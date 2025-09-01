Sinh viên rộn ràng Tết Độc lập: 80 năm và khát vọng tuổi trẻ

SVO - 80 năm sau mùa Thu lịch sử 1945, tiếng trống độc lập vẫn luôn vang vọng trong lòng dân tộc. Với sinh viên hôm nay, ngày Quốc khánh không chỉ là lễ kỷ niệm, mà đã trở thành ‘Tết Độc lập’ - Ngày hội của niềm tự hào, khát vọng và hành động.

Mùa Thu 1945 trong trái tim thế hệ trẻ

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, hàng chục vạn nhân dân đã chứng kiến Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện ấy mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên nhân dân làm chủ vận mệnh đất nước.

Tám mươi năm đã qua, đất nước thay đổi mạnh mẽ. Sinh viên hôm nay không còn được sống trong khói lửa chiến tranh, nhưng ký ức về mùa Thu lịch sử vẫn hiện diện qua trang sách, bài giảng, những thước phim tư liệu và đặc biệt là qua các hoạt động kỷ niệm.

Sinh viên trải nghiệm Tết Độc lập tại sự kiện.

“Đối với mình, Tết Độc lập là ngày để tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn, học tập tốt hơn để không phụ công cha ông đã hy sinh”, Nguyễn Thùy Dung (trường ĐH Kinh tế quốc dân), chia sẻ.

Tết Độc lập – Ngày hội đặc biệt của sinh viên

Năm nay, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động chuỗi hoạt động Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 với quy mô lớn, thu hút hàng triệu sinh viên trên cả nước.

Điểm nhấn là chương trình đồng diễn “Vũ khúc Độc lập”, nơi hàng chục ngàn sinh viên hòa chung điệu múa tập thể, kết hợp âm nhạc truyền thống và hiện đại. Không chỉ là sự kiện văn nghệ, đó còn là thông điệp mạnh mẽ: Tuổi trẻ biết ơn quá khứ, tin tưởng hiện tại và khát vọng tương lai.

Song song là các sân chơi sáng tạo: Cuộc thi video ngắn “Tự hào Việt Nam” trên nền tảng số, khuyến khích sinh viên kể những câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm hứng về quê hương, đất nước, con người bằng ngôn ngữ TikTok, Reels; hay cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam” ghi lại khoảnh khắc tươi mới của tuổi trẻ trong sắc cờ đỏ sao vàng.

Anh Nguyễn Minh Triết – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh: “Tết Độc lập là dịp để sinh viên không chỉ tự hào với truyền thống dân tộc mà còn khẳng định vai trò tiên phong của mình trong học tập, sáng tạo, hội nhập quốc tế”.

Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam

Một trong những hoạt động quy mô nhất là Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam, diễn ra từ ngày 30/8 đến 2/9, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội). Chương trình do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa – Thể thao Hà Nội tổ chức.

Theo Ban tổ chức, Lễ hội được kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách một không gian sinh hoạt văn hóa đặc biệt, vừa gợi nhớ truyền thống lịch sử hào hùng, vừa khơi dậy tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc, nhất là trong thế hệ trẻ.

Các hoạt động nổi bật tại chương trình.

Trong bốn ngày, công chúng có thể tham gia hàng loạt hoạt động trải nghiệm. Tiêu biểu như: Triển lãm sáng tạo sinh viên – trưng bày ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của tuổi trẻ; Rạp phim ký ức “Dấu ấn Trường Sơn”, tái hiện chặng đường lịch sử gắn với kháng chiến chống Mỹ; Khu nghệ thuật “Nụ cười Việt Nam”, nơi hội tụ góc nhìn tươi mới về văn hóa, nghệ thuật dân tộc; Điểm nhấn của lễ hội là hai đêm nhạc hội tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục; Triển lãm ảnh “Nụ cười Việt Nam” - nơi trưng bày các tác phẩm đoạt giải thưởng cao của cuộc thi ảnh "Nụ cười Việt Nam", do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức; Cuộc thi ảnh “Nụ cười Việt Nam” (phát động từ ngày 6/8 - 20/8) có 5.142 bài dự thi, hơn 87.000 lượt bình chọn và tiếp cận hơn 382.000 người dùng.

Anh Nguyễn Minh Triết chia sẻ thêm: “Lễ hội Độc lập – 80 năm Tự hào Việt Nam không chỉ là sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai. Thế hệ trẻ sẽ thêm yêu lịch sử, văn hóa dân tộc và có thêm động lực cống hiến cho đất nước”.

Không khí rộn ràng từ giảng đường đến ký túc xá

Không chỉ Hà Nội, tại nhiều trường đại học khắp cả nước, sinh viên đang háo hức chuẩn bị cho ngày 2/9.

Ở ĐH Cần Thơ, sinh viên tổ chức thi gói bánh, dựng gian hàng ẩm thực gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo. Tại ĐH Huế, Hội thảo “Khát vọng Việt Nam 2045” thu hút đông đảo sinh viên tham gia thảo luận về con đường phát triển đất nước. Ở ký túc xá Mỹ Đình (Hà Nội), các câu lạc bộ miệt mài tập luyện tiết mục văn nghệ mừng Quốc khánh.

Sinh viên trải nghiệm tại ngày hội Tết Độc lập.

“Ngày 2/9 với bọn mình giống như một cái Tết. Ai cũng háo hức, ai cũng muốn góp phần để làm cho không khí rộn ràng hơn”, Minh Phương (năm thứ hai) bộc bạch.

TS Nguyễn Thị Trang (Học viện Hành chính quản trị công) nhận định: “Cách mà sinh viên hiện nay kỷ niệm Quốc khánh rất đáng trân trọng. Các em tiếp cận lịch sử qua hoạt động sáng tạo, qua nghệ thuật, qua không gian số. Điều đó cho thấy lịch sử không hề xa vời mà hiện diện trong đời sống”.

Khát vọng 2045 từ mùa Thu 1945

Từ mùa Thu 1945 đến mùa Thu 2025, 80 năm là hành trình dài ghi dấu sức mạnh của dân tộc. Nếu thế hệ cha anh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc bằng máu xương, thì thế hệ sinh viên hôm nay đang gánh vác nhiệm vụ mới: Đưa đất nước phát triển, hội nhập, tiến gần mục tiêu Việt Nam hùng cường, thịnh vượng năm 2045.

‘Tết Độc lập’ - Ngày hội của niềm tự hào, khát vọng và hành động.

Trong tiếng hát Tiến quân ca vang lên ở sân trường, trong sắc đỏ cờ hoa rợp trời ký túc xá, và trong không khí sôi động của lễ hội tại trái tim Thủ đô, hình ảnh sinh viên hòa nhịp con tim với toàn dân tộc trở thành minh chứng: Tết Độc lập không chỉ là một ngày lễ, mà là ngày hội của niềm tin, của khát vọng tuổi trẻ Việt Nam.