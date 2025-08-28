Tổng Bí thư, Thủ tướng tham quan Triển lãm thành tựu đất nước

SVO - Sáng 28/8, sau Lễ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan các gian trưng bày tại Triển lãm ‘80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc’.

Sự kiện tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia có sự tham dự của Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Thủ tướng tham. quan Triển lãm thành tựu đất nước.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, triển lãm là sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa tầm vóc quốc gia, đồng thời là “trường học sống động” để thế hệ trẻ hiểu rõ nguồn cội và khát vọng phát triển. Thành tựu hôm nay, theo ông, là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, quản lý hiệu quả của Nhà nước và tinh thần đoàn kết của nhân dân, doanh nghiệp.

Quy mô lớn, ứng dụng công nghệ

Triển lãm được chuẩn bị bởi hơn 1.000 kỹ sư, công nhân, với sự phối hợp của 28 bộ, ngành, 34 tỉnh, thành và hơn 20 tập đoàn lớn. Không gian mở, kết nối trong – ngoài trời, mang tính tương tác cao nhờ công nghệ thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR), mô hình 3D. Khách có thể trải nghiệm lái xe vượt Trường Sơn, ngồi khoang máy bay giả lập, tra cứu bản đồ hành chính hay dịch vụ ngân hàng số.

Một số gian hàng tiêu biểu tại triển lãm.

Tại khu Kim Quy, mạch phát triển 80 năm được tái hiện bằng tư liệu, ảnh, mô hình và trình chiếu đa phương tiện. Khu “95 năm Cờ Đảng soi đường” thiết kế xoắn ốc gợi hình thành Cổ Loa, dẫn dắt người xem qua các mốc lịch sử bằng phòng trải nghiệm 360 độ.

Từ khí tài đến trí tuệ nhân tạo

Khu Khoa học và Công nghệ trưng bày gần 100 hiện vật, từ máy điện báo, súng SKZ thời kháng chiến đến robot hình người, vệ tinh VINASAT-1, radar chống drone, chip, camera AI.

Khu quốc phòng – an ninh ngoài trời nổi bật với tên lửa phòng không S-125-2TM, UAV cảm tử BXL.01, UAV chữa cháy Z113. Ngay trung tâm là chiếc IL-14 – từng chở Chủ tịch Hồ Chí Minh – thu hút nhiều gia đình và cựu chiến binh.

Các bộ, ngành cũng có gian riêng: Bộ Nội vụ với màn hình cảm ứng tra cứu dữ liệu liệt sĩ, hồ sơ cán bộ; Bộ Tài chính trưng bày lịch sử ngành và trải nghiệm tài chính số; Bộ Công Thương giới thiệu hệ văn bản pháp lý hình thành bộ từ năm 1951.

Sắc màu địa phương và nghệ thuật

Các địa phương mang tới biểu tượng đặc trưng: Hà Nội với cầu Long Biên, Đà Nẵng với cầu Rồng, Ninh Thuận và Bình Định với tháp Chăm, tạo nên bức tranh đa sắc vùng miền. Ông Tiệp, 74 tuổi (Đông Anh, Hà Nội), ấn tượng với robot và mô hình vệ tinh, nhận xét: “Trí tuệ Việt không thua kém thế giới”.

Xen kẽ là chuỗi biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thời trang, talkshow. Chương trình “Khí phách Việt Nam” với những ca khúc hào hùng mở màn chuỗi hoạt động.

Triển lãm mở cửa từ 28/8 đến 5/9, hằng ngày, từ 9h – 22h, với nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên đề và đêm nghệ thuật luân phiên phục vụ công chúng.