Những chuyến xe ‘đầy ắp tình thương’ của các bạn trẻ TP. HCM đến với bà con vùng bão lũ

SVO - Những ngày này, những chuyến xe chở đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm của các bạn trẻ, người dân từ TP. HCM lại lăn bánh ra Bắc để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả sau bão.

Ghi nhận tại một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ của nhóm thiện nguyện Sài Gòn Bao Dung tọa lạc tại số 544 Lý Thường Kiệt (phường Bảy Hiền) người dân tấp nập mang đến từng bao gạo, thùng mì, thùng nước, bánh mì, thuốc men, chăn màn, áo quần… để kịp chuyển ra vùng ngập nặng.

Nhiều người dân mang nhu yếu phẩm quyên góp gửi đến đồng bào miền Bắc.

Theo chia sẻ của một số bạn trẻ tại đây không khí làm việc gần như không ngừng nghỉ. Mặc dù họ đến từ nhiều nơi, nhiều ngành nghề khác nhau nhưng họ đã cùng nhau thức trắng đêm để đóng gói, phân loại và vận chuyển hàng cứu trợ gửi ra vùng lũ ở các tỉnh miền Bắc - nơi đang oằn mình chống chọi sau cơn bão Matmo.

Các tình nguyện viên là sinh viên hỗ trợ đưa nhu yếu phẩm lên xe chở ra miền Bắc.

“Tại TP. HCM có quy định qua 22h các xe công hay xe tải cỡ lớn mới có thể lưu thông vào nội thành. Do đó, các tình nguyện viên như tụi em sẽ nhận các nhu yếu phẩm từ người dân tập kết một chỗ chờ tới 22h thì các bạn sẽ triển khai việc đóng gói vận chuyển đồ tiếp tế ra Bắc”, Trần Phương Dung (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) chia sẻ.

Tranh thủ không có đi tour, một số tài xế xe khách 16 chỗ đã đến hỗ trợ nhóm tình nguyện viên chở hàng ra miền Bắc.

Hàng nhu yếu phẩm chủ yếu là mì gói, áo phao, nước suối, sữa, quần áo,...

Đa phần món đồ tiếp tế được bà con từ khắp nơi trong thành phố mang đến là mì gói, mì ly, sữa và nước suối. Bên cạnh đó cũng có nhiều tổ chức quyên góp áo phao và cả những thùng nước suối nhưng tất cả đều gói trọn tấm lòng của bạn trẻ và người dân TP. HCM.

Lượng hàng hóa quá nhiều nên các tình nguyện viên phải treo bản tạm ngưng nhận hàng hỗ trợ.

Càng về chiều tối, lượng hàng hóa tiếp nhận càng tăng cao khiến kho lưu trữ không còn chỗ trống dù đã tận dụng khoảng trống ít ỏi ngoài sân để chứa đồ. Do đó các bạn trẻ tại điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đành phải treo bản tạm ngưng.

Nhiều người dân vẫn chở nhu yếu phẩm đến xin quyên góp dù điểm tiếp nhận hàng cứu trợ đã tạm ngưng.

Vừa kết thúc tiết học tại trường, Nguyễn Khánh Đoan cùng bạn mình hối hả ghé siêu thị mua vài thùng sữa, mì gói mang đến điểm tập kết kèm theo những lời dặn dò với các tình nguyện viên. “Dù là sinh viên, kinh tế còn eo hẹp nên em và bạn chỉ góp chút lòng thành mong anh chị và các bạn hỗ trợ đưa những phần nhu yếu phẩm này đến tay người dân ngoài vùng lũ. Nhìn cảnh lũ về nhiều gia đình, bạn bè ngoài đó bọn em thấy thật sự xót nên muốn quyên góp chút tấm lòng của bản thân”, Nguyễn Khánh Đoan chia sẻ.