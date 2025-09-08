Gương mặt thủ khoa xuất sắc ngành công nghệ mũi nhọn

SVO - Hoàng Minh Hiếu, chàng trai sinh năm 2003, đã chính thức khép lại 4 năm học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với danh hiệu Thủ khoa đầu ra ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo. Nam lớp trưởng này không chỉ gây ấn tượng với bảng thành tích học tập xuất sắc mà còn là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi về lĩnh vực robot.

Khi được hỏi về bí quyết để duy trì động lực học tập suốt 4 năm, Minh Hiếu chia sẻ, gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất của mình. “Mình luôn mong muốn có một kết quả học tập thật tốt để đạt được học bổng, từ đó có thể hỗ trợ gia đình trong suốt 4 năm học”.

Khoảnh khắc tốt nghiệp đầy vinh dự và tự hào của thủ khoa Hoàng Minh Hiếu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngay từ năm nhất, Hiếu đã có một kế hoạch học tập rõ ràng. Nhờ tham khảo kinh nghiệm của các anh chị khóa trên, Hiếu biết được những môn nào dễ, môn nào khó để sắp xếp lịch học hợp lý. “Mình sẽ chỉ học Tiếng Anh hoặc những môn khó đặc thù trong ngành vào các kỳ ít môn và sắp xếp các môn học vừa sức trong cùng một kỳ”, Hiếu tiết lộ.

Bên cạnh việc học, Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Giữa năm hai,

﻿Hiếu tham gia Ban chấp hành Liên chi Hội sinh viên của khoa.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 4 năm Đại học của mình, Minh Hiếu tâm sự: “Đó là thời gian thi cuối kỳ ngay sau khi tham gia cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2024. Cả kỳ đó mình dành toàn bộ tâm huyết vào Robocon, làm việc ngày đêm nên lúc đến lớp thường trong trạng thái buồn ngủ. Chính vì thế, kiến thức trong đầu lúc đó khá là ít”, Hiếu kể lại.

Nhưng cũng chính từ thử thách này, Hiếu đã tìm thấy giải pháp. Cả đội Robocon đã cùng nhau lập một nhóm học tập để chia sẻ kiến thức. “Thật bất ngờ khi kỳ đó điểm trung bình học kỳ của mình lại cao nhất, vì thế mình rất biết ơn các bạn đã giúp mình vượt qua được thử thách này”, Minh Hiếu cho hay.

Minh Hiếu luôn tâm niệm: “You must go through the rain if you want to see a rainbow”

﻿ (Bạn phải đi qua cơn mưa nếu bạn muốn thấy cầu vồng).

Điều tự hào nhất đối với Minh Hiếu là danh hiệu Thủ khoa đầu ra. “Ban đầu, mình không hề đặt ra mục tiêu thủ khoa. Tuy nhiên, vào ngày trao bằng tốt nghiệp cho anh chị K14, mình thấy thủ khoa sẽ được vinh danh trong lễ tốt nghiệp toàn trường. Vì vậy, mình đã nung nấu ý định này khi kết thúc năm học thứ hai”.

Minh Hiếu cho rằng: “Kết quả thủ khoa hay bất kỳ thành tích nào cũng chỉ là sự khen thưởng nhất thời. Quan trọng là khi đi làm, mình phải thể hiện được tố chất, kiến thức, kỹ năng để đúng với danh xưng đó”.

Hành trình sắp tới, chàng tân thủ khoa tiếp tục hành trình chinh phục tấm bằng thạc sĩ

﻿nước ngoài với lĩnh vực bản thân đam mê.

Minh Hiếu muốn gửi gắm lời khuyên đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm mục tiêu và động lực học tập: “Việc học đôi khi không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công nhưng chắc chắn đó là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Và khi các bạn đã chọn bất kỳ con đường nào thì bạn cũng nên có sự đầu tư với con đường đó”.

Một số thành tích tiêu biểu: - Thủ khoa đầu ra ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo. - Giải Nhất cuộc thi “Robot đánh golf 2023” - Giải Nhì sinh viên NCKH năm học 2024-2025. - Nhận học bổng doanh nghiệp Denso - Sinh viên 5 Tốt cấp trường trong các năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

(Ảnh: NVCC)