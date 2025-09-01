Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những 'bông hoa thép' trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ

Dương Triều
SVO - Trong những ngày diễn ra Đại lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80), giữa không khí trang nghiêm tại Quảng trường Ba Đình, hình ảnh các nữ cán bộ, chiến sĩ Công an với bước chân nhanh nhẹn, ánh mắt tập trung và nụ cười thân thiện đã trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Họ không chỉ là lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự cho sự kiện lớn của đất nước, mà còn là những “bông hoa thép” góp phần làm nên bức tranh đẹp của ngày lễ độc lập.

“Dù nắng hay mưa, nhiệm vụ vẫn phải trọn vẹn”

Ngay từ sáng sớm, khi dòng người đổ về trung tâm Thủ đô, các nữ chiến sĩ Công an đã có mặt trên từng tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình. Công việc của họ trải dài từ phân luồng giao thông, bảo vệ khu vực quảng trường, đến hướng dẫn người dân và du khách.

a80-bong-hong-thep25.jpg
a80-bong-hong-thep22.jpg
a80-bong-hong-thep26.jpg
Những ‘bông hoa thép’ trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Đại lễ. Ảnh LYLY

“Khối lượng công việc lớn, lại diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng chị em đều xác định đây là niềm vinh dự, tự hào. Chúng tôi luôn động viên nhau giữ vững tinh thần, hoàn thành nhiệm vụ với thái độ chuẩn mực”, một nữ cán bộ chia sẻ.

Nụ cười thân thiện giữa dòng người tấp nập

Không chỉ là những bước chân rắn rỏi trên đường tuần tra, hình ảnh các nữ chiến sĩ còn để lại ấn tượng bởi sự ân cần, tận tình khi hướng dẫn người dân. Từ việc chỉ lối, hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, đến việc nhắc nhở khéo léo để giữ gìn trật tự, tất cả đều được thực hiện bằng sự kiên nhẫn và tinh tế.

a80-bong-hong-thep24.jpg
Nữ chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy làm nhiệm vụ tại Đại lễ A80.

“Mình thấy các cô Công an vừa nghiêm túc, vừa thân thiện. Nhờ có các cô mà mọi người được vào khu vực lễ hội rất trật tự, an toàn”, Nguyễn Khánh Linh (trường ĐH Thủ đô Hà Nội) chia sẻ.

a80-bong-hong-thep20.jpg
a80-bong-hong-thep21.jpg
a80-bong-hong-thep23.jpg
Chân dung những "bông hồng thép" với công việc thầm lặng bên lễ Đại lễ A80.
a80-tong-duyet29.jpg
a80-tong-duyet27.jpg
a80-tong-duyet28.jpg
Khối Công an nhân dân tham gia diễu binh trên đường phố Thủ đô.

Trong không khí long trọng của ngày hội lớn, lực lượng Công an nhân dân đã thể hiện sự chính quy, kỷ luật cao. Đặc biệt, sự hiện diện của các nữ chiến sĩ không chỉ góp phần đảm bảo an ninh tuyệt đối, mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam: Mạnh mẽ, kiên cường nhưng cũng đầy dịu dàng, nhân ái.

Dương Triều Dương Triều
#Quảng trường Ba Đình #Đại lễ 80 năm #Công an nhân dân #nữ chiến sĩ công an #bông hoa thép #an ninh lễ hội #phụ nữ Việt Nam

