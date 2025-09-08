Nguyễn Hà Thục Chi: Tân sinh viên Báo chí – Đảng viên trẻ nuôi khát vọng tỏa sáng trên sóng truyền hình

SVO - Sinh ra và lớn lên ở miền núi cao Tương Dương (Nghệ An), Nguyễn Hà Thục Chi (sinh năm 2007) đã sớm ghi dấu ấn bằng chuỗi thành tích học tập và hoạt động đoàn đội. Từ giải Ba Sinh học cấp tỉnh, đại biểu Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia, đến 3 năm liền là học sinh xuất sắc, Bí thư chi đoàn và đảng viên trẻ, Chi nay tiếp tục viết hành trình mới khi trở thành tân sinh viên Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trưởng thành từ trải nghiệm xa nhà

Nguyễn Hà Thục Chi hiện là tân sinh viên chuyên ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Xuất thân từ một gia đình nhiều thế hệ làm trong ngành Giáo dục, Chi sớm được nuôi dưỡng tình yêu tri thức và tinh thần tự tin từ những hoạt động Đội, phong trào lịch sử – văn hóa ngay từ những năm cấp 2.

“Bố và mẹ là người đã truyền cảm hứng để mình có quyết định bước ngoặt là thi vào ngôi trường THPT Huỳnh Thúc Kháng tại thành phố Vinh. Rời xa gia đình ở lứa tuổi 15, bỡ ngỡ là điều khó tránh khỏi nhưng nhờ sự giúp đỡ từ người thân, thầy cô và bạn bè, mình đã trải qua 3 năm học thật sự đáng nhớ”, Thục Chi chia sẻ.

Thục Chi trong ảnh kỷ yếu lưu giữ kỷ niệm thời học sinh.

Không chỉ đạt giải Ba môn Sinh học cấp tỉnh, Chi còn từng là đại biểu tham dự Liên hoan thiếu nhi ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia. Những trải nghiệm ấy, cùng sự rèn luyện tại Trường THCS Thị trấn Thạch Giám 1, đã trở thành nền móng vững chắc giúp cô tự tin hòa nhập môi trường mới.

Đỗ vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – một trong những ngôi trường có chất lượng hàng đầu Nghệ An là dấu mốc quan trọng trong hành trình học tập của Thục Chi. Với điểm chuẩn cao nhất tỉnh hệ không chuyên, Chi đã nỗ lực từ những năm cấp 2, dưới sự định hướng và truyền cảm hứng của bố mẹ, không ngừng học hỏi từ thầy cô và các anh chị đi trước để có cơ hội đặt chân vào ngôi trường mơ ước.

Thục Chi tham gia Liên hoan thiếu nhi 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia.

“Hằng ngày mình luôn lập ra danh sách công việc cần làm, cố gắng trau dồi kiến thức song song với kỹ năng mềm để chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3. May mắn có thầy cô cấp 2 tận tình, tạo môi trường học tập tốt nhất, mình thực sự trân trọng điều đó”, Chi chia sẻ.

Nhờ sự chủ động và nỗ lực, Chi đã trở thành Học sinh xuất sắc 3 năm liền và đạt danh hiệu Học sinh 3 tốt trong 2 năm liên tiếp. Bí quyết, theo Chi, nằm ở việc quản lý thời gian một cách khoa học.

“Một cái bí quyết nho nhỏ là mình tải app quản lý thời gian trên điện thoại, viết ra những việc cần làm trong ngày để tránh quên sót. Mình cũng dùng app học tập để ghi lại thời gian, thi đua với bạn bè, từ đó có thêm động lực. Ngoài ra, mình tham gia CLB, hoạt động thiện nguyện từ lớp 10, 11 để rèn kỹ năng mềm; giữ chức vụ trong lớp để rèn trách nhiệm; và nếu có cơ hội thì nên thử sức nghiên cứu khoa học nhỏ, sẽ mở mang kiến thức rất nhiều”, Thục Chi cho biết.

Từ áp lực kỳ thi đến chinh phục nghiên cứu khoa học và đứng trong hàng ngũ của Đảng

Năm học 2024 – 2025 được xem là dấu mốc đầy thử thách đối với Nguyễn Hà Thục Chi và thế hệ học sinh 2007 khi phải trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo chương trình GDPT 2018. Để thích ứng, Chi chủ động tham gia các lớp học online, tìm hiểu kỹ phương thức tuyển sinh mới của từng trường đại học và củng cố kiến thức trên lớp.

Thục Chi chụp ảnh cùng bố trong lễ kết nạp Đảng vào tháng 6/2025.

“Khó khăn lớn nhất trong năm lớp 12 là giai đoạn gần thi, chúng mình phải thích ứng với nhiều phương án tuyển sinh của các trường đại học. Đây là quãng thời gian áp lực nhất, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một phần khó quên trong cuộc đời mình”, Chi chia sẻ.

Không chỉ vượt qua kỳ thi, Chi còn để lại dấu ấn bằng việc tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học – công trình sau đó được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế. Dưới sự hướng dẫn của thầy giáo chủ nhiệm và giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Vinh, Chi cùng bạn đồng hành đã có những trải nghiệm quý báu.

“Từ nhỏ mình đã tò mò khi thấy các anh chị làm nghiên cứu và luôn mong muốn được thử sức. Với Sinh học – một lĩnh vực rất thú vị với mình – việc được trực tiếp nghiên cứu và công bố quốc tế là trải nghiệm vô cùng tuyệt vời”, Chi bày tỏ.

Thục Chi ghi lại dấu ấn bằng việc tham gia nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học – công trình sau đó được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế.

Niềm tự hào của Thục Chi càng được nhân đôi khi cô được kết nạp vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ những ngày còn là học sinh cấp 3. “Xen lẫn sự vinh dự và tự hào ấy là quyết tâm để cố gắng xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và lòng tin yêu của nhân dân”, Chi khẳng định.

Khát vọng trở thành MC truyền hình của tân sinh viên Báo chí

Dù từng dành nhiều thời gian cho bộ môn Sinh học, Thục Chi lại nuôi dưỡng một ước mơ khác từ thuở nhỏ: trở thành MC, biên tập viên xuất hiện trên sóng truyền hình. Chính khát vọng ấy đã đưa Chi đến với chuyên ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền – nơi cô kỳ vọng sẽ mở ra cánh cửa để phát triển toàn diện bản thân.

Thục Chi đảm nhận vai trò MC trong dự án “Gói bánh chưng Trao yêu thương”.

“Mặc dù khá đam mê Sinh học nhưng ngay từ nhỏ mình đã có ước mơ trở thành một MC, một BTV. Vì thế, lựa chọn chuyên ngành Báo truyền hình của Học viện Báo chí và Tuyên truyền là định hướng ngay từ ban đầu. Với môi trường năng động, mình tin rằng đây sẽ là nơi giúp mình trau dồi kỹ năng để học tập và làm việc tốt hơn”, Chi chia sẻ.

Là tân sinh viên, Thục Chi đặt ra cho mình mục tiêu rõ ràng: tham gia các câu lạc bộ, sự kiện do trường tổ chức, theo học thêm các lớp MC để rèn luyện kỹ năng và nỗ lực học tập thật tốt. Xa hơn, Chi mong muốn trở thành một sinh viên năng nổ, tự tin, phấn đấu đạt nhiều thành tích và không ngừng khẳng định bản thân trong cộng đồng sinh viên Báo chí.

Thục Chi cùng bố tham dự buổi nhập học sáng 07/9 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

“Mình nghĩ rằng mỗi bạn trẻ đều có một ước mơ riêng, và điều quan trọng là dám kiên trì theo đuổi đến cùng. Dù xuất phát điểm ở đâu, nếu biết đặt mục tiêu rõ ràng, nỗ lực rèn luyện từng ngày, thì chắc chắn sẽ tìm thấy cơ hội để tỏa sáng. Hãy tin vào bản thân, dám thử sức, dám trải nghiệm, bởi tuổi trẻ chính là hành trình đẹp nhất để chúng ta viết nên câu chuyện của chính mình”, Thục Chi nhắn nhủ.

(Ảnh: NVCC)