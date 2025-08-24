Hàng nghìn sinh viên sẽ tham gia Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam

SVO - Hàng nghìn sinh viên từ khắp cả nước sẽ tham gia chuỗi hoạt động triển lãm, trải nghiệm và hai đêm nhạc lớn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), từ 30/8 đến 2/9, trong khuôn khổ Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam.

Từ ngày 30/8 đến 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội sẽ diễn ra Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam, sự kiện văn hóa – nghệ thuật lớn chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, lễ hội được kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian sinh hoạt văn hóa đặc biệt, vừa gợi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng, vừa khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ.

Hoạt động trải nghiệm văn hóa – lịch sử

Trong suốt bốn ngày, công chúng có thể tham quan và tham gia nhiều hoạt động mang tính trải nghiệm, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Tiêu biểu gồm: Triển lãm Sáng tạo sinh viên, nơi trưng bày các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ; Rạp phim ký ức “Dấu ấn Trường Sơn”, tái hiện chặng đường lịch sử gắn với cuộc kháng chiến chống Mỹ; Khu trưng bày nghệ thuật “Nụ cười Việt Nam”, mang đến góc nhìn tươi mới về văn hóa – nghệ thuật dân tộc. Ngoài ra, lễ hội còn có các hoạt động tương tác sáng tạo cùng cộng đồng, thu hút đông đảo giới trẻ, đặc biệt là các fandom yêu nước.

Ban tổ chức tiếc lộ sân khấu chương trình.

Điểm nhấn của lễ hội là hai đêm nhạc hội diễn ra tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tối 31/8, chương trình “Tự hào Bản sắc Việt” sẽ đưa khán giả đến với không gian âm nhạc kết hợp giữa truyền thống và đương đại. Các nghệ sĩ tham gia chương trình là những diva hàng đầu cùng một số giọng ca trẻ. Trước đó, vào chiều 31/8, 400 học sinh – sinh viên Thủ đô sẽ đồng diễn mở màn, tạo nên bầu không khí sôi động, trẻ trung.

Đêm 2/9, chương trình “Tự hào Việt Nam”, đồng hành cùng “Chuyến xe Tự hào” của VMas, sẽ quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ. Theo Ban tổ chức, danh sách nghệ sĩ sẽ tiếp tục được bổ sung. Chương trình sẽ khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao rực rỡ trên bầu trời Hà Nội, đánh dấu thời khắc thiêng liêng của ngày Quốc khánh.

Không gian dành cho thế hệ trẻ

Một điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là khu vực fanzone tại hai đêm nhạc sẽ được dành riêng cho hội viên Hội Sinh viên Việt Nam. Ban Tổ chức cho biết đây là món quà tri ân, đồng thời là cách khuyến khích thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa tinh thần yêu nước trong dịp kỷ niệm trọng đại của dân tộc.

Hàng nghìn sinh viên sẽ tham gia Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, chia sẻ: “Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi mong muốn thông qua âm nhạc, triển lãm và trải nghiệm sáng tạo, thế hệ trẻ sẽ thêm yêu lịch sử, văn hóa dân tộc và có thêm động lực cống hiến cho đất nước”.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật, lịch sử và trải nghiệm cộng đồng, Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam được kỳ vọng trở thành một điểm nhấn văn hóa của Thủ đô dịp 2/9 năm nay. Đây không chỉ là dịp để người dân hòa mình trong không khí lễ hội, mà còn là hành trình để thế hệ trẻ thêm hiểu, thêm tự hào và thêm gắn bó với Tổ quốc.