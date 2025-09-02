Hà Nội rực rỡ trong màn diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trọng thể với sự tham gia của hàng chục nghìn người, hàng trăm khí tài hiện đại cùng màn trình diễn trên không, trên biển.
Đúng 6h30, ngọn lửa thiêng được rước từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình. 21 loạt đại bác chào mừng vang rền, quốc ca cất lên trong không khí thiêng liêng. Sau diễn văn khai mạc, các khối diễu binh, diễu hành lần lượt tiến qua lễ đài.
Mở đầu là các khối sĩ quan Lục quân, Hải quân, Phòng không – Không quân, Biên phòng… trong đội hình tăm tắp, ánh mắt kiên cường. Gây ấn tượng đặc biệt là khối nữ quân nhân và các học viên sĩ quan trẻ, thể hiện hình ảnh vừa mạnh mẽ vừa tươi mới của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau bộ binh là các khối cơ giới với xe tăng, thiết giáp, pháo binh, tên lửa, radar cảnh giới, khí tài đặc công, công binh, tác chiến điện tử… Trong đó có nhiều khí tài hiện đại, thể hiện năng lực quốc phòng ngày càng được nâng cao.
Trên bầu trời, biên đội tiêm kích Su-30MK2, Yak-130, trực thăng Mi-8, Mi-171, vận tải cơ Casa… bay qua, thả khói tạo hình cờ Tổ quốc.
Tại Cam Ranh, đội hình tàu hộ vệ, tàu tên lửa, tàu ngầm và trực thăng săn ngầm đồng loạt diễu binh, hình ảnh được truyền trực tiếp về Quảng trường Ba Đình và các màn hình lớn tại Hà Nội.
Bên cạnh lực lượng vũ trang, hàng nghìn đại biểu quần chúng – công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên – cùng tham gia diễu hành, tạo bức tranh rực rỡ sắc cờ hoa, khẳng định sức mạnh đoàn kết toàn dân.
Sau gần hai giờ, lễ diễu binh, diễu hành kết thúc trong tiếng hô “Quyết thắng” vang vọng. Sự kiện không chỉ tái hiện chặng đường 80 năm lịch sử, mà còn gửi đi thông điệp về một Việt Nam kiên cường, khát vọng phát triển, hội nhập và vươn lên hùng cường.