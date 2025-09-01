Sinh viên Việt Nam hôm nay: Tri ân và tiếp bước cha anh

SVO - Trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhiều gương mặt sinh viên, thanh niên tiêu biểu đã bày tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha anh. Với họ, hòa bình hôm nay là thành quả của máu xương, sự hy sinh, để thế hệ trẻ có cơ hội học tập, cống hiến và nuôi dưỡng khát vọng.

Lớn lên trong hòa bình, khắc ghi hy sinh

Hoàng Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên, từng đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương tiêu biểu năm học 2022 – 2023. Anh cho rằng, độc lập, tự do mà thế hệ trẻ đang thụ hưởng hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh không đo đếm được.

Hoàng Đức Chung - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên.

Chúng cháu xin tri ân các thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Nhờ ngọn lửa kiên cường và tình yêu nước ấy, chúng cháu có hòa bình, hạnh phúc và cơ hội vươn lên. Chúng cháu nguyện sống xứng đáng, biến lòng yêu nước thành hành động trong học tập, rèn luyện và cống hiến”, Chung nói.

Với anh, lời tri ân không chỉ dừng lại ở cảm xúc mà phải được hiện thực hóa bằng sự nỗ lực trong học tập, phong trào tình nguyện và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Niềm tự hào dân tộc nuôi dưỡng khát vọng

Hoàng Gia Bảo - một trong 34 đại biểu chỉ định tham gia Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên toàn quốc, đồng thời là vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam và từng giành Huy chương Vàng SEA Games 32 cho rằng, mỗi cơ hội được thi đấu dưới màu cờ Tổ quốc là một niềm vinh dự lớn.

Hoàng Gia Bảo - vận động viên đội tuyển Aerobic Việt Nam và từng giành Huy chương Vàng SEA Games 32.

Mình may mắn sinh ra trong thời bình, nơi mà độc lập và tự do là điều vô cùng quý giá. Để hôm nay có thể khoác lên mình màu cờ sắc áo đại diện cho đất nước, được viết tiếp giấc mơ còn dang dở, là nhờ sự hy sinh thầm lặng của cha anh”, Bảo chia sẻ.

Theo anh, niềm tự hào ấy đồng thời cũng là trách nhiệm để thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống, không để hòa bình trở thành điều hiển nhiên.

Học tập để xứng đáng với công lao đi trước

Ở lĩnh vực học tập, nhiều bạn trẻ chọn cách tri ân bằng nỗ lực chinh phục tri thức. Đinh Cao Sơn - 'Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu' 2023, Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế, bày tỏ:

Đinh Cao Sơn - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023.

“Nhờ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, chúng cháu được sống trong hòa bình, học tập và theo đuổi ước mơ. Nhân ngày Quốc khánh 2/9, chúng cháu nguyện học tập, rèn luyện và cống hiến hết mình để xây dựng đất nước giàu mạnh, xứng đáng với công lao ấy”.

Nguyễn Thiện Khiêm - MC chương trình IELTS Face-off trên VTV.

Nguyễn Thiện Khiêm - giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh, MC chương trình IELTS Face-off trên VTV, cũng khẳng định:

“Nhờ sự kiên cường và lý tưởng lớn lao của thế hệ đi trước mà chúng cháu hôm nay được sống trong hòa bình, có cơ hội học tập và mơ ước. Sự biết ơn ấy sẽ luôn là động lực để thế hệ trẻ chúng cháu phấn đấu đưa đất nước ngày một vươn mình”.

Tri ân bằng hành động, sáng tạo và hội nhập

Không chỉ trong học tập, các bạn trẻ còn lan tỏa tinh thần tri ân bằng những hoạt động sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Trần Thanh Hiền - Thủ khoa khối D01 tỉnh Phú Thọ.

Trần Thanh Hiền - Thủ khoa khối D01 tỉnh Phú Thọ, nhà sáng tạo nội dung về học tập và Đại sứ truyền thông tổ chức thanh niên quốc tế AIESEC in Vietnam, nhắn gửi:

“Xin gửi lời tri ân sâu sắc đến thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh tuổi trẻ, xương máu để giành lại độc lập. Nhờ có các thế hệ đi trước mà ngày hôm nay mình mới được sống trong hòa bình và có cơ hội được viết tiếp ước mơ”.

Phạm Nguyễn Như Quỳnh - du học sinh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Thái Lan.

Từ Thái Lan, Phạm Nguyễn Như Quỳnh - du học sinh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại đây, cũng khẳng định:

Thế hệ chúng cháu xin nghiêng mình trước sự hy sinh cao cả của cha anh, những người đã đổi máu xương và tuổi xuân lấy độc lập, hòa bình hôm nay. Chúng cháu nguyện tri ân bằng hành động: rèn luyện, sống xứng đáng, đoàn kết, kế thừa và phát huy di sản dân tộc, cùng viết tiếp trang sử hào hùng, xây dựng Việt Nam phồn vinh, vươn tầm thế giới”.

Từ những chia sẻ của các gương mặt sinh viên tiêu biểu, có thể thấy tinh thần chung là tri ân quá khứ bằng hành động hiện tại. Đó là quyết tâm học tập, sáng tạo, cống hiến và hội nhập, để xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước.

Trong dịp Quốc khánh 2/9, thông điệp ấy một lần nữa được nhấn mạnh: Biết ơn cha anh, sống trách nhiệm hôm nay, kiến tạo tương lai cho đất nước.