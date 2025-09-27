Mang niềm vui Trung Thu đến trẻ em khó khăn vùng xa

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Chi
SVO - Ban Văn hoá Sinh viên - Hội Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh TP. HCM (trực thuộc UBND TP. HCM) vừa tổ chức chuỗi chương trình Trung Thu cho thiếu nhi tại các địa phương trong và ngoài khu vực TP. HCM.

Anh Trương Chấn Sang – Ủy viên Ban Văn hóa Sinh viên – Hội Nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP. HCM cho biết, Ban đã đã phối hợp với các đơn vị tổ chức Trung Thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Xuân Hoà, TP. HCM.

Ban tổ chức còn trao tặng 200 suất quà cho các em học sinh tại trường tiểu học Bông Trang (xã Xuyên Mộc, TP. HCM). Đồng thời, tổ chức lễ hội rước đèn, múa lân, phá cỗ, trao tặng quà, bánh cho hơn 230 em thiếu nhi tại trường tiểu học Sơn Mỹ (xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng).

Tham gia chương trình còn có Hoa hậu hoàn cầu Việt Nam tham gia trao tặng quà và gấu bông cho các em học sinh. Các đoàn viên, sinh viên đã trao tặng hơn 500 suất quà bao gồm: Bánh Trung Thu, ba lô, dụng cụ học tập và bánh kẹo ngọt cho các bệnh nhi, với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Anh Đoàn Minh Tâm - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, học sinh tiểu học tại đây đa phần là học sinh người dân tộc, có hoàn cảnh khó khăn. Nhận được những phần quà tặng từ các mạnh thường quân là món quà tinh thần vô cùng to lớn, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ các cô chú ở nơi xa đến và từ đó có thêm động lực để học tập, rèn luyện và phát triển tốt hơn.

Hà Chi
