Hai học viên tham gia diễu binh A80: Cao 1m85 vừa đẹp trai vừa đa tài, ‘con nhà nòi’ giành loạt thành tích khủng

SVO - Sắp tới, trong đội hình diễu binh A80 – sự kiện trọng đại của đất nước, có sự góp mặt của hai gương mặt nổi bật là học viên Học viện An ninh nhân dân: Vũ Trọng Khải và Cao Tiến Minh. Không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn về ngoại hình, kỷ luật nghiêm ngặt, cả hai còn gây ấn tượng bởi bảng thành tích học tập và hoạt động phong trào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Nam sinh cao 1m85, ngoại hình sáng, đa tài và có trách nhiệm

Gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với chiều cao 1m85, gương mặt sáng và thần thái tự tin, Vũ Trọng Khải (Học viện An ninh nhân dân) còn khiến nhiều người “tròn mắt” với loạt tài lẻ.

Vũ Trọng Khải - Khối trưởng khối Nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an nhân dân.

Khải có 12 năm liền là Học sinh giỏi, sau đó thi đỗ Học viện An ninh nhân dân. Tại đây, anh nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật trong phong trào sinh viên. Ngoài học tập, Khải biết hát, dẫn chương trình và là thành viên đội truyền thông của trường – phụ trách chụp ảnh, quay phim để lan tỏa các hoạt động của Học viện.

Trong lần chuẩn bị cho sự kiện diễu binh A80, Khải được lựa chọn làm Khối trưởng khối Nam sĩ quan Hậu cần Kỹ thuật Công an nhân dân. Anh chia sẻ: “Được tham gia diễu binh là vinh dự và cũng là trách nhiệm. Mình luôn nhắc bản thân phải nỗ lực hết sức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nam sinh “con nhà nòi” với bảng thành tích học tập siêu "khủng"

Nếu như Khải gây ấn tượng bởi ngoại hình và sự đa tài, thì Cao Tiến Minh (Học viện An ninh nhân dân) lại nổi bật nhờ loạt thành tích học tập đáng nể.

Minh có 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh giỏi, hai lần được vinh danh Học sinh tiêu biểu Thủ đô, từng giành giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp Học viện và đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp T.Ư năm 2023.

Cao Tiến Minh trong đội hình diễu binh A80.

Không dừng lại ở đó, Minh còn có lợi thế ngoại ngữ, đã hai lần đảm nhận vai trò sĩ quan liên lạc, phiên dịch tại các Hội nghị quốc tế lớn của Bộ Công an. Đặc biệt, năm 2022, anh thi đỗ đồng thời Học viện Báo chí - Tuyên truyền và Học viện An ninh nhân dân, nhưng đã lựa chọn khoác áo xanh An ninh để tiếp nối truyền thống gia đình, khi ông nội từng tham gia chiến đấu tại Quảng Trị năm 1972.

Minh kể: “Ngày bé, mình được xem bộ phim Chạm tay vào nỗi nhớ và từ đó luôn ước mơ một ngày được học tập trong các trường Công an. Được tham gia A80 là cơ hội để mình rèn luyện bản lĩnh và cống hiến”.

“Flex nhẹ” mà ai cũng ngưỡng mộ

Một người cao 1m85, đẹp trai, đa tài, nhiều năng khiếu; một người “con nhà nòi” với loạt giải thưởng học tập từ phổ thông đến đại học, cả hai học viên này đều là minh chứng cho thế hệ chiến sĩ Công an trẻ: Trí tuệ – bản lĩnh – kỷ luật – trách nhiệm.

Các chiến sĩ tham gia đội hình diễu binh A80.

Sự góp mặt của Vũ Trọng Khải và Cao Tiến Minh trong đội hình diễu binh A80 không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là hình ảnh đẹp về tuổi trẻ An ninh nhân dân trong ngày hội lớn của dân tộc.