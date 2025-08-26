Nữ sinh trường Đoàn vượt 8 năm thử thách để khoác áo Công an nhân dân

SVO - Trong khi nhiều người lựa chọn từ bỏ sau cú trượt đại học, Hồng Phượng lại kiên trì đi đường vòng: Vừa giữ thành tích học tập cao, vừa miệt mài công tác Đoàn, rồi lấy bằng Thạc sĩ trước khi bắt đầu lại với ước mơ năm 18 tuổi. Giờ đây, khi đang tập luyện cho diễu binh Quốc khánh 2/9, cô gái Hà Tĩnh vẫn không nguôi lo lắng khi bão số 5 đang đổ bộ quê nhà.

Từ cú ngã đầu đời đến môi trường Đoàn rèn giũa bản lĩnh

Từng ấp ủ giấc mơ trở thành chiến sĩ Công an từ bé, nhưng kỳ thi đại học đầu tiên khép lại với nỗi thất vọng: Phượng trượt. Cú ngã ấy khiến cô thu mình, khép kín và mất đi sự tự tin.

Nữ sinh trường Đoàn vượt 8 năm thử thách để khoác áo Công an nhân dân.

Nhưng Phượng không dừng lại. Cô đăng ký học ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, một môi trường “trường Đoàn chính gốc” với vô vàn cơ hội cống hiến.

Ở đó, cô lao vào các hoạt động phong trào: Từ chiến dịch 'Mùa Hè Xanh', 'Tiếp sức mùa thi', hiến máu nhân đạo đến tổ chức tình nguyện vùng cao. “Mình vừa học vừa tham gia Đoàn – Hội, bởi đó là cách tìm lại chính mình. Càng dấn thân, mình càng mạnh mẽ, cởi mở hơn”, Phượng nhớ lại.

Kết quả, cô tốt nghiệp với vị trí á khoa, vừa ghi dấu thành tích học tập, vừa khẳng định bản lĩnh của một cán bộ Đoàn năng nổ.

Con đường vòng nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc

Sau khi ra trường, Phượng đi làm, tiếp tục học Thạc sĩ và có công việc ổn định. Nhưng khát khao khoác màu áo Công an nhân dân vẫn chưa bao giờ nguội.

Năm 2023, Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển sinh hệ văn bằng 2. Phượng nộp hồ sơ, chấp nhận đánh đổi sự ổn định để bắt đầu lại. “Nếu không dám thay đổi, tôi sẽ mãi sống trong tiếc nuối”, cô tự nhủ.

Quãng thời gian ôn thi vừa đi làm, vừa lo cơm áo không dễ dàng. Nhưng nhờ bản lĩnh rèn từ phong trào Đoàn, Phượng kiên trì đến cùng. Tin trúng tuyển chuyên ngành điều tra hình sự đến như một phần thưởng cho 8 năm bền bỉ.

Vượt nắng thao trường, lo lắng vì bão số 5

Hơn một năm nay, Phượng chính thức là học viên Học viện Cảnh sát nhân dân. Hiện cô là thành viên trong đội hình nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

“Bọn mình tập luyện dưới nắng gắt, mồ hôi ướt áo nhưng bước chân vẫn phải đều tăm tắp, khẩu lệnh phải vang. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là niềm tự hào”, Phượng nói.

Song xen lẫn niềm tự hào là nỗi lo canh cánh. Những ngày cô tập luyện căng thẳng cũng là lúc bão số 5 đổ bộ vào Hà Tĩnh – quê hương cô. “Mình chỉ có thể gọi điện hỏi thăm mẹ, động viên mọi người cố gắng. Đã gần nửa năm rồi tôi chưa được về thăm nhà”, Phượng bộc bạch.

Giữa thao trường hối hả, ánh mắt cô gái Hà Tĩnh vẫn ánh lên sự kiên định, nhưng giọng nói đôi lúc chùng xuống khi nhắc đến quê nhà đang gồng mình trong bão.

Ý chí của một hành trình không bỏ cuộc

Với Phượng, hành trình 8 năm qua từ thất bại, tham gia công tác Đoàn, rồi tốt nghiệp Thạc sĩ và trở lại giấc mơ chính là minh chứng cho một điều: “Bạn càng nỗ lực thì bạn càng may mắn”.

Hồng Phượng trong đội hình nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tham gia diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9.

“Mình từng thất bại, từng nghi ngờ chính mình. Nhưng mình chưa bao giờ từ bỏ. Và hôm nay, khi khoác bộ quân phục, đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân, mình có thể tự hào nói rằng: Mình đã làm được”, Phượng nói.

Cô nhắn nhủ đến những bạn trẻ đang băn khoăn về tương lai: “Ước mơ có thể đến muộn, có thể đi đường vòng. Nhưng chỉ cần bạn kiên trì, từng bước đi đều có giá trị và một ngày bạn sẽ đến đích”.