Phạm Minh Quang: Trí thức trẻ cần dấn thân và biết ơn quá khứ

SVO - Trong không khí Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Phạm Minh Quang (29 tuổi) - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) cho rằng, việc được tham gia diễu hành là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm của thế hệ trí thức trẻ hôm nay.

“Được góp mặt trong Lễ kỷ niệm trọng đại, tôi cảm thấy mình đại diện cho trí thức trong khối đại đoàn kết công – nông – trí, những lực lượng đã góp phần làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945. Thanh niên trí thức hôm nay, dù ở các lĩnh vực khác nhau, đều mang theo khát vọng cống hiến, để hòa vào khí thế hào hùng của dân tộc”, Phạm Minh Quang nói.

Quang (sinh năm 1996) nhiều lần được Thành Đoàn Hà Nội khen thưởng vì thành tích trong công tác Đoàn và triển khai chương trình khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên Thủ đô.

Vượt khó bằng tinh thần xung kích

Hoạt động Đoàn – Hội từ sớm, Quang không tránh khỏi khó khăn và áp lực. Tuy nhiên, anh khẳng định chưa từng hoài nghi về vai trò của trí thức trẻ.

Phạm Minh Quang - Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

“Với mình, khó khăn chỉ là cơ hội để rèn luyện. Người cán bộ Đoàn cần giữ được tinh thần xung kích, sáng tạo, vượt qua trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ. Đó cũng là cách để xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: ‘Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên’”, Quang chia sẻ.

Dấn thân để biến ý tưởng thành hiện thực

Từ trải nghiệm đồng hành cùng các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, Quang rút ra một điều rằng, người trẻ muốn biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn cần dám dấn thân.

“Phải bước ra khỏi vùng an toàn, dám thử, dám sai và dám thay đổi. Khoa học không thể xa rời thực tiễn. Những sáng chế, sản phẩm giá trị đều bắt đầu từ mong muốn phục vụ cộng đồng. Đôi khi một ý tưởng nhỏ lại mở ra cơ hội thay đổi lớn”, anh nói.

Giữ bản sắc, tự tin hội nhập

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Quang cho rằng, trí thức Việt Nam cần biết kết hợp giữa truyền thống và tri thức hiện đại.

“Người trẻ nên phát huy đức tính cần cù, kiên cường vốn có của dân tộc, đồng thời chủ động hội nhập và làm chủ tri thức mới. Chỉ khi giữ vững bản sắc, chúng ta mới tự tin khẳng định giá trị của mình trên trường quốc tế”, anh nhận định.

Thế hệ trẻ và lòng biết ơn

Khi được hỏi về thông điệp muốn gửi đến thế hệ trẻ, Quang nói ngắn gọn: “Hãy sống, học tập và cống hiến với tất cả lòng biết ơn”.

Anh lý giải: “Điều kiện sống và học tập hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh. Người trẻ cần trân trọng, lao động và cống hiến hết mình để không phụ lòng cha anh”.