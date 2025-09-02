Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ê kíp 100 người make up miễn phí cho hơn 1.000 chiến sĩ trong đại lễ A80

Dương Triều Dương Triều
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trong màn diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ bước đi hiên ngang, gương mặt rạng ngời đã để lại ấn tượng với công chúng. Đằng sau sự chỉn chu ấy là công việc thầm lặng của một ê kíp 100 người trang điểm xuyên đêm, hoàn toàn miễn phí.

Làm đẹp để cống hiến

“Bọn mình làm miễn phí nhé. Cống hiến vì chiến sĩ một chút không vấn đề đâu ạ”, Từ Thị Diệu Duyên, đại diện nhóm make up, nói khi nhận nhiệm vụ hỗ trợ khối nữ quân y, lực lượng công an và trống hội.

a80-make-up24.jpg
a80-make-up30.jpg
a80-make-up22.jpg
Ê kíp 100 người make up miễn phí cho hơn 1.000 chiến sĩ trong đại lễ A80.

Theo chị Duyên, cả đội đều thống nhất tham gia mà không đặt nặng thù lao. “Được làm điều gì đó cho chiến sĩ đất nước là vinh dự, nên bọn mình rất hạnh phúc”, chị chia sẻ.

Nhóm của chị Duyên làm việc từ tối đến rạng sáng 2/9, chia thành nhiều ca để kịp phục vụ cho hàng nghìn lượt người. Công việc của họ là chỉnh trang mái tóc, thoa lớp phấn nền, tô son nhẹ, đảm bảo hình ảnh chỉn chu khi các chiến sĩ bước ra quảng trường.

Ý nghĩa từ những điều nhỏ bé

“Tiền bạc kiếm nhiều đến mấy cũng không mang theo được. Quan trọng nhất vẫn là những giá trị cống hiến mang lại hạnh phúc cho bản thân và xã hội”, chị Duyên nói thêm.

a80-make-up31.jpg
a80-make-up32.jpg
a80-make-up33.jpg

Nữ quân y Nguyễn Thị Hạnh, tham gia khối diễu binh, cho biết, ê kíp make up đã giúp chị tự tin hơn sau nhiều ngày tập luyện vất vả. “Khi ngồi ghế trang điểm lúc 1h sáng, tôi nghe bạn make up nói: Chị yên tâm, hôm nay chị sẽ là người đẹp nhất khối quân y. Lời động viên nhỏ nhưng tiếp thêm rất nhiều tinh thần”, Hạnh chia sẻ.

Với các nữ quân y và chiến sĩ an ninh, lớp trang điểm nhẹ nhàng không chỉ mang yếu tố thẩm mỹ, mà còn là sự khích lệ để họ thể hiện tốt nhất trong ngày trọng đại.

Đồng lòng vì ngày hội lớn

“Khi cả ê kíp cùng nhau miễn phí cho khối quân y, an ninh, trống hội, mình không chỉ thấy sự đồng lòng của tập thể nhỏ, mà còn thấy được lòng yêu nước của tất cả con người Việt Nam”, chị Duyên nói.

a80-make-up39.jpg
a80-make-up42.jpg
a80-make-up43.jpg
a80-make-up44.jpg

Dù làm việc liên tục nhiều giờ, ê kíp cho biết, không ai than mệt. Họ coi đó là một phần trách nhiệm và niềm vui khi được góp sức trong sự kiện trọng đại của đất nước.

Cống hiến như một nhu cầu

“Sau trải nghiệm này, mình nghĩ rằng, cống hiến không còn là hy sinh, mà là việc phải làm, là nhu cầu để san sẻ. Đem hết tài năng, trí tuệ, sức lực đóng góp cho quê hương mới xứng đáng với xương máu cha ông đã đổ để giữ lấy hòa bình”, chị Duyên khẳng định.

a80-make-up38.jpg
a80-make-up25.jpg
a80-make-up26.jpg

Trong chương trình diễu binh sáng 2/9, khi từng khối lực lượng bước qua Quảng trường Ba Đình, hình ảnh rạng rỡ của các chiến sĩ không chỉ đến từ kỷ luật và khí phách, mà còn nhờ vào công việc thầm lặng của những người đứng phía sau – những bàn tay góp phần làm đẹp cho Tổ quốc.

Dương Triều Dương Triều
