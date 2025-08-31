Lê Vũ Thanh Thảo: Trí thức trẻ là gương mặt phản chiếu một Việt Nam năng động và hội nhập

SVO - Trong đội hình diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Lê Vũ Thanh Thảo (trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) - Bí thư Liên chi Đoàn Khoa Ngôn ngữ & Văn hoá Trung Quốc – là đại biểu tiêu biểu của khối Trí thức.

Sinh năm (2004), Thanh Thảo gây ấn tượng với nhiều thành tích: Giải Nhất Cuộc thi Hùng biện tiếng Trung toàn quốc 2024 tại Đà Nẵng; Giải Nhì cuộc thi “Nhịp cầu Hán ngữ” lần thứ 23 dành cho sinh viên khu vực miền Bắc và miền Trung; Giải Nhất cuộc thi Nói giỏi tiếng Hán 2024; Giải Nhất cuộc thi Tài năng Hán ngữ tại trường ĐH Công nghệ (2021 - 2022). Cô nhiều kỳ liền đạt học bổng khuyến khích học tập loại A, danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ và Sinh viên xuất sắc cấp trường.

Lê Vũ Thanh Thảo - Sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội.

Thanh Thảo từng đại diện sinh viên Việt Nam giao lưu cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình – bà Bành Lệ Viên (13/12/2023), tham dự buổi gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc (15/4/2025) và nhiều sự kiện đối ngoại khác.

“Tri thức trẻ chính là gương mặt phản chiếu một Việt Nam năng động, tự tin, sáng tạo và hội nhập. Việc xuất hiện trong đội hình diễu hành không chỉ là niềm vinh dự mà còn là thông điệp về một thế hệ mới đang mang trong mình khát vọng xây dựng đất nước phát triển phồn vinh, sánh vai cùng bạn bè quốc tế”, cô chia sẻ.

Thanh Thảo tại cuộc thi Hán ngữ.

Theo Thanh Thảo, trong hành trình học tập và rèn luyện, đặc biệt ở lĩnh vực ngôn ngữ và giao lưu quốc tế, động lực lớn nhất đến từ niềm tin rằng ngôn ngữ là “cây cầu nối giữa các dân tộc”. “Mỗi thành tích học tập, mỗi cơ hội giao lưu quốc tế đều góp phần đưa hình ảnh sinh viên Việt Nam đến gần hơn với bạn bè năm châu”, Thảo nói.

So sánh trải nghiệm này với những lần tham dự hoạt động ngoại giao, nữ sinh cho rằng diễu hành tại Quảng trường Ba Đình mang lại cảm xúc đặc biệt. “Nếu như những cuộc gặp gỡ ngoại giao giúp mình nhận ra sức mạnh mềm của văn hoá và tình hữu nghị, thì khoảnh khắc diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lại cho mình cảm nhận rõ ràng sức mạnh tinh thần dân tộc. Giữa không gian lịch sử thiêng liêng, mỗi bước đi của mình và các bạn đều là nhịp nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại tràn đầy niềm tin”.

Đại biểu khối Trí thức của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Là cán bộ Đoàn nhiều năm, đồng thời đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’, Thanh Thảo kỳ vọng hình ảnh trí thức trẻ trong lễ diễu hành sẽ truyền đi thông điệp về sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. “Đó là lời khẳng định thanh niên Việt Nam không chỉ giỏi tri thức mà còn kiên định lý tưởng, sẵn sàng đóng góp vì Tổ quốc”, cô nói.

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi đến bạn bè quốc tế, Thanh Thảo nhấn mạnh: “Trí thức trẻ Việt Nam mang trong mình tri thức, bản lĩnh và khát vọng, luôn sẵn sàng chung tay cùng thanh niên toàn cầu xây dựng một thế giới hoà bình, hợp tác và phát triển bền vững”.