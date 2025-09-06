Hành trình trưởng thành của sinh viên trường Dược qua trải nghiệm thực tế và cống hiến cộng đồng

SVO - Vũ Hoàng Long (sinh năm 2005), sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, đã lựa chọn ngành dược từ niềm đam mê giản dị với từng viên thuốc. Không chỉ miệt mài học tập và tích lũy kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp, Long còn là Đội trưởng CLB Thanh niên tình nguyện. Từ một chàng trai rụt rè, Long từng bước rèn luyện sự tự tin, trưởng thành qua từng trải nghiệm và xem đó như hành trang quý báu để vững bước trên con đường tương lai

Chàng sinh viên đầy nhiệt huyết, biến trải nghiệm thành hành trang nghề nghiệp

Xuất phát điểm chỉ là sự tò mò trước giá trị của từng viên thuốc trong đời sống, dần dần mình nhận ra tầm quan trọng của ngành dược và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một dược sĩ. Mình luôn tâm niệm muốn tự thân trở thành một dược sĩ để được làm công việc mình yêu thích.

Mình hiểu rõ rằng chỉ học lý thuyết thôi thì chưa đủ, vì thế ngay từ năm học đầu tiên đã chủ động tham gia thực tập tại trung tâm của trường. Dù những công việc ban đầu còn đơn giản, nhưng với mình đó là bước khởi đầu quý giá mở ra quá trình học hỏi thực hành.

Vũ Hoàng Long sinh viên năm 3 Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Bên cạnh đó, mình còn tận dụng cả thời gian ngoài giờ để làm việc thời vụ tại các công ty dược phẩm. Từ đóng gói, dán nhãn, in date đến phân loại, nhặt thuốc theo đơn – mỗi công việc đều là một bài học nhỏ, giúp mình tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế. Mình luôn trân trọng những công việc đó tuy nhỏ bé nhưng đã cho mình những trải nghiệm vô cùng quý giá cho hành trình sau này.

Quãng thời gian học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương đã để lại trong mình rất nhiều dấu ấn. Những ngày đầu rời xa mái trường trung học phổ thông, bước chân vào một môi trường hoàn toàn mới, mình không tránh khỏi sự bỡ ngỡ. Cách học thay đổi, phương pháp tiếp cận kiến thức mới lạ khiến thành tích học tập của mình sa sút rõ rệt. Nhưng khi nhận ra vấn đề cũng là lúc mình quyết tâm thay đổi. Từ một người vốn quen chỉ học một mình, mình đã cố gắng kết bạn, giao lưu, học hỏi từ bạn bè cùng lớp, cùng khóa, và lắng nghe kinh nghiệm mà các anh chị khóa trên truyền lại.

Nhờ sự tận tình dạy dỗ, chỉ bảo của thầy cô, mình mạnh dạn hơn trong học tập. Mình luôn xung phong tham gia thảo luận nhóm, đảm nhận phần thuyết trình, trả lời câu hỏi, tìm kiếm thông tin… để rèn luyện khả năng đứng trước đám đông. Những trải nghiệm đó giúp mình không chỉ cải thiện kỹ năng, mà còn thay đổi cả tính cách và thái độ học tập. Từng bước, điểm số, sự tự tin và những mối quan hệ xung quanh đều tốt hơn, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo ổn định.

Hành trình trưởng thành qua màu áo tình nguyện

Trong học tập và cuộc sống, mình luôn cố gắng giữ cho mình sự nhiệt huyết, hòa đồng và tinh thần sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Hiện tại, mình có cơ hội được đảm nhận vai trò Đội trưởng CLB Thanh niên tình nguyện của trường – một môi trường để vừa rèn luyện bản thân, vừa lan tỏa tinh thần sẻ chia và cống hiến. Những hoạt động mang đậm màu sắc tuổi trẻ, việc được tiếp xúc với nhiều môi trường mới mẻ bên cạnh việc học, nhận sự chỉ bảo tận tình từ thầy phụ trách và các anh chị đi trước, tất cả đã giúp mình trưởng thành hơn từng ngày, rèn luyện cả kỹ năng cá nhân lẫn vốn sống quý giá.

Hỗ trợ hiến máu Thu Vàng 2024.

Châm ngôn sống mà mình luôn tâm niệm là: “Nếu chưa thử thì sao biết bản thân có làm được hay không?” Thật vậy, trước kia mình chỉ là một người khá nhút nhát, ngại giao tiếp và thường né tránh các hoạt động tập thể. Nhưng từ khi khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện, được góp sức trong những công việc của trường, CLB và cả các hoạt động xã hội, mình buộc phải vượt qua nỗi sợ để hoàn thành những nhiệm vụ đã nhận. Đúng thì được tuyên dương, sai thì được góp ý để sửa chữa. Thứ mình nhận lại không chỉ là kinh nghiệm hay phần thưởng vật chất, mà còn là giá trị tinh thần vô giá – từ những lời cảm ơn, những nụ cười của người mình giúp đỡ, như những giọt nước mát lành tưới lên mầm cây, giúp nó hồi sinh và vươn lên mạnh mẽ.

Giúp đỡ người già, thương binh liệt sĩ khám y tế miễn phí.

Từng trải qua nhiều hoạt động ý nghĩa như “Mùa hè xanh”, dọn dẹp và trồng cây ở Đền Bia, dạy các em nhỏ học tiếng Anh, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ nhân ngày 27/7, ra quân khắc phục hậu quả bão Yagi, đến hỗ trợ các chương trình y tế cộng đồng như hiến máu tình nguyện “Thu Vàng” hay khám bệnh miễn phí cho thương binh, người cao tuổi…, mình nhận ra giá trị lớn nhất chính là sự trưởng thành của bản thân. Từ một người e dè, nay mình đã tự tin hơn, sống cởi mở và biết trân trọng từng cơ hội được sẻ chia, được cống hiến.

Ra quân, khắc phục hậu quả của bão Yagi.

Nhìn lại chặng đường đã qua, mình luôn biết ơn sự chỉ dạy tận tình của thầy cô trong nhà trường, cùng sự đồng hành, động viên từ bạn bè và các anh chị trong CLB Thanh niên tình nguyện. Chính những tình cảm và sự hướng dẫn ấy đã giúp mình có thêm niềm tin, nghị lực để cố gắng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân từng ngày. Mình sẽ tiếp tục phấn đấu, không chỉ để trở thành một dược sĩ giỏi về chuyên môn, mà còn là một người có trách nhiệm với cộng đồng.

Mình muốn nhắn nhủ với các bạn trẻ rằng: “Đừng ngại thử, đừng sợ sai, bởi mỗi trải nghiệm, mỗi bước đi đều có giá trị và sẽ trở thành hành trang quý báu cho sau này. Thanh xuân chỉ đến một lần, hãy sống hết mình để khi nhìn lại, chúng ta có thể mỉm cười tự hào về những điều mình đã làm được”.

(Ảnh: NVCC)