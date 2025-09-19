Thành Đoàn TP. HCM tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025

SVO - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025. Đây là hoạt động nhằm đánh giá hiệu quả công tác chỉ đạo, tổ chức các Chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè năm 2025 từ đó rút ra nhận định về tình hình và phương hướng tổ chức các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè TP. HCM trong những năm tiếp theo.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, cùng các anh chị trong Ban Thường vụ các Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang, thành viên Ban Chỉ huy, Ban tổ chức các chương trình, Chiến dịch tình nguyện Hè cấp Thành, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành Đoàn, Thường trực các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành Đoàn tham dự chương trình.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã thông tin Báo cáo tổng kết, Báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo tổ chức và báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả hoạt động các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025.

Các đại biểu tham gia Hội nghị.

Nhiều tham luận cũng được trình bày tại chương trình như: Tham luận “Mùa Hè Xanh - Hành trình trưởng thành và rèn luyện kỹ năng cho sinh viên thông qua đồng hành cùng địa phương xây dựng chính quyền hai cấp vững mạnh, hiệu quả” do Học viện Cán bộ TP. HCM trình bày; Tham luận “Điểm mới trong công tác kết nối các đơn vị, vận động kinh phí thực hiện các công trình trong các chiến dịch tình nguyện năm 2025 sau sáp nhập trên địa bàn xã Hiệp Phước, TP. HCM” do Đoàn xã Hiệp Phước trình bày; Tham luận “Công tác ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các hoạt động đổi mới sáng tạo trong tổ chức Chiến dịch tại trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM” do Trường Phổ Thông Năng Khiếu, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) trình bày.

Đồng thời, chương trình cũng đã trao tặng Bằng khen của Thành Đoàn TP. HCM cho 53 tập thể có thành tích tiêu biểu trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025. Trao tặng Bằng khen T.Ư Hội LHTN Việt Nam, Bằng khen Hội LHTN Việt Nam cho 105 tập thể có thành tích tiêu biểu trong chiến dịch tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’, các cá nhân, tập thể tham gia tích cực trong vận hành Đội hình tình nguyện hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn Thành phố.

Thành Đoàn TP. HCM khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè năm 2025.

Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng Bằng khen Hội Sinh viên TP. HCM cho 25 tập thể có thành tích xuất sắc trong các chương trình, chiến dịch tình nguyện Hè và triển khai đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở.