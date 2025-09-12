Từ TikTok đến những chiến dịch xanh: Hành trình của chàng sinh viên Văn hóa học đam mê Hoa hậu

SVO - Nguyễn Ngọc Thanh Tùng (25 tuổi, Đồng Nai) từng là sinh viên khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM. Tốt nghiệp đã ba năm, hiện làm trợ lý nghệ sĩ và sáng tạo nội dung trên TikTok, nhưng Tùng vẫn thường xuyên trở lại trường, khoác áo xanh tham gia các chiến dịch tình nguyện.

“Có lẽ mọi thứ đến với mình đều là duyên. Miệng thì nói: Chắc năm nay tham gia lần cuối thôi, nhưng cứ thấy chương trình khởi động là lại háo hức đăng ký,” Tùng cười.

Thanh Tùng tốt nghiệp ngành Văn hóa học.

Từ niềm say mê sắc đẹp đến kênh triệu view

Năm 2015, lần đầu tiên Tùng dõi theo Miss Universe, thế giới sắc đẹp đã mở ra trước mắt cậu sinh viên trẻ. Đến năm 2021, trong những ngày giãn cách, Tùng bắt đầu đăng tải những video đầu tiên về hoa hậu trên TikTok.

“Ban đầu chỉ để chia sẻ niềm đam mê, nhưng nhờ chăm chỉ và giữ hướng đi tích cực, kênh dần được nhiều người biết đến,” Tùng kể. Các clip hậu trường, chuyện bên lề hay kiến thức văn hóa đằng sau mỗi bộ trang phục dân tộc đã giúp kênh của cậu chạm mốc hàng triệu lượt xem.

Thanh Tùng cùng Hoa hậu Quốc tế 2022.

Theo Tùng, hoa hậu không chỉ là sắc đẹp mà còn là “đại sứ văn hóa”. Mỗi thí sinh mang trong mình câu chuyện, bản sắc và niềm tự hào quê hương. Cậu đặc biệt ấn tượng với H’Hen Niê – hoa hậu người Ê Đê đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó lọt Top 5 Miss Universe 2018.

“Chị H’Hen khác biệt nhưng không hề mờ nhạt. Câu chuyện vượt lên hoàn cảnh và giữ gìn bản sắc của chị đã truyền cho mình cảm hứng lớn,” Tùng bày tỏ. Gặp H’Hen ngoài đời, cậu càng bất ngờ hơn bởi sự giản dị và thân thiện của thần tượng.

Trưởng thành trong màu áo xanh

Không chỉ đắm chìm trong thế giới nhan sắc, Tùng còn dành nhiều mùa hè cho các chiến dịch tình nguyện: Xuân Tình Nguyện, Mùa Hè Xanh, Tiếp Sức Mùa Thi…

Thanh Tùng cùng đồng đội trong các chiến dịch.

“Mỗi chuyến đi là một lần trưởng thành. Mình quen thêm bạn bè, hiểu hơn về cuộc sống của bà con địa phương, và thấy bản thân có ích,” Tùng nói. Những bức ảnh lưu trong máy tính là cách cậu giữ lại ký ức, thỉnh thoảng mở ra để nhớ về những ngày tuổi trẻ đã sống hết mình.

Theo Tùng, tình nguyện không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại. Sinh viên có thể học kỹ năng tổ chức, giao tiếp, thậm chí định hướng nghề nghiệp từ chính những hoạt động ấy. “Không cần việc gì quá to lớn, đôi khi chỉ là góp chút sức trẻ nơi vùng quê khó khăn đã là hành động ý nghĩa rồi,” cậu nhắn nhủ.

Tùng tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Ước mơ còn tiếp tục

Hiện tại, công việc bận rộn khiến Tùng tạm gác kế hoạch học tiếp thạc sĩ. Tuy vậy, cậu khẳng định sẽ quay lại trường trong tương lai gần. Song song đó, kênh TikTok vẫn duy trì, trở thành nơi cậu chia sẻ tình yêu với các cuộc thi sắc đẹp và lưu lại dấu chân trong hành trình tình nguyện.

Thanh Tùng vẫn tiếp tục ước mơ.

“Điều mình trân trọng nhất là tình cảm mọi người dành cho. Nhờ sự theo dõi, động viên, mình có thêm động lực để tiếp tục vừa làm việc, vừa lan tỏa năng lượng tích cực,” Tùng nói.

Từ TikTok đến chiến dịch xanh, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Thanh Tùng cho thấy niềm đam mê và tinh thần cống hiến có thể song hành. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ sống cho riêng mình mà còn để lại những dấu ấn đẹp trong cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)