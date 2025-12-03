Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Lưu Tùng - Hot TikToker “Hơi Tinh Nghịch” và hành trình biến đời thường thành nội dung triệu view

Mạnh Hùng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Với phong cách kể chuyện dí dỏm và những câu nói “rất tinh nghịch” đã trở thành thương hiệu, Lưu Tùng (sinh năm 2004, Bình Thuận) nhanh chóng hot TikTok với các video triệu view. Không cần kỹ xảo hay đầu tư cầu kỳ, chàng creator trẻ ghi dấu bằng sự mộc mạc, hài hước và nguồn năng lượng tích cực từ chính những điều rất đỗi đời thường.

Lưu Tùng, hay còn được biết đến với tên gọi “Hơi Tinh Nghịch”, là một nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng TikTok. Anh bắt đầu hoạt động từ năm 2022 và nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ các video khai thác chất liệu đời thường theo hướng hài hước, dí dỏm. Phong cách mộc mạc và cách thể hiện gần gũi giúp anh tạo thiện cảm với nhiều khán giả, đặc biệt là những người lần đầu tiếp cận nội dung của mình.

anh-1.jpg
Lưu Tùng - nhà sáng tạo nội dung.

Các video của Lưu Tùng tập trung khai thác cuộc sống đời thường. Những sự kiện hay câu nói tưởng chừng đơn giản, dưới góc nhìn của anh, trở nên tinh nghịch, hài hước và có phần “cợt nhả”. Thành công của anh còn đến từ những câu thoại dí dỏm, dễ nhớ và có tính lặp lại cao, khiến người xem dù đã từng hay lần đầu cũng muốn xem lại. Không cần kỹ xảo cầu kỳ hay hình ảnh màu mè, chính sự gần gũi, đáng yêu cùng chút phá cách đã giúp Lưu Tùng biến những khoảnh khắc đời thường thành những nội dung được tìm kiếm nhiều trên TikTok.

anh-2.jpg
Hình ảnh đời thường của Lưu Tùng.

Nhắc đến Lưu Tùng, cộng đồng mạng thường nhớ đến những câu nói “rất tinh nghịch” của anh, nổi bật nhất là lời chào: “Xin chào tất cả mọi người, mình là Hơi Tinh Nghịch”. Ban đầu chỉ là câu chào đơn giản như nhiều nhà sáng tạo khác, nhưng với khiếu hài hước và óc sáng tạo, anh đã biến tấu câu từ, kết hợp giọng điệu nhanh, hóm hỉnh và cách dùng dấu câu độc đáo, tạo nên những cụm từ vui nhộn, dễ nhớ như “Vuýp”, “Oi Gì Thé”, “Chứ Tar”, “Ai Họi”, “Vô Duyến” hay “Bớt Ảo Tưởng Đi Má”. Điểm nhấn trong các video của Lưu Tùng là biểu cảm dí dỏm, hơi châm biếm nhưng không đòi hỏi kỹ năng đặc biệt. Video ngắn, câu thoại súc tích, punchline rõ ràng và có tính liên kết cao, giúp người xem dễ bắt chước hoặc sử dụng lại trong các video cá nhân kèm lồng tiếng của anh.

anh-3.jpg
Những video lên xu hướng của Lưu Tùng
anh-4.jpg
anh-5.jpg

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhiều nhà sáng tạo nội dung lựa chọn đầu tư thiết bị, chiến lược truyền thông hay hình ảnh được xây dựng một cách bài bản. Tuy nhiên, Lưu Tùng lại đi theo một hướng rất khác: mộc mạc, tự nhiên và đầy năng lượng tích cực.

Điểm tạo nên sức hút của anh không nằm ở kỹ thuật quay dựng cầu kỳ mà ở cách kể chuyện hài hước, sáng tạo và giàu sự dí dỏm từ chính những trải nghiệm đời thường. “Mình chỉ muốn lan tỏa sự dễ thương, hài hước của cuộc sống hằng ngày – những điều mà ai cũng từng gặp”, anh chia sẻ. Chính sự chân thành ấy giúp các sản phẩm của Lưu Tùng trở thành “liều vitamin tinh thần” cho nhiều khán giả.

Không tránh né những điều phiền toái hay khó chịu của cuộc sống, Lưu Tùng chọn cách biến chúng thành chất liệu hài hước, châm biếm nhẹ nhàng, góp phần mang đến cho người xem một góc nhìn mới mẻ và lạc quan hơn. Sự giản dị trong cách sáng tạo, cùng tấm lòng hướng thiện và nỗ lực lan tỏa năng lượng tích cực, đã giúp anh tạo dấu ấn riêng trong môi trường nội dung số đang ngày càng cạnh tranh.

anh-6.jpg
Video lên xu hướng của Lưu Tùng.

Nhờ sự đồng cảm của khán giả và phong cách sáng tạo độc đáo, Lưu Tùng trở thành một trong những cái tên được tìm kiếm nhiều trên nền tảng TikTok năm 2025 – không phải bởi những chiến dịch rầm rộ, mà bởi câu chuyện thật, cảm xúc thật và một tinh thần “tinh nghịch” rất riêng.

(Ảnh: NVCC)

Mạnh Hùng
#Nội dung hài hước đời thường #Phong cách sáng tạo mộc mạc #TikTok và xu hướng nội dung #Người sáng tạo trẻ Việt Nam #Câu nói dí dỏm gây chú ý #Lan tỏa năng lượng tích cực #Chân thành và gần gũi trong truyền thông #Thành công từ nội dung giản dị #Thách thức và khác biệt trong nội dung số #Phong cách kể chuyện dí dỏm

Xem thêm

Cùng chuyên mục