Nam sinh kêu gọi hơn 90 triệu đồng giúp bạn chữa bệnh

SVO - Thấy bạn bệnh nặng, gia cảnh khó khăn, tối ngày 26/10, Đặng Tấn Phát (năm thứ ba, trường ĐH Ngân hàng TP. HCM) đã đứng ra kêu gọi quyên góp được hơn 90 triệu đồng giúp bạn chữa bệnh.

Người được Phát kêu gọi giúp đỡ là Nguyễn Phụng Hoàng, cũng là sinh viên năm thứ ba của trường. Ngày 21/10, bác sĩ kết luận bạn bị ung thư buồng trứng giai đoạn 4 và đã di căn lên tụy. Hiện, Phụng Hoàng được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM cơ sở 2.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau nên Phụng Hoàng không thể chi trả số viện phí quá lớn. Nhận thấy sự khó khăn và được sự đồng ý của gia đình Phụng Hoàng, Tấn Phát đã nhanh chóng đứng ra mở “Quỹ vì bạn Phụng Hoàng” kêu gọi quyên góp giúp bạn có thêm hy vọng trên hành trình điều trị bệnh. Việc sao kê được thực hiện vào 22h mỗi ngày trên trang Facebook cá nhân của Tấn Phát cho đến lúc kết thúc nhận quyên góp.

Chân dung Đặng Tấn Phát, người đứng ra mở “Quỹ vì bạn Phụng Hoàng”. (Ảnh: NVCC)

Chỉ sau một ngày mở quỹ, Tấn Phát đã kêu gọi được hơn 56 triệu đồng từ người thân và bạn bè trên mạng xã hội. Vì nhà trường đã lên bài và kêu gọi trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của Phụng Hoàng nên Tấn Phát đã ngưng nhận góp quỹ.

Tính đến chiều nay 29/10, con số quyên góp đã lên đến hơn 90 triệu đồng, chia làm hai đợt trao qua tài khoản bạn Phụng Hoàng. Tấn Phát cũng đã đến bệnh viện gặp gỡ và thăm hỏi người bạn của mình, đại diện cho tấm lòng tốt đẹp của tất cả những người đã chung tay quyên góp để trao quà.

Tấn Phát đến bệnh viện thăm hỏi và trao quà cho Phụng Hoàng. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về hành động của mình, Tấn Phát cho biết: “Mình giúp mở quỹ vì nhận lời từ một người bạn của Hoàng. Bạn bè xung quanh ai cũng sợ vì liên quan đến chuyện tiền bạc nhưng nghĩ lại, nếu mình sợ, mình không làm thì ai sẽ làm. Vì vậy, mình đã mở quỹ công khai trên Momo và sao kê liên tục mỗi tối để các giao dịch luôn minh bạch”.

Hiện tại, bệnh ung thư buồng trứng của Phụng Hoàng đã di căn lên tụy và gan. Sắp tới, các y, bác sĩ sẽ điều trị gan trước và tìm cách hạn chế tối đa sự di căn của bệnh. Dù gặp nhiều khó khăn, Phụng Hoàng vẫn rất lạc quan và tin vào một ngày mai tươi sáng nhờ sự yêu thương, quan tâm từ bạn bè và những người xung quanh.