Thủ khoa chương trình ESOM NEU với GPA 3.99/4.0 chinh phục học bổng quốc tế danh giá

Kỷ luật và sự chủ động là chìa khóa thành công

Bảo Trâm vừa tốt nghiệp thủ khoa chương trình Quản trị điều hành thông minh (ESOM) – Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Trong suốt 4 năm học tập, Bảo Trâm luôn giữ vững phong độ học tập xuất sắc, giành học bổng khuyến khích học tập suốt 7 kỳ liên tiếp.

Để duy trì kết quả ấy, nữ thủ khoa khẳng định bí quyết không nằm ở điều gì quá đặc biệt, mà ở sự kỷ luật và chủ động. Chia sẻ về hành trình nỗ lực của mình, Bảo Trâm cho biết: “Mình luôn cố gắng học và hiểu ngay trên lớp, đặc biệt chủ động đặt mình vào vị trí học tập tích cực – ngồi bàn đầu để nắm bắt trọn vẹn kiến thức. Mình cũng luôn nỗ lực trong từng bài kiểm tra nhỏ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội rèn luyện nào. Nhờ vậy, mình duy trì thành tích ổn định suốt 4 năm học”.

Bảo Trâm nhận giấy khen thủ khoa.

Không chỉ học giỏi, Bảo Trâm còn đảm nhận vai trò Lớp trưởng lớp ESOM 63. Vừa lãnh đạo tập thể, vừa giữ vững thành tích, cô cho rằng đây là cơ hội quý để rèn luyện kỹ năng quản lý và kết nối. “Việc làm lớp trưởng giúp mình học được cách lắng nghe và gắn kết các bạn. May mắn là khối lượng công việc không quá chiếm thời gian, nên mình vẫn cân bằng tốt giữa trách nhiệm lãnh đạo và việc học” – cô chia sẻ.

Thủ khoa NEU giành học bổng 20.000 GBP của University of Glasgow

Bảo Trâm đã xuất sắc trở thành một trong 5 sinh viên trên toàn cầu nhận học bổng danh giá trị giá 20.000 GBP từ University of Glasgow (Vương quốc Anh). Đây là kết quả của hành trình nỗ lực không ngừng, song hành cùng sự hỗ trợ tận tâm từ thầy cô và môi trường học tập tại NEU.

Chia sẻ về quá trình ứng tuyển, Bảo Trâm cho biết: “Mình bắt đầu apply học bổng này từ trước Tết, và ngay từ vòng đầu tiên đã thực sự bất ngờ khi được chọn. Đây là một hành trình vừa nhiều nỗ lực vừa có rất nhiều sự may mắn và đồng hành”. Theo cô, sự đồng hành ấy đến từ nhiều phía: “May mắn đầu tiên là mình có sự hỗ trợ từ ISC Education, nơi các mentor đã tận tâm hướng dẫn từng phần trong hồ sơ – từ viết personal statement đến thể hiện thành tích học tập, nghiên cứu và hoạt động ngoại khóa. Nhưng quan trọng không kém, mình biết ơn thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh, chương trình ESOM và Phòng Đào tạo NEU đã hỗ trợ mình không chỉ về thủ tục giấy tờ mà còn luôn động viên trong suốt quá trình chuẩn bị”.

Bảo Trâm khẳng định nền tảng tri thức và trải nghiệm tại NEU là chìa khóa quan trọng giúp cô xây dựng hồ sơ cạnh tranh: “Nếu không có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, các cuộc thi học thuật cũng như rèn luyện kỹ năng quản trị và truyền thông từ những dự án ở NEU, mình khó có thể có một bộ hồ sơ toàn diện để chinh phục học bổng quốc tế này”.

Khoảnh khắc nhận tin trúng tuyển, cảm xúc dâng tràn trong cô gái trẻ: “Đầu tiên là niềm tự hào và hạnh phúc, vì không chỉ thành quả cá nhân được ghi nhận, mà đây còn là vinh dự chung của NEU nói chung và chương trình ESOM nói riêng. Mình hy vọng trong hành trình du học sắp tới, có thể tiếp tục phát huy và mang tinh thần học tập nghiêm túc từ NEU ra môi trường quốc tế”.

Ghi dấu ấn với học thuật, nghiên cứu và hoạt động cộng đồng

Không chỉ nổi bật với thành tích học tập xuất sắc, Bảo Trâm còn khẳng định bản thân qua nhiều sân chơi học thuật, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm ấy đã trở thành hành trang quý giá, giúp cô gái trẻ tự tin bước vào hành trình mới tại môi trường học tập quốc tế.

Bảo Trâm nhận giấy khen nghiên cứu khoa học.

Bảo Trâm từng góp mặt tại Innovation Hackathon Contest 2021 (Top 4) và Tầm nhìn Thương hiệu 2023 (Top 30). Cô chia sẻ: “Các cuộc thi mang lại cho mình nhiều trải nghiệm quý: kỹ năng làm việc nhóm, xử lý áp lực thời gian, và đặc biệt là tư duy áp dụng kiến thức học thuật vào thực tế. Đây đều là hành trang hữu ích cho con đường sự nghiệp sau này”.

Không dừng lại ở đó, Bảo Trâm còn sớm thể hiện niềm đam mê nghiên cứu. Cô đã ba lần công bố với vai trò tác giả thứ nhất tại các hội thảo quốc gia và quốc tế, đồng thời giành giải Ba Nghiên cứu khoa học sinh viên NEU năm 2024. Chia sẻ về động lực, nữ thủ khoa cho biết: “Động lực của mình là định hướng học lên thạc sĩ tại một trường Russell Group – nhóm 24 đại học nghiên cứu hàng đầu Anh quốc. Chính vì vậy, mình muốn rèn luyện kỹ năng nghiên cứu ngay từ khi còn là sinh viên, để không bị bỡ ngỡ khi bước vào môi trường học thuật quốc tế”.

Bảo Trâm cùng nhóm nghiên cứu khoa học.

Song song với học thuật, Bảo Trâm cũng năng nổ trong hoạt động Đoàn – Hội, bốn năm liền nhận học bổng khen thưởng. Đặc biệt, cô từng đảm nhận vai trò leader dự án tuyển sinh K64 của chương trình ESOM. Trải nghiệm này, theo cô, chính là bước đệm quan trọng: “Mình học được nhiều về quản trị con người, tổ chức sự kiện và truyền thông thương hiệu. Những kỹ năng đó hiện tại mình tiếp tục áp dụng trong công việc marketing cho lĩnh vực giáo dục”.

Nhìn về chặng đường phía trước, Bảo Trâm cho biết sẽ tiếp tục theo học thạc sĩ tại Anh trước khi trở về Việt Nam để cống hiến trong lĩnh vực giáo dục – truyền thông marketing. Cô nhắn gửi đến các bạn trẻ: “Mình tin rằng, chỉ cần mỗi bạn kiên trì, chủ động học hỏi và dám thử thách bản thân, thì mọi cánh cửa cơ hội đều sẽ mở ra”.

(Ảnh: NVCC)