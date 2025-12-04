'Du lịch' - Một phần trong lối sống 'hưởng thụ' của Gen Z

SVO - Trong cuộc sống ngày nay - nơi mà đa số con người không còn phải quá lo lắng về “Cơm - áo - gạo - tiền” thì xuất hiện một xu hướng sống mới chính là “Sống hưởng thụ”. Đa phần, những người có xu hướng cuộc sống như vậy thường là người trẻ, hay còn gọi là “thế hệ Gen Z”.

Thực trạng cho thấy, đa phần các bạn trẻ hiện nay dành khá nhiều sự quan tâm, chi trả một khoản khá lớn trong thu nhập dành cho du lịch. Thậm chí, mục tiêu “kiếm tiền” của người trẻ dần trở thành là những chuyến du lịch “chữa lành”.

Trả lời câu hỏi về chủ đề này, bạn Kiều Ly - 22 tuổi, hiện là một nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: “Một năm mình sẽ cố gắng đi du lịch đây đó khoảng từ 2-3 lần. Mỗi tháng sau khi nhận lương, mình luôn có kế hoạch để dành riêng một khoản để chi trả cho các chuyến du lịch đó. Với mình, những chuyến du lịch là cơ hội để mình dành thời gian cho bản thân, bạn bè hay gia đình và cũng là để tái tạo năng lượng sau một khoảng thời gian làm việc căng thẳng”.

Kiều Ly – 22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội.

Cũng với chủ đề này, bạn Tùng Chi - 22 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội chia sẻ: “Mình có cả một danh sách những nơi cần phải đến trước năm 30 tuổi. Mỗi năm, mình sẽ đặt mục tiêu rõ ràng cho bản thân rằng mình sẽ phải đi đến được những đâu trong năm đó. Vì tính chất công việc khá thoải mái về thời gian và có thể làm việc từ xa nên mình có cơ hội đi khá nhiều nơi. Có thể là khoảng 1-2 tháng một lần, thậm chí có những lúc mình đi đến hai lần trong một tháng. Đi du lịch khiến mình cảm thấy thư giãn, không những việc mình còn được khám phá, trải nghiệm những nơi khác nhau, những văn hoá sống khác nhau. Từ đó, mình có được nhiều góc nhìn khác nhau về cuộc sống".

Tùng Chi – 22 tuổi, sinh sống tại Hà Nội.

Với Khánh Linh - 24 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội: “Du lịch là thành tựu, là kết quả của quá trình làm việc chăm chỉ của bản thân mình. Tuổi trẻ sẽ không quay lại lần thứ hai, nên mình cho rằng dành cho bản thân những phần thưởng ấy là hoàn toàn xứng đáng”.

Khánh Linh - 24 tuổi, sinh sống tại Hà Nội.

Địa điểm check – in nổi tiếng tại thành phố Đà Lạt.

Xu hướng đi du lịch tăng cao ở người trẻ có lợi hay có hại?

Trên thực tế, xu hướng đi du lịch tăng cao ở người trẻ không hoàn toàn là có hại. Theo góc độ kinh tế, nó còn góp phần làm sôi động nền du lịch nước nhà. Bên cạnh đó, bản thân các bạn cũng sẽ có cho mình những trải nghiệm mới mẻ về cuộc sống. Tuy nhiên, việc đầu tư quá nhiều cho hoạt động “hưởng thụ” lại có thể để lại những hậu quả lâu dài.

Nói về vấn đề này, ông Vũ Hoàng Quân - Thạc sĩ Kinh tế và Khởi nghiệp, Đại học Cassino - Ý cho biết: “Đứng ở góc độ kinh tế, việc người trẻ mạnh dạn chi trả cho những chuyến du lịch là điều đáng khuyến khích. Thông qua đó, họ không chỉ được giải tỏa căng thẳng sau những ngày học tập hay làm việc, mà còn mở rộng kiến thức, tích lũy trải nghiệm và tạo ra nguồn thu quan trọng cho ngành du lịch. Tuy nhiên, khi việc chi tiêu cho du lịch hay các thú vui cá nhân trở nên quá mức, nó sẽ vô tình lấy đi của người trẻ cơ hội tiếp cận những nguồn tri thức và kỹ năng nền tảng khác như sách vở, các khóa học ngoại ngữ, hay những chương trình bồi dưỡng kỹ năng mềm vốn có tác động lâu dài đến sự phát triển bản thân và nghề nghiệp”.

Ông Vũ Hoàng Quân - Thạc sĩ Kinh tế và Khởi nghiệp, Đại học Cassino – Ý.

Người trẻ nên làm gì để cân bằng?

Về lời khuyên dành cho người trẻ, ông Vũ Hoàng Quân chia sẻ: “Hãy tìm kiếm sự cân bằng giữa học tập, lao động và giải trí, tất cả những điều đó phải hướng đến giá trị thật. Có thể đi du lịch để khám phá, trải nghiệm nhưng bên cạnh đó cũng phải điều tiết để phù hợp với bản thân mình. Nên biết tích luỹ ngay từ bây giờ hoặc sử dụng nó để nâng cấp bản thân, học hỏi thêm những kỹ năng mới. Không có sở thích nào là xấu, nếu chúng ta hướng đến mục đích nâng cấp và hoàn thiện bản thân”.

Đối với bối cảnh như hiện nay - nơi vật giá leo thang, mọi công việc đều trở nên khó khăn hơn thì có lẽ lối sống “hưởng thụ quá mức” có thể mang lại những điều không mấy tích cực. Là những người trẻ của xã hội hiện đại, hãy là những nhà tiêu dùng thông thái, cân bằng thật tốt giữa những “liều thuốc tinh thần” và những giá trị thực trong cuộc sống. Bởi sau cùng, điều đó sẽ có thể trợ giúp bạn rất nhiều nếu những biến cố bất ngờ xảy đến. Đây cũng là một điều đáng để suy ngẫm, hãy chọn cách sống mà cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra bạn cũng sẽ không phải hối tiếc!