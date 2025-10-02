Thủ khoa khối D01 trường Nhân Văn giành học bổng 100 triệu đồng

SVO - Hồ Vĩ Quốc (2007, ngành Truyền thông đa phương tiện) là thủ khoa đầu vào khối D01 của trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), với 27,5 điểm (Ngữ văn: 9, Tiếng Anh: 8,6, Toán: 10). Ngoài ra, Quốc còn là thủ khoa tỉnh An Giang và là thủ khoa toàn quốc khối C04.

Vĩ Quốc từng là Quán quân chương trình Đường đến vinh quang lần thứ 14 và đoạt giải Khuyến khích cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật cấp Trường, 2024 - 2025. Ngoài ra, khi còn là học sinh THPT, Quốc từng là Bí thư chi Đoàn lớp. Anh còn được trao danh hiệu “Cán bộ Đoàn xuất sắc”, “Học sinh 3 tốt” và “Thanh niên tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”. Quốc luôn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên, nhà trường, địa phương...

Để đạt kết quả này, mỗi ngày Quốc dành từ 7 – 8 tiếng để học. Thời gian học sẽ phân bổ theo khối lượng môn học của từng ngày. Mỗi ngày, Quốc chỉ tập trung học từ 1 – 2 môn để đảm bảo hiệu quả. Quốc chia sẻ, anh ưu tiên những môn học nào cần thiết hơn thì sẽ học trước, những môn còn lại sẽ để dành cho ngày hôm sau. Quan điểm của Quốc trong học tập là: “Giờ nào làm việc đó”. Quốc cho rằng, không phải năng lực mà sự chăm chỉ và quyết tâm mới là điều cần thiết nhất. Nam sinh chia sẻ: “Quan trọng là bản thân có sự chăm chỉ và quyết tâm. Nếu mình đầu tư hết sức cho mục tiêu của mình thì chắc chắn sẽ đạt được điều xứng đáng”.

Vĩ Quốc là Quán quân chương trình 'Đường đến vinh quang' lần thứ 14. (Ảnh: NVCC)

Là giáo viên THPT của Quốc, thầy Trịnh Văn Nhiều cho biết, Quốc rất đam mê học tập và mong muốn được chinh phục đỉnh cao tri thức: “Quốc luôn ấp ủ một ước mơ lớn là phải học thật giỏi để có tương lai tươi sáng. Từ những ngày đầu học ở trường THPT Chu Văn An, Quốc đã thể hiện sự nỗ lực vượt trội trong học tập, đạt thành tích xuất sắc ở tất cả các môn. Không chỉ học giỏi, Quốc còn là một người năng động, hòa đồng, tích cực trong các phong trào”.

Dù học đều các môn, nhưng Quốc lại dành sự quan tâm đặc biệt cho môn Địa lý. Anh thích khám phá những vùng đất mới, tìm hiểu về những nền văn hóa khác nhau. Quốc nói: “Địa lý không chỉ là những con số, những bản đồ khô khan mà là cả một thế giới rộng lớn, đầy thú vị. Học Địa lý giúp mình hiểu nhiều hơn về thế giới tự nhiên, xã hội xung quanh và vận dụng chúng vào thực tiễn cuộc sống”.

Vĩ Quốc trở thành tân sinh viên trường ĐH KHXH&NV(ĐHQG TP. HCM).

Thầy Trịnh Văn Nhiều chia sẻ: “Để có được những thành tích nổi bật, Quốc đã phải cố gắng hơn 100% khả năng có thể của mình, đó là điều mà không phải em học sinh nào cũng làm được. Tôi có dịp dạy, làm việc với Quốc trong thời gian học tại trường THPT Chu Văn An, tôi cảm nhận rõ về nghị lực phi thường ở em, em luôn làm nhiều hơn yêu cầu mà giáo viên đưa ra, không đầu hàng với kiến thức khó mà em luôn cố gắng vượt qua và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình”.

Tuy vậy, cũng có lúc Quốc cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng trong việc học. Trong những giai đoạn đó, anh chọn cách tạm ngừng việc học để “sạc pin” và cân bằng tinh thần. Âm nhạc, chụp ảnh và làm thơ là “liều thuốc tinh thần” giúp Quốc giải tỏa căng thẳng. Quốc yêu thích những bài hát của Taylor Swift và Lana Del Rey. Nam sinh cho rằng, không chỉ âm nhạc, mà câu chuyện về hành trình trở thành người nổi tiếng của họ cũng là điều khiến anh cảm thấy được truyền cảm hứng.

Với Quốc, danh xưng “thủ khoa” tạo nên áp lực không nhỏ, nhưng anh sẽ coi đó là động lực để nỗ lực và phát triển bản thân.

Lê Thị Ngọc Bình (18 tuổi, bạn của Quốc) chia sẻ: “Trong quá trình học chung, Quốc là một lớp trưởng giỏi, tận tụy nhưng luôn khiêm tốn, hay giúp đỡ bạn bè trong học tập. Dù với vai trò là lớp trưởng hay bạn cùng lớp thì Quốc luôn làm tốt”.

Quốc hy vọng, trong những năm học sắp tới, anh sẽ linh hoạt, năng nổ, dám trải nghiệm và khám phá bản thân nhiều hơn. Nam sinh cho biết, sẽ tham gia các câu lạc bộ và Đoàn, Hội của khoa để học hỏi nhiều hơn nữa.