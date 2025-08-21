Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Đoàn - Hội

Google News

Áo xanh tình nguyện tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành A80

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Giữa hàng ngũ chỉnh tề ấy, hình ảnh nổi bật không kém là những chiếc áo xanh tình nguyện – lực lượng đang miệt mài cấp phát nước uống, nhu yếu phẩm và hỗ trợ hậu cần cho hàng vạn cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành.

Xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình, các khối quân đội và dân sự đồng loạt chuẩn bị bước vào buổi hợp luyện cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

z6930362175024-131a957ca6018b85ee9f4e03bae13ef1.jpg
Áo xanh tình nguyện tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành A80.

Để bảo đảm sức khỏe cho các khối lực lượng, Thành Đoàn Hà Nội phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức 30 điểm tiếp sức tại các khu vực tập kết, thu hồi quân. Các điểm này hoạt động xuyên suốt từ những ngày hợp luyện (21, 24/8), sơ duyệt (27/8), tổng duyệt (30/8) cho đến lễ chính thức (2/9). Không chỉ dừng ở việc phát nước uống, bánh ngọt, khăn lạnh, đội hình tình nguyện viên còn chia nhau nhiệm vụ hướng dẫn, trấn an, động viên tinh thần cho các khối diễu hành dưới cái nắng oi ả cuối tháng Tám.

“Nhìn các anh bộ đội luyện tập hàng giờ ngoài trời nắng gắt, bọn mình chỉ mong góp một phần nhỏ bé để họ thêm sức khỏe và tinh thần”, Nguyễn Thùy Linh (ĐHQG Hà Nội) chia sẻ. Với các bạn trẻ, mỗi chai nước lạnh, mỗi phần quà được trao đi đều mang theo niềm tự hào và sự biết ơn với những người đang góp phần làm nên lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.

z6930362175170-ad9dfce4cc2b6156c7083ae654f0f801.jpg
z6930362175020-ccd456e166389343c999dcd58b3e5b98.jpg
z6930362153544-e2a0212251733ae91f08585118b13e89.jpg
Lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ phục vụ đại lễ A80.

Theo Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, đây là nhiệm vụ tiếp sức đầu tiên của tuổi trẻ Thủ đô trong chuỗi hoạt động phục vụ đại lễ A80. “Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, đây còn là cách để đoàn viên, thanh niên bày tỏ sự đồng hành, khích lệ tinh thần cho các lực lượng, nhất là bộ đội, công an, công nhân, học sinh, sinh viên tham gia diễu binh, diễu hành”, anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết.

Hoạt động tiếp sức được triển khai bài bản. Tại mỗi điểm, tình nguyện viên chia nhóm: Nhóm chuẩn bị nước, nhu yếu phẩm; nhóm trực tiếp tiếp tế cho các hàng quân; nhóm còn lại theo dõi, phản ứng nhanh khi có tình huống phát sinh. Mỗi ca trực kéo dài nhiều giờ, nhưng tất cả đều giữ nụ cười tươi, sẵn sàng gọi nhau bằng cụm từ quen thuộc: “Tiếp sức cho Tổ quốc”.

z6930364025673-33ba0e5a7805c6a106eb1f44ee039836.jpg
z6930364002587-f3b9ad360dc3b56a34cf564c74e6dfaa.jpg
z6930364009230-1bfe672ad689b40b762c1aa8ce766fe9.jpg
30 điểm tiếp nước được lập để tiếp sức lực lượng diễu binh, diễu hành.

Không khí tại các điểm tập kết luôn rộn ràng. Những chiếc áo xanh xen giữa sắc phục quân đội, công an, học sinh, sinh viên tạo nên bức tranh vừa kỷ luật, vừa trẻ trung, sôi nổi. Nhiều chiến sĩ sau khi nhận nước đã giơ tay chào cảm ơn, tạo nên những khoảnh khắc giản dị nhưng giàu cảm xúc.

Hoạt động tiếp sức cũng góp phần lan tỏa tinh thần “Thanh niên Thủ đô sẵn sàng”, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong mọi nhiệm vụ lớn nhỏ của đất nước. Đó không chỉ là công việc hậu cần, mà còn là thông điệp về trách nhiệm công dân, sự tự hào dân tộc của một thế hệ trẻ sẵn sàng chung sức vì thành công của những sự kiện trọng đại.

Dương Triều Dương Triều
#Áo xanh tình nguyện #diễu binh A80 #lực lượng diễu hành #tình nguyện viên #Hà Nội #kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #sức khỏe lực lượng

Xem thêm

Cùng chuyên mục