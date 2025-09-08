Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Gương mặt sinh viên

Google News

Gương mặt thủ khoa xuất sắc ngành công nghệ mũi nhọn

Hồng Hoa
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Hoàng Minh Hiếu, chàng trai sinh năm 2003, đã chính thức khép lại 4 năm học tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với danh hiệu Thủ khoa đầu ra ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo. Nam lớp trưởng này không chỉ gây ấn tượng với bảng thành tích học tập xuất sắc mà còn là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi về lĩnh vực robot.

Khi được hỏi về bí quyết để duy trì động lực học tập suốt 4 năm, Minh Hiếu chia sẻ, gia đình chính là nguồn động lực lớn nhất của mình. “Mình luôn mong muốn có một kết quả học tập thật tốt để đạt được học bổng, từ đó có thể hỗ trợ gia đình trong suốt 4 năm học”.

anh-1-138.jpg
Khoảnh khắc tốt nghiệp đầy vinh dự và tự hào của thủ khoa Hoàng Minh Hiếu.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, ngay từ năm nhất, Hiếu đã có một kế hoạch học tập rõ ràng. Nhờ tham khảo kinh nghiệm của các anh chị khóa trên, Hiếu biết được những môn nào dễ, môn nào khó để sắp xếp lịch học hợp lý. “Mình sẽ chỉ học Tiếng Anh hoặc những môn khó đặc thù trong ngành vào các kỳ ít môn và sắp xếp các môn học vừa sức trong cùng một kỳ”, Hiếu tiết lộ.

2.jpg
Bên cạnh việc học, Hiếu còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Giữa năm hai,
﻿Hiếu tham gia Ban chấp hành Liên chi Hội sinh viên của khoa.

Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ trong suốt 4 năm Đại học của mình, Minh Hiếu tâm sự: “Đó là thời gian thi cuối kỳ ngay sau khi tham gia cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2024. Cả kỳ đó mình dành toàn bộ tâm huyết vào Robocon, làm việc ngày đêm nên lúc đến lớp thường trong trạng thái buồn ngủ. Chính vì thế, kiến thức trong đầu lúc đó khá là ít”, Hiếu kể lại.

Nhưng cũng chính từ thử thách này, Hiếu đã tìm thấy giải pháp. Cả đội Robocon đã cùng nhau lập một nhóm học tập để chia sẻ kiến thức. “Thật bất ngờ khi kỳ đó điểm trung bình học kỳ của mình lại cao nhất, vì thế mình rất biết ơn các bạn đã giúp mình vượt qua được thử thách này”, Minh Hiếu cho hay.

3.jpg
Minh Hiếu luôn tâm niệm: “You must go through the rain if you want to see a rainbow”
﻿ (Bạn phải đi qua cơn mưa nếu bạn muốn thấy cầu vồng).

Điều tự hào nhất đối với Minh Hiếu là danh hiệu Thủ khoa đầu ra. “Ban đầu, mình không hề đặt ra mục tiêu thủ khoa. Tuy nhiên, vào ngày trao bằng tốt nghiệp cho anh chị K14, mình thấy thủ khoa sẽ được vinh danh trong lễ tốt nghiệp toàn trường. Vì vậy, mình đã nung nấu ý định này khi kết thúc năm học thứ hai”.

Minh Hiếu cho rằng: “Kết quả thủ khoa hay bất kỳ thành tích nào cũng chỉ là sự khen thưởng nhất thời. Quan trọng là khi đi làm, mình phải thể hiện được tố chất, kiến thức, kỹ năng để đúng với danh xưng đó”.

4.jpg
Hành trình sắp tới, chàng tân thủ khoa tiếp tục hành trình chinh phục tấm bằng thạc sĩ
﻿nước ngoài với lĩnh vực bản thân đam mê.

Minh Hiếu muốn gửi gắm lời khuyên đến các bạn sinh viên đang tìm kiếm mục tiêu và động lực học tập: “Việc học đôi khi không phải con đường duy nhất dẫn tới thành công nhưng chắc chắn đó là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Và khi các bạn đã chọn bất kỳ con đường nào thì bạn cũng nên có sự đầu tư với con đường đó”.

Một số thành tích tiêu biểu:

- Thủ khoa đầu ra ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo.

- Giải Nhất cuộc thi “Robot đánh golf 2023”

- Giải Nhì sinh viên NCKH năm học 2024-2025.

- Nhận học bổng doanh nghiệp Denso

- Sinh viên 5 Tốt cấp trường trong các năm học 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

(Ảnh: NVCC)

Hồng Hoa
#thủ khoa ngành Robot và Trí tuệ nhân tạo #Hoàng Minh Hiếu #học bổng đại học Hà Nội #kỹ năng lập kế hoạch học tập #thi Robocon toàn quốc 2024 #động lực học tập sinh viên #hoạt động ngoại khóa sinh viên #thành tích sinh viên xuất sắc #định hướng nghề nghiệp ngành công nghệ #chia sẻ kinh nghiệm học tập

Xem thêm

Cùng chuyên mục