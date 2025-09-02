Hà Nội rực rỡ trong màn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trọng thể với sự tham gia của hàng chục nghìn người, hàng trăm khí tài hiện đại cùng màn trình diễn trên không, trên biển.

Hà Nội rực rỡ trong màn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

Đúng 6h30, ngọn lửa thiêng được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình. 21 loạt đại bác chào mừng vang rền, quốc ca cất lên trong không khí thiêng liêng. Sau diễn văn khai mạc, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài.

Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ.

Mở đầu là các khối sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không – Không quân, Biên phòng… trong đội hình tăm tắp, ánh mắt kiên cường. Gây ấn tượng đặc biệt là khối nữ quân nhân và các học viên sĩ quan trẻ, thể hiện hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa tươi mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngay sau bộ binh là các khối cơ giới với xe tăng, thiết giáp, pháo binh, tên lửa, radar cảnh giới, khí tài đặc công, công binh, tác chiến điện tử… Trong đó có nhiều khí tài hiện đại, thể hiện năng lực quốc phòng ngày càng được nâng cao.

Xe tăng T-54B và T-55 – biểu tượng của các chiến công lịch sử – xuất hiện, gợi nhắc chặng đường hào hùng của dân tộc.

Trên bầu trời, biên đội tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-8, Mi-171, vận tải cơ Casa… bay qua, thả khói tạo hình cờ Tổ quốc.

Không quân Việt Nam bay trên quảng trường Ba Đình.

Tại Cam Ranh, đội hình tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu ngầm và trực thăng săn ngầm đồng loạt diễu binh, hình ảnh được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình và các màn hình lớn tại Hà Nội.

Bên cạnh lực lượng vũ trang, hàng nghìn đại biểu quần chúng – công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên – cùng tham gia diễu hành, tạo bức tranh rực rỡ sắc cờ hoa, khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân.

Các tầng lớp nhân dân tham gia chương trình.

Sau gần hai giờ, lễ diễu binh, diễu hành kết thúc trong tiếng hô “Quyết thắng” vang vọng. Sự kiện không chỉ tái hiện chặng đường 80 năm lịch sử, mà còn gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên cường, khát vọng phát triển, hội nhập và vươn lên hùng cường.