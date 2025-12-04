Chàng MC NEU đa tài và khát vọng trở thành nhà phân tích kinh doanh chuyên nghiệp

SVO - Không chỉ là một MC tài năng, khuấy động các sự kiện lớn nhỏ tại Hà Nội, Dương Đức Anh - chàng sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân, còn ấp ủ khát vọng trở thành một nhà phân tích kinh doanh chuyên nghiệp. Hành trình của cậu là câu chuyện về sự nỗ lực không ngừng, vượt qua thất bại để khẳng định bản thân.

Dương Đức Anh (sinh năm 2005) là sinh viên năm thứ ba chương trình Cử nhân Chất lượng cao Chuyển đổi số tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ít ai biết rằng, niềm đam mê với sân khấu của chàng trai Hà Nội này đã được nhen nhóm từ khi còn rất nhỏ.

Đức Anh chia sẻ: "Mình có sở thích đứng dưới ánh đèn sân khấu, trở thành một MC, là người dẫn dắt để mọi chương trình và sự kiện được diễn ra thành công trọn vẹn".

Ước mơ của Đức Anh không chỉ dừng lại ở việc làm MC mà còn vươn tới vị trí một nhà phân tích kinh doanh chuyên nghiệp, người có thể kết nối doanh nghiệp với khách hàng, giống như cách cậu kết nối ban tổ chức với khán giả trên sân khấu.

Hành trình đến với đam mê của Đức Anh bắt đầu từ năm 8 tuổi, khi cậu tham gia cuộc thi Thiếu nhi Tuyên truyền Giới thiệu sách hè. Lần đầu tiên đứng trên sân khấu và nói trước công chúng đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí cậu bé. Đức Anh nhớ lại: "Cảm giác được chiếu sáng dưới ánh đèn spotlight, trên tay là chiếc micro và bản thân có thể đưa tiếng nói tới khán giả khiến mình cảm thấy thật sự yêu thích". May mắn thay, những nỗ lực của Đức Anh đã được đền đáp bằng giải Ba cấp Thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên, con đường đến với thành công không phải lúc nào cũng trải đầy hoa hồng. Năm 15 tuổi, Đức Anh đối mặt với một cú sốc lớn khi trượt nguyện vọng 1 vào trường THPT. Cảm giác thất vọng bao trùm khiến cậu tưởng chừng như mọi cánh cửa đã khép lại.

Nhưng thay vì gục ngã, Đức Anh đã chọn cách đứng lên và chứng minh bản thân. Cậu không cho phép thất bại định nghĩa con người mình. Trong những năm học tại trường THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông, Đức Anh đã không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cậu trở thành Phó Bí thư Đoàn trường kiêm Chủ nhiệm CLB Tình nguyện. Sự cố gắng của Đức Anh đã được đền đáp khi cậu thi đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đức Anh tâm sự: "Có thể nói, những trải nghiệm của mình tại trường THPT chính là một hành trang quý giá cho bản thân mình sau này, để rồi bây giờ khi nhìn lại chặng đường ấy, mình cảm thấy thật tự hào".

Đức Anh tự hào vì đã không bỏ cuộc, tự hào vì có những người thầy, người cô, người bạn tuyệt vời và một gia đình luôn ủng hộ cậu phía sau.

Qua đây, Đức Anh muốn nhắn nhủ tới các bạn trẻ: "Chắc chắn trên chặng hành trình của bản thân sẽ có rất nhiều biến số, những lần không như dự định, nhưng điều quan trọng là bạn đối diện với điều đó như thế nào và muốn ngày mai bạn trở thành ai?".

Bước chân vào giảng đường đại học, Đức Anh tiếp tục khẳng định bản lĩnh và tài năng của bản thân. Cậu không ngừng thử thách bản thân trong các cuộc thi học thuật, dù ban đầu gặp không ít khó khăn.

Đức Anh chia sẻ "Những năm 18 - 19 tuổi, tuổi đời non trẻ, kiến thức tích lũy ở cả mái trường và đời sống không quá nhiều, liên tục trượt khỏi các cuộc thi học thuật, điều đó khiến mình nhận ra bản thân cần thay đổi".

Cậu đã thay đổi cách sống, kết nối với những người giỏi hơn để học hỏi phương pháp tư duy và cách nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ. Bên cạnh đó, Đức Anh cũng thay đổi cách học, không chỉ học trong sách vở mà còn học từ mọi khía cạnh của cuộc sống. Điều đó khiến cậu nhận ra, bản thân mình còn nhiều thiếu sót, nhưng nhìn thấy thiếu sót đã là bước đầu cho hành trình hoàn thiện bản thân.

Năm thứ ba đại học, Đức Anh vượt qua hàng trăm đội thi từ các trường đại học danh tiếng và giành danh hiệu Á Quân cuộc thi Đánh thức Đam mê: Bản lĩnh nhà môi giới bất động sản 4.0 do Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức.

Đồng thời, Đức Anh cũng trở thành Phó Ban MC CLB Thuyết trình - MC Đại học Kinh tế Quốc dân và nhận Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên giai đoạn 2024 – 2025; Đảm nhận vai trò Trưởng mảng Văn hóa Ban Tuyên giáo Đại học Kinh tế Quốc dân, nhận Giấy chứng nhận đã có đóng góp tích cực trong Công tác Tuyên Giáo Đoàn Đại học. Đức Anh mong muốn bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa và đưa những sự kiện văn hóa đến gần sinh viên hơn.

Với vai trò BTV tại Bản tin gặp NEU cuối tuần, Đức Anh nhận giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc trong Dự án Bản tin Gặp NEU cuối tuần năm 2024" - chuỗi video được đăng tải hàng tuần trên Fanpage Đoàn Thanh niên NEU, thu hút rất nhiều lượt tương tác, giúp truyền tải các hoạt động của nhà trường tới gần hơn với các bạn sinh viên.

Đức Anh còn là thành viên Ban tư vấn tuyển sinh, với mong muốn giúp các bạn học sinh tìm thấy định hướng trên hành trình còn đang mông lung. Cậu bộc bạch: "Mình làm điều này một phần vì bản thân, một phần vì trân trọng những giá trị được nhận lại và bây giờ là lúc để mình trao đi".

Ngoài ra, Đức Anh cũng là thành viên BTC Lớp học MC Tình nguyện Hè và nhận Giấy khen "Đã có thành tích trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2025"; Bí thư Chi đoàn Chuyển đổi số CLC 65 và nhận danh hiệu “Đoàn viên tiêu biểu xuất sắc cấp Đại học”; Tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, như phát cơm cho những hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại bên cạnh công việc học, Đức Anh đang là một MC chuyên dẫn dắt các sự kiện tại Hà Nội. Cậu đã ghi dấu ấn qua nhiều chương trình nổi bật như: Chung kết cuộc thi Marketing Mastermind - Trường Đại học Hà Nội, chung kết cuộc thi Economics Research Champion - Đại học Kinh tế Quốc dân,...

Trong tương lai, Đức Anh dự định sẽ hoàn thành đề tài Nghiên cứu khoa học. Đồng thời, cố gắng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố” và xa hơn là Trung ương. Cậu cũng đang tìm kiếm cơ hội thực tập sinh trong lĩnh vực phân tích kinh doanh để phục vụ cho con đường sự nghiệp sau này.

Với Đức Anh, cuộc sống là một hành trình không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân. Cậu luôn tâm niệm câu nói: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để gió cuốn đi". Đức Anh tin rằng, hãy cứ sống hết mình, yêu thương hết mình. "Yêu thương chỉ thực sự đẹp khi nó được cho đi mà không kèm theo bất kỳ điều kiện nào", cậu chia sẻ.

(Ảnh: NVCC)