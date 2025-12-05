Tân cử nhân Sư phạm Âm nhạc Nguyễn Hoàng Linh ghi dấu ấn với danh hiệu Thủ khoa xuất sắc Thủ đô năm 2025

SVO - Nguyễn Hoàng Linh - Thủ khoa tốt nghiệp 2025 của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương ghi dấu ấn với hành trình học tập xuất sắc với GPA 3.86, nhiều học bổng và thành tích nghiên cứu khoa học. Song song với đó, Linh còn tích cực tham gia các chương trình hợp xướng và tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục - nghệ thuật với vai trò giáo viên âm nhạc và học ngành Ngôn ngữ Anh.

Từ chiến sĩ quân ngũ đến hành trình chinh phục ước mơ Sư phạm Âm nhạc

Trong cuộc trò chuyện, Nguyễn Hoàng Linh (26 tuổi), tân cử nhân Sư phạm Âm nhạc, chia sẻ hành trình đặc biệt trước khi trở thành giáo viên. Niềm đam mê của Linh được nuôi dưỡng từ thời quân ngũ, khi tham gia biểu diễn văn nghệ, đứng trên sân khấu và học hỏi từ đồng đội. Nhận ra năng khiếu của mình, Linh tự tìm sách nhạc lý để học và đặt mục tiêu theo đuổi ngành Sư phạm Âm nhạc ngay sau khi xuất ngũ.

Hoàng Linh nhận giải thưởng Nghiên cứu khoa học.

Không chỉ theo đuổi đam mê, Hoàng Linh còn gây ấn tượng với thành tích học tập nổi bật: GPA 3.86/4 và 7/7 kỳ đạt học bổng. Chia sẻ về bí quyết duy trì phong độ trong suốt 4 năm đại học, Linh cho biết bản thân luôn theo đuổi kiến thức mà không đặt nặng GPA từ ban đầu và kiên trì áp dụng phương pháp “tích cực học tập chủ động”.

Đam mê guitar cùng những dấu ấn nghiên cứu và sáng tạo trong giáo dục âm nhạc

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Hoàng Linh để lại dấu ấn đặc biệt với đề tài nghiên cứu khoa học đầu tay về phương pháp dạy học guitar Suzuki - công trình đạt loại Xuất sắc và được Bộ GD&ĐT cùng VIFOTEC trao giải. Chia sẻ về lý do lựa chọn đề tài, Linh cho biết xuất phát điểm chính là niềm đam mê với cây đàn guitar. “Ban đầu mình phác ra nhiều hướng nghiên cứu, nhưng khi biết guitar đã được đưa vào giảng dạy ở bậc Trung học phổ thông, mình quyết định theo đuổi ngay”, Linh chia sẻ. Mong muốn lớn nhất của Linh là góp phần phổ biến guitar trong nhà trường, giúp học sinh nâng cao tư duy thẩm mỹ, hiểu biết âm nhạc và có thêm định hướng nghề nghiệp theo lĩnh vực nghệ thuật.

Hoàng Linh nhận giải Ba cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp cấp trường.

Không dừng lại ở nghiên cứu, Hoàng Linh còn phát triển tư duy sáng tạo qua nhiều dự án thực tiễn. Từng có bài báo đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật và đạt Giải Ba khởi nghiệp với dự án “Vui học âm nhạc”, Linh xem đây là bước đệm quan trọng trong hành trình đưa âm nhạc đến gần hơn với học sinh. Thông qua dự án, Linh học cách thiết kế - kinh doanh sản phẩm sách dạy học tích hợp mã QR, đồng thời rèn luyện tư duy lập kế hoạch, xây dựng thương hiệu, marketing và xuất bản. Những kinh nghiệm này, theo Linh “là hành trang quý giá phục vụ trực tiếp cho định hướng dạy học nghề nghiệp sau này của mình”.

Đáng chú ý, khóa luận tốt nghiệp với đề tài Dàn dựng hợp xướng A cappella của Hoàng Linh đạt 9.7/10, tiếp tục minh chứng cho năng lực học thuật và thực hành. Linh cho rằng hợp xướng giữ vai trò quan trọng trong giáo dục âm nhạc học đường, bởi đây là môi trường giúp học sinh rèn luyện khả năng xướng âm, cảm thụ và phối hợp nhóm. Thông qua làm việc với tổng phổ và hát theo từng bè, học sinh được phát triển các kỹ năng âm nhạc một cách đồng đều. Linh nhấn mạnh: “Hát hợp xướng đòi hỏi sự chủ động và kết nối; chìa khóa của thành công là kiên trì và đoàn kết”, cũng chính là những giá trị quan trọng góp phần nuôi dưỡng năng lực thể hiện âm nhạc cho học sinh trong môi trường học đường.

Vinh dự trở thành Thủ khoa xuất sắc và tỏa sáng trên những sân khấu lớn

Tháng 4/2025, Hoàng Linh được kết nạp Đảng, một dấu mốc quan trọng thể hiện sự nỗ lực rèn luyện và phấn đấu của một giáo viên trẻ luôn đặt trách nhiệm và lý tưởng lên hàng đầu. Mới đây, Linh tiếp tục ghi dấu ấn khi được UBND TP. Hà Nội vinh danh là một trong 95 Thủ khoa xuất sắc, đồng thời là 1 trong 33 thủ khoa là đảng viên được tuyên dương năm nay.

Hoàng Linh nhận quyết định kết nạp Đảng viên.

Với Hoàng Linh, danh hiệu Thủ khoa xuất sắc không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho những cố gắng bền bỉ suốt nhiều năm học mà còn là niềm tự hào lớn của gia đình. Nhớ lại khoảnh khắc bước lên bục nhận thưởng, Linh chia sẻ: “Mình thấy vô cùng tự hào vì những cố gắng của bản thân đã được ghi nhận theo cách tuyệt vời nhất”.

Danh hiệu này trở thành lời nhắc nhở để Linh tiếp tục học hỏi, trau dồi và phấn đấu làm tốt cương vị của một nhà giáo, góp phần cống hiến cho sự phát triển của quê hương – đúng với tinh thần mà một đảng viên trẻ luôn hướng tới.

Không chỉ nổi bật trong học thuật, Hoàng Linh còn trưởng thành từ những sân khấu nghệ thuật lớn. Từng tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình như “Giai điệu người lính”, “Hợp tấu Việt - Nhật”, “Khúc quân hành vang mãi non sông”,… Linh xem đây là môi trường hoàn hảo để rèn luyện năng lực chuyên môn và tác phong biểu diễn.

Hoàng Linh nhận bằng khen và biểu trưng Thủ khoa xuất sắc 2025.

Hiện giảng dạy âm nhạc, Hoàng Linh ý thức rõ trách nhiệm của mình trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông. Theo anh, truyền cảm hứng cho học sinh đòi hỏi sự thấu hiểu, linh hoạt và kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và người học.

Anh cho biết nhiệm vụ này được thể hiện ở ba phương diện. Trước hết, giáo viên cần nắm bắt tâm lý lứa tuổi để lựa chọn cách truyền đạt phù hợp, từ đó định hướng thị hiếu âm nhạc theo hướng tích cực. Tiếp đó, việc thường xuyên đổi mới hình thức dạy học đưa các ca khúc mang tính giáo dục vào hoạt động ngoại khóa, xây dựng câu lạc bộ âm nhạc sẽ tạo môi trường sáng tạo, hạn chế sự nhàm chán. Cuối cùng, một mối quan hệ thầy trò tốt đẹp cùng sự đồng hành của gia đình sẽ giúp học sinh có năng khiếu được phát huy tối đa.

Hoàng Linh được vinh danh là Thủ khoa xuất sắc thành phố Hà Nội 2025.

Hoàng Linh tham gia Lễ ghi danh Sổ vàng tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Song song với công việc giảng dạy, Hoàng Linh tiếp tục trau dồi tri thức khi theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Hà Nội. Đây vừa là cách Linh đáp ứng xu thế hội nhập, vừa là cơ hội phát triển đam mê biên - phiên dịch được nuôi dưỡng từ lâu. Linh cho rằng việc mở rộng chuyên môn giúp bản thân trở thành một nhà giáo bản lĩnh, vững vàng và phù hợp hơn với định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Gửi gắm đến những bạn trẻ theo đuổi nghệ thuật và giáo dục, Linh nhắn nhủ: “Hãy luôn kiên định và vững vàng trên con đường mình đã chọn, rồi thành công sẽ mỉm cười với chúng ta”.

(Ảnh: NVCC)