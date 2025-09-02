Cô gái Tuyên Quang về Hà Nội chụp ảnh áo dài, cầm cờ Tổ quốc trước Lăng Bác

SVO - Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, chị Lâm Bảo Thoa, một người trẻ đến từ Tuyên Quang – mảnh đất từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến – đã có chuyến đi đặc biệt về Hà Nội, để chụp bộ ảnh trong tà áo dài truyền thống, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tự hào về quê hương cách mạng

“Mình luôn có một niềm tự hào rất đặc biệt về Tuyên Quang – nơi đã ghi dấu chân Bác Hồ và bao trang sử vẻ vang của dân tộc”, Thoa chia sẻ.

Chị Lâm Bảo Thoa, một người trẻ đến từ Tuyên Quang. Ảnh: NVCC

Chính niềm tự hào ấy đã thôi thúc cô gái trẻ vượt gần 200 km về Thủ đô vào dịp lễ trọng đại. Với Thoa, bộ ảnh không chỉ là kỷ niệm cá nhân mà còn là cách để bày tỏ tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn với các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành độc lập, tự do.

Trở về nơi thiêng liêng

Đặt chân đến Quảng trường Ba Đình – nơi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 – Thoa cho biết, tim chị như lặng đi.

Cô gái Tuyên Quang về Hà Nội chụp ảnh áo dài, cầm cờ Tổ quốc trước Lăng Bác.

“Không gian nơi đây thiêng liêng, trang trọng, khiến mình cảm nhận rất rõ hai chữ ‘Tổ quốc’. Nó không còn là khái niệm trừu tượng, mà hiện hữu qua từng cột cờ, từng viên đá, và trong ánh mắt trang nghiêm của những người dân đang đứng lặng trước Lăng Bác”, cô nói.

Khoảnh khắc mặc áo dài trắng, tay cầm lá cờ đỏ sao vàng trước Lăng, với Thoa, không chỉ là hình ảnh đẹp mà còn là sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại. “Áo dài là biểu tượng văn hóa, còn lá cờ Tổ quốc là niềm tự hào dân tộc. Khi đứng cùng nhau, mình thấy như đang tiếp nối những giá trị thiêng liêng mà cha ông để lại”, Thoa chia sẻ.

Trách nhiệm của thế hệ trẻ

Sinh ra và lớn lên trong hòa bình, được học tập, được lựa chọn con đường tương lai, Thoa hiểu rằng, những điều tưởng chừng bình thường ấy đã phải đánh đổi bằng máu xương.

“80 năm trước, những con người bình dị đã dũng cảm đứng lên, không đòi hỏi gì cho riêng mình, chỉ mong đất nước được trường tồn, nhân dân được sống trong no ấm và hạnh phúc”, cô nói.

Với cô gái trẻ này, lá cờ đỏ sao vàng trên tay không chỉ là một biểu tượng, mà còn là lời nhắc nhở bản thân: Mỗi người trẻ hôm nay đều cần có trách nhiệm, lý tưởng sống vì cộng đồng, vì đất nước.

Kỷ niệm đẹp tuổi trẻ

Chuyến đi Hà Nội dịp Quốc khánh để lại trong Thoa những dư âm khó quên. “Đây không chỉ là bộ ảnh lưu niệm. Nó là một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, nhắc mình sống xứng đáng với truyền thống cách mạng mà quê hương Tuyên Quang đã hun đúc”, Thoa nói.

Cô mong rằng, mỗi người trẻ Việt Nam, dù ở đâu hay làm gì, cũng sẽ luôn giữ trong tim mình một ngọn lửa – ngọn lửa của lòng yêu nước và khát vọng cống hiến, để cùng nhau xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, văn minh và nhân ái.