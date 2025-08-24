Kinh nghiệm xem hợp luyện A80 lần 2 từ khán giả và MC truyền hình

SVO - Hàng nghìn người dân Thủ đô gọi vui hợp luyện A80 là ‘màn trình diễn đặc biệt’, nơi có thể vừa chiêm ngưỡng khối diễu binh hùng tráng, vừa trải nghiệm không khí Quốc khánh sớm.

Tối 24/8, Quảng trường Ba Đình sẽ diễn ra buổi hợp luyện lần 2 cho chương trình kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80). Với quy mô gần như lễ chính thức, sự kiện dự kiến thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô. Chị Nguyễn Hồng Thu Trang và MC Đồng Thu (VTV) đã chia sẻ kinh nghiệm để có một buổi trải nghiệm trọn vẹn.

Đi sớm để có vị trí thuận lợi

Chị Nguyễn Hồng Thu Trang cho biết ở buổi hợp luyện lần 1, chị cùng bạn bè có mặt từ 18h30, sớm hơn 90 phút so với giờ bắt đầu.

Chị Trang và MC Đồng Thu trong lần xem tổng hợp luyện A80 lần 1. Ảnh: NVCC

Đi sớm mới chọn được vị trí thoáng, nhìn rõ toàn cảnh các khối diễu binh. Ai đến muộn thường phải đứng chen chúc hoặc chỉ nhìn từ xa. Mình còn mang theo chai nước, chút đồ ăn nhẹ để vừa chờ vừa ngắm phố phường”, chị Trang kể.

Theo chị Trang, những vị trí có tầm nhìn tốt là dọc đường Hùng Vương, gần Quảng trường Ba Đình, hoặc các tuyến Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Tràng Tiền – nơi đoàn diễu binh đi qua.

Chọn điểm đứng theo khối diễu binh yêu thích

Với kinh nghiệm tác nghiệp nhiều sự kiện lớn, MC Đồng Thu (VTV) cho rằng người xem nên nắm rõ lộ trình từng khối để lựa chọn vị trí hợp lý.

Khối quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn quốc tế: Đi qua Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao.

Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh: Di chuyển theo hướng Lê Hồng Phong – Ngọc Hà về Công viên Bách Thảo.

Khối quần chúng, văn hóa – thể thao: Kết thúc tại sân vận động Hàng Đẫy.

Khối xe cơ giới: Rẽ theo hai tuyến chính qua Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công hoặc Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng, sau đó tiến ra Đại lộ Thăng Long.

Để có vị trí xem tốt nhất, hai chị đã dành thời gian đi bộ cùng với trang phục đơn giản.

“Việc biết trước tuyến di chuyển sẽ giúp khán giả không bỏ lỡ phần diễu hành mình yêu thích. Mình thường chọn sẵn một điểm cố định, ví dụ ở đường Ngọc Hà để xem khối kỵ binh, thay vì chạy lòng vòng dễ lỡ mất khoảnh khắc”, MC Đồng Thu chia sẻ.

Giữ trật tự, tận hưởng không khí “concert quốc gia”

Cả hai đều nhấn mạnh, người dân cần hợp tác với lực lượng chức năng, tuân thủ phân luồng giao thông, tránh chen lấn, xô đẩy.

“Đây không chỉ là buổi tập duyệt mà còn mang không khí trang nghiêm hướng tới ngày lễ lớn. Giữ trật tự sẽ giúp mọi người cùng tận hưởng trọn vẹn”, MC Đồng Thu nói.

Với quy mô gần như lễ chính thức, hợp luyện A80 lần 2 được nhiều bạn trẻ gọi vui là “concert quốc gia”. Như lời chị Thu Trang: “Ai coi đây là một buổi biểu diễn đặc biệt thì nhất định phải đi sớm, kẻo lỡ thì tiếc lắm”.