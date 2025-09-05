Bí quyết giúp tân sinh viên trở thành 'thợ săn học bổng'

SVO - Học bổng khuyến khích học tập từ trường, doanh nghiệp, tổ chức xã hội luôn là phần thưởng giá trị cho sinh viên sau mỗi học kỳ. Vậy tân sinh viên cần làm gì để “săn” được những suất học bổng này?

Từ sự chủ động đến danh hiệu Thủ khoa đầu ra

Tốt nghiệp Thủ khoa đầu ra ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2024, bạn Bùi Thị Khánh Huyền chia sẻ rằng, kết quả ấy không phải nhờ may mắn, mà là thành quả của cả một quá trình chủ động xây dựng hình ảnh và phong cách học tập hiệu quả.

“Ngay từ năm nhất, mình xác định phải để thầy cô biết mình là ai. Hăng hái phát biểu trong giờ học không chỉ giúp hiểu bài sâu hơn, mà còn khiến giảng viên nhớ đến sự cố gắng của mình”, Huyền cho biết. Việc tạo ấn tượng tích cực với giảng viên, theo cô nàng là bước đệm quan trọng, đặc biệt khi điểm thành phần và đánh giá thái độ học tập cũng góp phần vào kết quả cuối cùng.

Khánh Huyền, Thủ khoa đầu ra ngành Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Song song với đó, Huyền luôn đầu tư tối đa cho chất lượng bài vở. Cô nàng Gen Z không chỉ làm đủ yêu cầu, mà còn tìm cách sáng tạo hơn, đào sâu thêm số liệu, dẫn chứng và góc nhìn mới: “Bài làm chỉn chu, có dấu ấn cá nhân sẽ khiến bạn nổi bật, kể cả khi lớp có nhiều bạn giỏi,” Huyền chia sẻ.

Bên cạnh đó, Huyền tích cực tham gia hoạt động tập thể, câu lạc bộ và các chương trình tình nguyện. Cô cho rằng đây không chỉ là cơ hội mở rộng kỹ năng mềm và mối quan hệ, mà còn giúp cộng điểm rèn luyện, gián tiếp hỗ trợ xét học bổng và khen thưởng cuối kỳ.

Huyền cũng duy trì thói quen lập kế hoạch học tập theo từng học kỳ: xác định mục tiêu GPA, dự kiến thời gian hoàn thành từng bài tập lớn, xen kẽ các hoạt động ngoại khóa. Nhờ đó, cô hiếm khi bị trễ hạn hay chồng chất deadline.

Thông điệp Huyền gửi đến tân sinh viên là: “Hãy chủ động xây dựng hình ảnh của mình trong mắt giảng viên, đầu tư cho từng sản phẩm học tập và đừng bỏ lỡ cơ hội từ các hoạt động tập thể. Thành tích cao không đến trong một ngày, mà là kết quả của việc bạn làm tốt từng việc nhỏ".

Dùng trải nghiệm và đam mê để mở cánh cửa học bổng

Không phải là thủ khoa điểm số, Bùi Đặng Đăng Khoa, hiện đang theo học thạc sĩ tại khoa địa chất và dầu khí Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM lại nổi bật nhờ khả năng biến trải nghiệm và đam mê thành hồ sơ học bổng thuyết phục. Nam sinh cho rằng, học bổng không chỉ dành cho người đứng đầu, mà còn cho những ai có câu chuyện, tiềm năng và định hướng rõ ràng.

Xuất phát từ niềm quan tâm đến môi trường, Khoa thực hiện nhiều dự án sáng tạo: biến rác thải và CO₂ thành sản phẩm hữu ích, triển khai phân loại rác ở Cần Thơ, tham gia diễn đàn Eco Global Guiyang Forum… Một cơ duyên tại diễn đàn đã giúp Khoa gặp giáo sư Brazil và giành học bổng một năm từ tập đoàn năng lượng ExxonMobil.

Hành trình ấy đưa anh tới 8 quốc gia, giao lưu cùng những sinh viên hàng đầu tại các trường đại học danh tiếng như Harvard, Yale, Oxford… Tại đây, Khoa nhận ra bên cạnh IQ và EQ, yếu tố then chốt để thích nghi và phát triển trong môi trường quốc tế là CQ – trí thông minh văn hóa: "CQ giúp mình từng bước học hỏi để sau này trở thành một công dân toàn cầu trong một thế giới phẳng, nơi ranh giới về địa lý, văn hóa, kiến thức hay cơ hội dần mờ nhạt. Cốt lõi, khi ta mở rộng dung lượng trái tim cho cộng đồng, thì tâm trí cũng mở ra, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới ở bất kỳ đâu".

Bùi Đặng Đăng Khoa tại sự kiện Global Eco Forum được tổ chức tại Trung Quốc.

Khi xây dựng hồ sơ học bổng, Khoa không chỉ liệt kê thành tích, mà xâu chuỗi trải nghiệm thành câu chuyện gắn liền với mục tiêu dài hạn về phát triển bền vững. Anh cũng nhấn mạnh việc ghi chép nhật ký, lưu lại hình ảnh và bài học sau mỗi trải nghiệm, để khi cần, mọi chi tiết đều sẵn sàng minh chứng.

Với tân sinh viên, Khoa khuyên: nếu chưa biết mình thích gì, hãy thử nhiều điều và phản tư sau mỗi trải nghiệm; nếu đã có đam mê, hãy để trái tim dẫn lối và lý trí định hướng, để mọi việc bạn làm đều mang giá trị cho bản thân và cộng đồng.

Theo TS. Lê Thu Hà, học bổng ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền rất đa dạng, không chỉ dừng ở học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên đạt thành tích học lực khá, giỏi, xuất sắc mà còn có học bổng từ các doanh nghiệp, quỹ cựu sinh viên, tổ chức xã hội, thậm chí là học bổng quốc tế với giá trị hàng chục triệu đồng mỗi suất.

“Không ít sinh viên, trong suốt bốn năm học, gần như không phải dùng đến tiền gia đình để đóng học phí nhờ biết tận dụng và duy trì nguồn học bổng”, bà Hà chia sẻ.

Tiến sĩ Lê Thu Hà, Phó Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Bà cũng nhấn mạnh rằng điểm số chỉ là một phần trong tiêu chí xét học bổng. Bên cạnh thành tích học tập, sinh viên cần đạt chuẩn về điểm rèn luyện, được đánh giá thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia phục vụ cộng đồng, chấp hành tốt nội quy, đóng góp vào các phong trào, hoạt động của trường.

Với tân sinh viên, TS. Hà lưu ý giai đoạn đầu nhập học thường đi kèm nhiều bỡ ngỡ, ngay cả những bạn có điểm đầu vào cao vẫn có thể gặp khó khăn trong việc thích nghi với phương pháp học ở bậc đại học: “Điều quan trọng là phải sớm tìm cho mình cách học phù hợp với đặc thù ngành và chương trình đào tạo. Học tốt không chỉ phụ thuộc vào chăm chỉ mà còn ở khả năng tư duy, sáng tạo và biết mở rộng góc nhìn”, bà nói.

Bà cũng nhắn gửi tân sinh viên hãy xây dựng kế hoạch hợp lý để cân bằng giữa học tập, tham gia hoạt động xã hội – đoàn thể, rèn luyện thể thao và trau dồi ngoại ngữ. Đây là những yếu tố giúp tăng cơ hội tiếp cận các suất học bổng giá trị.

Ảnh: Lê Vượng, NVCC