Áo xanh tình nguyện tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành A80

SVO - Giữa hàng ngũ chỉnh tề ấy, hình ảnh nổi bật không kém là những chiếc áo xanh tình nguyện – lực lượng đang miệt mài cấp phát nước uống, nhu yếu phẩm và hỗ trợ hậu cần cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành.

Xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình, các khối quân đội và dân sự đồng loạt chuẩn bị bước vào buổi hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Áo xanh tình nguyện tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành A80.

Để bảo đảm sức khỏe cho các khối lực lượng, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 30 điểm tiếp sức tại các khu vực tập kết, thu hồi quân. Các điểm này hoạt động xuyên suốt từ những ngày hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) cho đến lễ chính thức (2/9). Không chỉ dừng ở việc phát nước uống, bánh ngọt, khăn lạnh, đội hình tình nguyện viên còn chia nhau nhiệm vụ hướng dẫn, trấn an, động viên tinh thần cho các khối diễu hành dưới cái nắng oi ả cuối tháng Tám.

“Nhìn các anh bộ đội luyện tập hàng giờ ngoài trời nắng gắt, bọn mình chỉ mong góp một phần nhỏ bé để họ thêm sức khỏe và tinh thần”, Nguyễn Thùy Linh (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ. Với các bạn trẻ, mỗi chai nước lạnh, mỗi phần quà được trao đi đều mang theo niềm tự hào và sự biết ơn với những người đang góp phần làm nên lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ phục vụ đại lễ A80.

Theo Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, đây là nhiệm vụ tiếp sức đầu tiên của tuổi trẻ Thủ đô trong chuỗi hoạt động phục vụ đại lễ A80. “Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đây còn là cách để đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự đồng hành, khích lệ tinh thần cho các lực lượng, nhất là bộ đội, công an, công nhân, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành”, anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết.

Hoạt động tiếp sức được triển khai bài bản. Tại mỗi điểm, tình nguyện viên chia nhóm: Nhóm chuẩn bị nước, nhu yếu phẩm; nhóm trực tiếp tiếp tế cho các hàng quân; nhóm còn lại theo dõi, phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh. Mỗi ca trực kéo dài nhiều giờ, nhưng tất cả đều giữ nụ cười tươi, sẵn sàng gọi nhau bằng cụm từ quen thuộc: “Tiếp sức cho Tổ quốc”.

30 điểm tiếp nước được lập để tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành.

Không khí tại các điểm tập kết luôn rộn ràng. Những chiếc áo xanh xen giữa sắc phục quân đội, công an, học sinh, sinh viên tạo nên bức tranh vừa kỷ luật, vừa trẻ trung, sôi nổi. Nhiều chiến sĩ sau khi nhận nước đã giơ tay chào cảm ơn, tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc.

Hoạt động tiếp sức cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Thanh niên Thủ đô sẵn sàng”, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong mọi nhiệm vụ lớn nhỏ của đất nước. Đó không chỉ là công việc hậu cần, mà còn là thông điệp về trách nhiệm công dân, sự tự hào dân tộc của một thế hệ trẻ sẵn sàng chung sức vì thành công của những sự kiện trọng đại.