Bạn trẻ TP. HCM hưởng ứng chiến dịch 'Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2025'

SVO - Ngày 21/9/2025, tại khu dân cư Phước Kiển (xã Nhà Bè, TP. HCM), Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM tổ chức Lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 161, hưởng ứng chiến dịch Làm cho Thế giới sạch hơn năm 2025.

Tham dự chương trình, có anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM; bà Nguyễn Kiều Thu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo đoàn viên, thanh niên, sinh viên cùng tham dự.

Phát biểu tại buổi lễ, anh Lê Tuấn Anh khẳng định: “Đây không chỉ là hoạt động thường niên mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ của tuổi trẻ TP. HCM về trách nhiệm đối với cộng đồng, cùng chung tay xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Anh biểu dương tinh thần xung kích, tiên phong của thanh niên thành phố trong bối cảnh ô nhiễm môi trường đang là một trong những thách thức lớn.

Anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành Đoàn TP. HCM phát biểu tại buổi Lễ ra quân.

Bà Nguyễn Kiều Thu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè chia sẻ: “Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quyết tâm của toàn xã hội trong bảo vệ môi trường, xây dựng xã Nhà Bè xanh - sạch - đẹp. Đồng thời, đây cũng là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2025 – 2030”.

Bà Nguyễn Kiều Thu - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nhà Bè phát biểu.

Văn Tâm Nhã (Chi đoàn ấp 27, xã Nhà Bè) chia sẻ: “Mình thấy rất vui vẻ và có một sự tự hào trong mình khi được lan tỏa điều yêu thương cùng những người bạn để mang đến cho người dân một môi trường sống sạch đẹp hơn”.

Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 20 suất học bổng cho các bạn học sinh vượt khó cùng 30 cây xanh, 10 thùng đựng rác thải gửi đến các hộ gia đình trên địa bàn xã.

20 suất học bổng được trao cho các bạn học sinh vượt khó.

Trong khuôn khổ buổi Lễ ra quân, nhiều công trình, phần việc thiết thực đã được triển khai như: “Nạo vét kênh rạch - Khơi thông dòng chảy” tại các tuyến rạch trên địa bàn xã Nhà Bè; “trồng cây hoa bụi” tạo mỹ quan đô thị; tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại rác tại nguồn…

CLB Sài Gòn Xanh thực hiện hoạt động “Nạo vét kênh rạch - Khơi thông dòng chảy” tại Rạch Chùa lớn I.

Song song với điểm cầu Nhà Bè, 100% các Đoàn phường, Đoàn xã tập trung trên địa bàn TP. HCM cùng nhau thực hiện các công trình, phần việc hưởng ứng 'Ngày Chủ nhật Xanh' lần thứ 161, với hơn 37.000 lượt đoàn viên, thanh niên đã đăng ký tham gia, hơn 55.000 giờ tình nguyện, tổng kinh phí ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đặc biệt, Lễ ra quân tại xã Nhà Bè còn có sự đồng hành của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng các câu lạc bộ hoạt động vì môi trường trên địa bàn thành phố. Hoa hậu Kiều Duy cho biết: “Đây là hoạt động ý nghĩa giúp đoàn viên, thanh niên có thêm trải nghiệm bổ ích, đồng thời lan tỏa tinh thần hành động vì môi trường, vì một tương lai xanh bền vững".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (bên trái) cùng đoàn viên, thanh niên thực hiện các phần việc trong khuôn khổ Lễ ra quân 'Ngày Chủ nhật Xanh' lần 161.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đang cùng trồng cây.