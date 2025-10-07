Tuổi trẻ TP. HCM cùng chung tay hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Chi
SVO - Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp với Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội TP. HCM cùng các đơn vị đã tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ 'Chung tay vì đồng bào', kết nối những tấm lòng, khơi dậy nguồn lực xã hội, kịp thời sẻ chia và đồng hành cùng đồng bào miền Bắc, miền Trung vượt qua hậu quả bão lũ.

Tại chương trình, khán giả được thưởng thức những giai điệu và lời ca ngọt ngào, được thể hiện bằng cả tấm lòng của các văn nghệ sĩ trẻ TP. HCM. Mỗi tiết mục không chỉ là phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là nhịp đập yêu thương, là lời sẻ chia ấm áp của người dân thành phố mang tên Bác gửi đến miền Bắc, miền Trung thân thương.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM cho biết, trong không khí ấm áp của sự sẻ chia tại đêm nhạc, triệu trái tim của tuổi trẻ thành phố, các doanh nhân, văn nghệ sĩ và đồng bào thành phố mang tên Bác cùng hòa chung nhịp đập nghĩa tình, chung tay giúp đồng bào vượt qua khó khăn, với tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau".

z7091245037070-173d5d375f64b8d51583c2e69cfbb70c.jpg
Ban tổ chức trao thư cảm ơn đến các đơn vị tham gia chương trình.

“Trong thời gian qua, tuổi trẻ thành phố đã tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động quyên góp, từ những phần quà nhỏ, những phong trào "nhường cơm sẻ áo", đều thể hiện tấm lòng nhân ái và tinh thần xung kích vì cộng đồng – minh chứng cho truyền thống yêu thương, sẻ chia của người dân thành phố mang tên Bác", anh Lê Tuấn Anh nói.

Tại chương trình, anh Lê Tuấn Anh cũng kêu gọi: "Chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục chung tay cùng tổ chức Đoàn – Hội, để giúp đồng bào vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ nhất, đều đáng trân quý và sẽ góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng cho những gia đình đang rất cần sự sẻ chia của chúng ta".

Kết thúc chương trình, tổng số tiền Ban Tổ chức vận động được là: 10.173.745.000 đồng.

Hà Chi
