Tuổi trẻ trước kỷ nguyên biến động: Học suốt đời và gắn kết để không bị bỏ lại

SVO - ‘Những kiến thức tôi tích lũy 15 năm trước, bây giờ gần như không còn giá trị. Tôi phải học lại mỗi ngày để không bị tụt lại phía sau’, chia sẻ của GS. TS Trần Xuân Bách tại Diễn đàn ‘Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình’, chiều 26/8, khiến nhiều bạn trẻ 'gật gù'.

Không còn chuyện “xa xôi”

Theo GS. TS Trần Xuân Bách (trường ĐH Y Dược, ĐHQG Hà Nội), thế giới ngày nay thay đổi quá nhanh. Những khủng hoảng tài chính, dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay bất ổn chính trị không còn nằm ở đâu xa, mà tác động trực tiếp đến từng bữa cơm, công việc, đời sống của người Việt: “Ngày trước, nghe thủng tầng ozone ở tận Úc, ta thấy chẳng liên quan. Nhưng bây giờ, bất cứ biến cố nào trên thế giới cũng có thể ảnh hưởng ngay lập tức đến chúng ta”.

GS. TS Trần Xuân Bách chia sẻ tại Diễn đàn ‘Tuổi trẻ phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên đất nước vươn mình’.

Trong bối cảnh ấy, giới trẻ buộc phải thích nghi: Học tập liên tục, rèn luyện kỹ năng mới và nhanh chóng biến tri thức thành sản phẩm, thành giá trị có ích. Nếu không, công sức học tập sẽ bị lãng phí, còn cơ hội sẽ vụt mất.

Lịch sử cho thấy: Sức mạnh nằm ở đoàn kết

Không dừng lại ở tri thức cá nhân, GS. TS Trần Xuân Bách nhắc lại lịch sử 80 năm qua để chứng minh: Sức mạnh dân tộc đến từ sự tập hợp và đoàn kết.

Ông dẫn ví dụ GS Trần Đại Nghĩa (người từ Pháp trở về), góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng non trẻ; hay GS Tôn Thất Tùng, với phát minh phẫu thuật gan làm rạng danh y học Việt Nam. Họ đều là những trí thức biết đặt năng lực cá nhân trong khát vọng chung của đất nước.

“Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm đã coi đại đoàn kết là then chốt, không phân biệt người trong nước hay kiều bào, thậm chí cả những người bạn quốc tế. Đó là cội nguồn của mọi thắng lợi”, GS. TS Trần Xuân Bách nhấn mạnh.

Kết hợp để đi xa hơn

Thông điệp mà GS. TS Trần Xuân Bách gửi tới hàng trăm bạn trẻ tại diễn đàn cũng chính là tinh thần của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9: Khó khăn luôn có, nhưng chỉ cần đoàn kết thì dân tộc Việt Nam có thể vươn lên mạnh mẽ.

Bí thư Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh đọc diễn văn kỷ niệm tại buổi lễ. Ảnh: PHAN LINH

“Chúng ta bắt buộc phải kết hợp. Đó là kết hợp giữa tri thức và hành động, giữa học và làm, giữa thanh niên thành thị và nông thôn, giữa trong nước và quốc tế. Chỉ có như vậy, mới không ai bị bỏ lại phía sau”, GS. TS Trần Xuân Bách chia sẻ.

Cũng trong chương trình, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã phát động quyên góp ủng hộ nhân dân Cu Ba, như một minh chứng cho tinh thần sẻ chia và gắn kết xuyên biên giới.