngày càng dày đặc bê tông và khói bụi, có một nhóm sinh viên ngành Quản trị Thương hiệu – Trường Khoa học Liên ngành & Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội – quyết định không chỉ học lý thuyết trên giảng đường, mà tự mình biến bài tập lớn thành một dự án truyền thông thực chiến có sức ảnh hưởng thật sự. Họ chọn đồng hành cùng một doanh nghiệp trẻ để cùng viết lại câu chuyện về lối sống xanh giữa lòng đô thị: chiến dịch “Trạm Xanh – Thở xanh, trạm sáng tạo”.

Trong hơn hai tháng, các bạn đã trực tiếp nghiên cứu, xây dựng chiến lược và vận hành toàn bộ chiến dịch nhằm hỗ trợ quá trình tái định vị thương hiệu đối tác từ cửa hàng cây cảnh nhỏ thành không gian sáng tạo xanh đa trải nghiệm.

Hành trình của những người trẻ muốn chứng minh: Lý thuyết thương hiệu có thể thay đổi cả một doanh nghiệp

Từ cuối tháng 9/2025, Nhóm sinh viên đã bắt tay vào giai đoạn nghiên cứu sâu: phỏng vấn hàng trăm người trẻ Hà Nội về nhu cầu “trốn phố”, quan sát hành vi tại các không gian xanh hiện có, và lắng nghe chính những trăn trở của doanh nghiệp đối tác về bài toán phát triển bền vững. Từ đó, thông điệp cốt lõi của chiến dịch được chưng cất chỉ trong một câu: “Mỗi không gian một nhịp thở xanh, mỗi góc một nguồn cảm hứng”.

Chiến dịch được chia làm ba giai đoạn rõ ràng – Thở – Chạm – Sống, triển khai từ 25/9 đến 30/11/2025, với mục tiêu tiếp cận hơn 200.000 người qua đa kênh (Instagram, TikTok, Facebook, Xiaohongshu, cộng đồng offline) và tỷ lệ tương tác trung bình 6% – con số mà ngay cả nhiều agency chuyên nghiệp cũng phải dè chừng.

Trạm đầu tiên – khi chỉ 49k là đủ để cả Hà Nội biết đến một phong cách sống mới

Ngày 1–2/11/2025, mini event “Trạm đầu tiên” đã đánh dấu bước đi đầu tiên đầy táo bạo của nhóm sinh viên. Với mức vé chỉ 49.000 đồng cho một ly cà phê, hàng trăm bạn trẻ lần đầu được tự do khám phá toàn bộ không gian đa tầng – từ khu vườn tầng trệt, góc lab nghiên cứu, đến vườn trên cao giữa phố. Điểm nhấn cảm xúc chính là “vườn cảm xúc” – nơi mỗi người viết một dòng chữ tay lên “note xanh”, treo lên cây và để lại hơi thở của mình trong không gian. Chỉ sau 48 giờ, hơn 800 “note xanh” đã phủ kín góc nhỏ ấy, biến thành một tác phẩm nghệ thuật cộng đồng sống động.

Workshop “Tamandama” — đưa khoa học và nghệ thuật vào một sinh vật xanh bạn tự tay tạo ra

Nếu “Trạm đầu tiên” là lời mời nhẹ nhàng, thì workshop “Tamandama” ngày 15/11/2025 chính là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất của Nhóm dự án về khả năng tạo ra sản phẩm trải nghiệm cao cấp. Tamadama – một dạng nghệ thuật sinh thái – cho phép người tham gia tự tay tạo ra một sinh vật sống vừa mang tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng triết lý cá nhân. Không dừng ở hoạt động trải nghiệm, workshop này hướng đến tệp khách hàng chuyên sâu, những người thật sự có gu, có quan tâm đến mỹ học và triết lý sống xanh.

Khi được hỏi về lý do chọn hình thức lớp học này, chị Phạm Mai Khanh - Founder của NOTH chia sẻ: “Thực ra bọn mình không đi tìm cái ‘đặc biệt’ để khác biệt trên thị trường. Workshop này được xây dựng như một giải pháp – một nơi để những người yêu thiên nhiên có thể đặt niềm tin, cùng học hỏi và đóng góp. Mọi hoạt động khơi lại bản năng khám phá tự nhiên – ghi chép, quan sát, trò chuyện với cây – như cách một amateur naturalist vẫn làm. Vì có hiểu và có kiến thức thì mới có thể bảo vệ thiên nhiên theo cách đúng đắn.” Kết thúc buổi học, học viên nhận chứng nhận “Amateur Naturalist” – danh xưng tượng trưng cho tinh thần khám phá và gắn bó cùng thiên nhiên.

Thế hệ quản trị thương hiệu mới không chỉ học, mà còn làm được việc thật

Dự án “Trạm Xanh” là minh chứng sống động nhất rằng sinh viên Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra giá trị thực tế cho doanh nghiệp chỉ bằng kiến thức giảng đường, sự nhạy bén và tinh thần dấn thân. Các bạn đã tự gọi vốn mini, tự vận hành truyền thông, tự tổ chức sự kiện, tự đo lường KPI và tự báo cáo như một agency thực thụ.

Chiến dịch vẫn đang diễn ra đến hết 10/12/2025. Nếu bạn muốn chứng kiến cách một nhóm sinh viên biến lý thuyết thành hiện thực, biến một không gian nhỏ thành “trạm thở” của cả Hà Nội, hãy ghé thăm ngay hôm nay.

Thông tin liên hệ & theo dõi dự án do sinh viên thực hiện:

Email: tramxanh.team@gmail.com

Địa chỉ không gian trải nghiệm: Số 4 ngách 1, ngõ 283 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Trạm Xanh – do sinh viên ngành Quản trị Thương hiệu Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Không chỉ là một chiến dịch, mà là một tuyên ngôn: người trẻ chúng mình có thể thay đổi cách Hà Nội thở.