Tình nguyện viên Thủ đô trắng đêm đón tiếp đại biểu dự A80

Dương Triều Dương Triều
SVO - Rạng sáng 2/9 không yên tĩnh như mọi ngày. Khi phố phường dần lắng lại, hàng trăm tình nguyện viên Thủ đô vẫn miệt mài túc trực ở các điểm đón, hướng dẫn từng đoàn đại biểu từ khắp các tỉnh, thành về Hà Nội dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).

Trong dòng người nườm nượp đổ về Quảng trường Ba Đình, thấp thoáng màu áo xanh tình nguyện. Các bạn trẻ tất bật cầm bảng tên, dẫn đoàn, hỗ trợ hành lý, thi thoảng lại cúi xuống trò chuyện với các bác cựu chiến binh.

a80-tinh-nguyen-vien54.jpg
a80-tinh-nguyen-vien55.jpg
Tình nguyện viên Thủ đô trắng đêm đón tiếp đại biểu dự A80.

"Bác mệt quá, đi không nổi nữa rồi", một cựu chiến binh thì thầm khi vừa bước khỏi xe. Ngay lập tức, một tình nguyện viên trẻ chạy tới, không ngần ngại khom lưng cõng bác về khu vực tập kết. Cảnh tượng giản dị mà khiến nhiều người chứng kiến lặng đi.

"Bác là người từng đi qua chiến tranh, là thế hệ để bọn mình có hôm nay. Cõng bác vài trăm mét so với những gì bác đã hy sinh thì chẳng đáng là bao", chàng trai trẻ chia sẻ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

a80-tinh-nguyen-vien49.jpg
a80-tinh-nguyen-vien50.jpg
a80-tinh-nguyen-vien53.jpg

Suốt nhiều giờ liền, những hình ảnh tương tự cứ lặp đi lặp lại: Bạn trẻ dìu bác thương binh bước xuống xe, có bạn cẩn thận cầm tay dắt từng bước nhỏ; người khác nhanh nhẹn lấy chai nước, gói bánh trao tận tay các đại biểu cao tuổi.

Một Cựu chiến binh đến từ Nam Định, xúc động nói: "Thấy các cháu nhiệt tình thế này, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Tình cảm ấy làm ấm lòng lắm".

a80-tinh-nguyen-vien52.jpg

Không chỉ đón tiếp, lực lượng tình nguyện viên còn chia ca trực đêm để đảm bảo không đoàn nào bị lạc, không bác nào bị bỏ lại phía sau. Những đoạn đường dài hàng cây số quanh khu vực trung tâm được các bạn kiên nhẫn đi đi lại lại nhiều lần.

Nguyễn Thu Trang (sinh viên Học viện Ngân hàng) tâm sự: "Mệt thì có mệt, nhưng nhìn các bác cựu chiến binh mỉm cười, nắm tay mình nói lời cảm ơn là em lại thấy ấm lòng, có động lực để tiếp tục".

a80-tinh-nguyen-vien48.jpg
a80-tinh-nguyen-vien46.jpg
a80-tinh-nguyen-vien47.jpg

Đại diện Thành Đoàn Hà Nội cho biết, hàng nghìn tình nguyện viên đã được huy động cho dịp lễ trọng đại này. Các bạn đảm nhận từ việc phân luồng giao thông, giữ gìn trật tự tại các tuyến phố, đến hỗ trợ đón tiếp, hậu cần. "Các bạn trẻ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại vất vả để tạo ấn tượng đẹp cho đại biểu và người dân cả nước khi về với Thủ đô", đại diện Thành Đoàn chia sẻ.

a80-tinh-nguyen-vien51.jpg
Tình nguyện viên Thủ đô trắng đêm đón tiếp đại biểu dự A80.

Đêm Hà Nội thêm sáng bởi ánh đèn, bởi những bước chân hối hả và cả nụ cười rạng rỡ của tuổi trẻ. Trong không khí náo nức hướng về ngày lễ lớn, chính sự tận tâm, tận tình của các tình nguyện viên đã góp thêm gam màu tươi sáng, khắc họa hình ảnh một Thủ đô thân thiện, hiếu khách và tràn đầy sức sống.

Dương Triều Dương Triều
