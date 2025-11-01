Hành trình của nữ sinh đam mê âm nhạc giành học bổng toàn phần châu Âu

SVO - Nguyễn Khánh Chi hiện là sinh viên năm tư, chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Cô xuất sắc giành học bổng danh giá trao đổi tại Đại học Heinrich Heine (Đức) và nhiều học bổng khác trong suốt những năm học. Bên cạnh thành tích học tập nổi bật, nữ sinh còn nuôi dưỡng niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc và đạt nhiều giải thưởng lớn trong các cuộc thi và chương trình âm nhạc.

Mang trong mình truyền thống gia đình gắn bó với ngành Y, một ‘di sản’ vừa đáng tự hào nhưng cũng là áp lực vô hình, nữ sinh từng đứng trước ngã rẽ quan trọng khi lựa chọn con đường đại học. Thay vì đi theo lối mòn đã được định sẵn, cô quyết định ‘bẻ lái’ sang một hành trình mới, chọn môi trường kinh tế đầy thử thách để tự khẳng định bản thân tại Trường Đại học Ngoại thương.

Nữ sinh cho biết quyết định này không phải là sự từ bỏ, mà là minh chứng cho một tinh thần đa tài, không chấp nhận giới hạn. Dù dấn thân vào lĩnh vực mới, Khánh Chi vẫn nuôi dưỡng và dành trọn nhiệt huyết cho ngọn lửa đam mê mang tên ca hát.

Nguyễn Khánh Chi, nữ sinh Ngoại thương ưu tú xuất sắc cả thành tích học tập và hoạt động nghệ thuật.

“Không chỉ là khám phá một chuyên ngành mới, mình đang khám phá chính bản thân - một người trẻ dám mơ, dám hành động, sẵn sàng căng buồm theo tiếng gọi của đam mê. Mình chọn sống để không phải hối hận về những điều chưa từng làm, đúng với tinh thần phóng khoáng và khát khao khám phá mà Mark Twain từng viết: Hai mươi năm nữa bạn sẽ hối hận về những điều bạn đã không làm hơn là những điều bạn đã làm. Vì vậy, hãy thả lỏng dây, dong buồm ra khỏi bến cảng an toàn. Hãy nắm bắt những cơn gió mậu dịch trong cánh buồm của bạn: Khám phá - Mơ mộng - Khám phá”, Khánh Chi bày tỏ.

Ngay từ những ngày đầu vào đại học, cô đã đặt ra mục tiêu cho bản thân cần giữ vững thành tích học tập xuất sắc nhưng được để bản thân gắn liền với hình ảnh ‘mọt sách’. Vì vậy, Chi chủ động tìm đến những sân chơi nghệ thuật như các Câu lạc bộ âm nhạc, các cuộc thi hay tham gia tổ chức các chương trình văn nghệ để phát triển khả năng của bản thân.

Nữ sinh quyết tâm sở hữu thành tích học tập xuất sắc nhưng không để bản thân gắn với hình ảnh “mọt sách”.

Nữ sinh chia sẻ: “Sau khi vào đại học, mình vẫn quyết tâm nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc, dù từng thất bại khi trượt tất cả các câu lạc bộ và nhiều lần tự nghi ngờ khả năng của bản thân. May mắn nhận được sự động viên từ mọi người, mình dần lấy lại tự tin, bản lĩnh và kiên trì theo đuổi đam mê này đến cùng thông qua các cuộc thi và chương trình nghệ thuật”.

Tuy nhiên, những ngày đầu đại học là thử thách không nhỏ với nữ sinh khi cô vừa phải cân bằng giữa học tập, công việc và thời gian cho niềm đam âm nhạc. Thế nhưng, chính nhịp sống bận rộn ấy lại trở thành động lực để cô nuôi dưỡng đam mê nghệ thuật, đồng thời tiếp tục hành trình chinh phục tri thức của mình.

Nữ sinh thể hiện niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật qua từng lời ca.

Khánh Chi từng xuất sắc giành Học bổng loại A, Học bổng VPBank Prosperity và nhiều năm liền được vinh danh là sinh viên tiêu biểu. Ngoài ra, cô cũng là Quán quân các cuộc thi lớn như Business Plan 2023, Med-technology Challenge, UpYouth Hackathon 2023, English Champion 2024. Song song với thành tích học tập, cô còn khẳng định dấu ấn ở nhiều sân chơi nghệ thuật như Cuộc thi Tuyên truyền ca khúc Cách mạng 2024, Giai điệu tuổi trẻ 2024…

Nữ sinh giành nhiều thành tích nổi bật trong các cuộc thi lớn.

Đặc biệt, mới đây nữ sinh cũng vừa giành được học bổng danh giá tham gia chương trình trao đổi tại Đại học Heinrich Heine (Đức). Nhìn lại hành trình châu Âu, nữ sinh xúc động chia sẻ: “Mình trở về không chỉ với thêm một tấm bằng, mà còn với một tầm nhìn mới: tri thức cần được thổi hồn và nghệ thuật cần có chiều sâu”.

Khánh Chi trong chuyến trao đổi tại Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong thời gian du học, nữ sinh thậm chí còn nỗ lực lan tỏa âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế khi tham gia một cuộc thi nghệ thuật tại Frankfurt (CHLB Đức) và xuất sắc giành cúp lớn. Cô chia sẻ: “Khi cất tiếng hát, mình nhận được sự hưởng ứng và khen ngợi từ rất nhiều khán giả. Nhờ đó, mình có thêm nhiều người bạn mới, thậm chí có người sau này còn bay sang Việt Nam để thăm mình”.

Cô nỗ lực lan tỏa âm nhạc Việt Nam tới bạn bè quốc tế trong thời gian trao đổi học tập tại Đức.

Sau chuyến trao đổi, Khánh Chi tiếp tục tích cực tham gia các hoạt động ca hát về lịch sử và văn hóa đất nước, với mong muốn trở thành cầu nối giữa người trẻ và những giá trị truyền thống. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Kinh tế Đối ngoại, cô tham gia tổ chức nhiều chương trình giao lưu quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh người trẻ Việt Nam năng động và đa sắc màu.

Nữ sinh làm Ban giám khảo trong một cuộc thi về tranh biện cho sinh viên tại Học viện Tài chính.

Nữ sinh khẳng định: “Là sinh viên, mình học. Là nghệ sĩ, mình cảm. Là người trẻ, mình hành động. Hình ảnh ‘đa nhiệm’ mà mình hướng tới là sự kết hợp hài hòa giữa học thuật, nghệ thuật, lãnh đạo và truyền cảm hứng”.

Nữ sinh mong muốn gửi lời động viên tới các bạn trẻ: Đừng tự giam mình trong kỳ vọng của người khác. Bạn không nhất thiết phải chọn một con đường, thay vào đó hãy chọn con người mà bạn muốn trở thành. Và mỗi ngày, hãy sống thật với điều đó!

Thành tích nổi bật của Khánh Chi: - Quán Quân cuộc thi “Business Plan Competition 2023” đồng tổ chức bởi Colorado State University và Trường Đại học Ngoại thương; - Quán Quân “Med-technology Challenge - UpYouth Hackathon 2023” tổ chức bởi VinUniversity; - Quán Quân cuộc thi “English Champion 2024” tổ chức bởi Học viện Tài chính; - Quán Quân cuộc thi văn nghệ “Giai điệu tuổi trẻ 2024” tổ chức bởi trường Đại học Ngoại thương; - Quán Quân cuộc thi Tìm kiếm tài năng “The Rising Star 2024” tổ chức tại Frankfurt, CHLB Đức; - Học bổng trao đổi năm học 2024 - 2025 tại Heinrich Heine University Dusseldorf, CHLB Đức; - Ban Giám Khảo tại T&C DEBATE 2025 – Đấu Trường Tranh Biện - Học viện Tài chính.

