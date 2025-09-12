Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Sống trẻ

Google News

Từ TikTok đến những chiến dịch xanh: Hành trình của chàng sinh viên Văn hóa học đam mê Hoa hậu

Trần Trung
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Nguyễn Ngọc Thanh Tùng (25 tuổi, Đồng Nai) từng là sinh viên khoa Văn hóa học, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM. Tốt nghiệp đã ba năm, hiện làm trợ lý nghệ sĩ và sáng tạo nội dung trên TikTok, nhưng Tùng vẫn thường xuyên trở lại trường, khoác áo xanh tham gia các chiến dịch tình nguyện.

“Có lẽ mọi thứ đến với mình đều là duyên. Miệng thì nói: Chắc năm nay tham gia lần cuối thôi, nhưng cứ thấy chương trình khởi động là lại háo hức đăng ký,” Tùng cười.

anh-1-9688.jpg
Thanh Tùng tốt nghiệp ngành Văn hóa học.

Từ niềm say mê sắc đẹp đến kênh triệu view

Năm 2015, lần đầu tiên Tùng dõi theo Miss Universe, thế giới sắc đẹp đã mở ra trước mắt cậu sinh viên trẻ. Đến năm 2021, trong những ngày giãn cách, Tùng bắt đầu đăng tải những video đầu tiên về hoa hậu trên TikTok.

“Ban đầu chỉ để chia sẻ niềm đam mê, nhưng nhờ chăm chỉ và giữ hướng đi tích cực, kênh dần được nhiều người biết đến,” Tùng kể. Các clip hậu trường, chuyện bên lề hay kiến thức văn hóa đằng sau mỗi bộ trang phục dân tộc đã giúp kênh của cậu chạm mốc hàng triệu lượt xem.

anh-2-4844.jpg
Thanh Tùng cùng Hoa hậu Quốc tế 2022.

Theo Tùng, hoa hậu không chỉ là sắc đẹp mà còn là “đại sứ văn hóa”. Mỗi thí sinh mang trong mình câu chuyện, bản sắc và niềm tự hào quê hương. Cậu đặc biệt ấn tượng với H’Hen Niê – hoa hậu người Ê Đê đầu tiên đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó lọt Top 5 Miss Universe 2018.

“Chị H’Hen khác biệt nhưng không hề mờ nhạt. Câu chuyện vượt lên hoàn cảnh và giữ gìn bản sắc của chị đã truyền cho mình cảm hứng lớn,” Tùng bày tỏ. Gặp H’Hen ngoài đời, cậu càng bất ngờ hơn bởi sự giản dị và thân thiện của thần tượng.

Trưởng thành trong màu áo xanh

Không chỉ đắm chìm trong thế giới nhan sắc, Tùng còn dành nhiều mùa hè cho các chiến dịch tình nguyện: Xuân Tình Nguyện, Mùa Hè Xanh, Tiếp Sức Mùa Thi

anh-3-7061.jpg
Thanh Tùng cùng đồng đội trong các chiến dịch.
anh-4-6586.jpg

“Mỗi chuyến đi là một lần trưởng thành. Mình quen thêm bạn bè, hiểu hơn về cuộc sống của bà con địa phương, và thấy bản thân có ích,” Tùng nói. Những bức ảnh lưu trong máy tính là cách cậu giữ lại ký ức, thỉnh thoảng mở ra để nhớ về những ngày tuổi trẻ đã sống hết mình.

Theo Tùng, tình nguyện không chỉ là cho đi mà còn là nhận lại. Sinh viên có thể học kỹ năng tổ chức, giao tiếp, thậm chí định hướng nghề nghiệp từ chính những hoạt động ấy. “Không cần việc gì quá to lớn, đôi khi chỉ là góp chút sức trẻ nơi vùng quê khó khăn đã là hành động ý nghĩa rồi,” cậu nhắn nhủ.

anh-5-9895.jpg
Tùng tích cực tham gia các hoạt động xã hội.
anh-6-356.jpg

Ước mơ còn tiếp tục

Hiện tại, công việc bận rộn khiến Tùng tạm gác kế hoạch học tiếp thạc sĩ. Tuy vậy, cậu khẳng định sẽ quay lại trường trong tương lai gần. Song song đó, kênh TikTok vẫn duy trì, trở thành nơi cậu chia sẻ tình yêu với các cuộc thi sắc đẹp và lưu lại dấu chân trong hành trình tình nguyện.

anh-7-561.jpg
Thanh Tùng vẫn tiếp tục ước mơ.
anh-8.jpg

“Điều mình trân trọng nhất là tình cảm mọi người dành cho. Nhờ sự theo dõi, động viên, mình có thêm động lực để tiếp tục vừa làm việc, vừa lan tỏa năng lượng tích cực,” Tùng nói.

Từ TikTok đến chiến dịch xanh, câu chuyện của Nguyễn Ngọc Thanh Tùng cho thấy niềm đam mê và tinh thần cống hiến có thể song hành. Ở đó, tuổi trẻ không chỉ sống cho riêng mình mà còn để lại những dấu ấn đẹp trong cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)

Trần Trung
#Thanh Tùng #TikTok sắc đẹp #Hoa hậu Việt Nam #Chiến dịch tình nguyện #Hoa hậu H’Hen Niê #Văn hóa học #Hoạt động xã hội #Hành trình tuổi trẻ #Năng lượng tích cực #Dấu ấn cộng đồng

Cùng chuyên mục