Thủ khoa đầu ra trường ĐH Y Dược TP. HCM: ‘Áp lực là bàn đạp để bật xa hơn’

SVO - Đỗ Hoàng Phúc (2003), sinh viên ngành Kỹ thuật Phục hình răng, khoa Răng - Hàm - Mặt, trường ĐH Y Dược TP. HCM ghi dấu bằng hành trình nỗ lực với GPA năm cuối đạt 3.94/4.0 và danh hiệu Thủ khoa Tốt nghiệp đầu ra. Từ vị trí Á khoa đầu vào, Phúc không ngừng trau dồi kiến thức, tham gia rèn luyện thể thao và duy trì phong độ ổn định, để rồi khẳng định bản lĩnh bằng thành tích cao nhất toàn khóa.

Hành trình bứt phá từ áp lực học tập

Với Phúc, cơ duyên đến với ngành Y bắt nguồn từ mong muốn được đóng góp cho cộng đồng và lan tỏa những giá trị tích cực. Chọn chuyên ngành Kỹ thuật Phục hình răng, Phúc tin rằng, việc mang lại nụ cười và sự tự tin cho bệnh nhân chính là cách để tạo nên cuộc sống trọn vẹn hơn cho họ.

Đỗ Hoàng Phúc - tân Thủ khoa ngành Kỹ thuật Phục hình răng, trường ĐH Y Dược TP. HCM phát biểu trong buổi lễ tốt nghiệp. (Ảnh: NVCC)

Thế nhưng, những ngày đầu của đời sinh viên lại rơi đúng vào giai đoạn đại dịch COVID-19, các buổi học trực tuyến thay thế giảng đường khiến việc tiếp thu kiến thức thêm áp lực và nặng nề. Cộng thêm khối lượng bài vở và đảm nhận nhiều vai trò trong các hoạt động, Phúc từng có thời gian rơi vào tình trạng quá tải, GPA chỉ hơn 2.0. Đây là giai đoạn khó khăn nhất, buộc Phúc phải nhìn lạị để cân bằng và thay đổi cách học.

TS. BS Lê Đức Lánh - nguyên Trưởng khoa Răng - Hàm - Mặt trao bằng tốt nghiệp cho Thủ khoa Đỗ Hoàng Phúc. (Ảnh: NVCC)

Bí quyết của Hoàng Phúc đến từ sự chủ động: Chọn ngồi bàn đầu để tập trung, không ngại đặt câu hỏi, rèn tư duy phản biện và chú trọng vào kiến thức cốt lõi thay vì học dàn trải. Cùng với đó, Phúc duy trì rèn luyện thể thao để giữ tinh thần cân bằng. Nhờ sự kiên trì, thành tích học tập của Phúc dần khởi sắc và bứt phá mạnh mẽ ở giai đoạn cuối.

Những nỗ lực ấy đã mang lại cho Phúc nhiều thành quả đáng ghi nhận. Trong suốt những năm học, Phúc nhiều lần được tuyên dương Danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’, giành giải Nhất cuộc thi ‘Đắp sứ thẩm mỹ’ tại Hội nghị Khoa học Kỹ thuật và Đào tạo liên tục Răng - Hàm - Mặt, năm 2025 và đặc biệt là trở thành Thủ khoa tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Phục hình răng của trường ĐH Y Dược TP. HCM. Năm cuối, Phúc đạt GPA 3.94 - cao nhất toàn khóa, khép lại hành trình từ Á khoa đầu vào đến Thủ khoa đầu ra một cách trọn vẹn.

Hoàng Phúc nhận Danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' của khoa. (Ảnh: NVCC)

Khởi đầu cho khát vọng cống hiến cộng đồng

Không chỉ “gói gọn” thanh xuân trên giảng đường, Hoàng Phúc còn tích cực tham gia các hoạt động tập thể và cộng đồng. Phúc là thành viên của của CLB Bóng đá trường ĐH Y Dược TP. HCM và tham gia ban tổ chức của nhiều giải đấu thường niên. Nhiều năm liền, Phúc tham gia Chiến dịch ‘Xuân tình nguyện’, tổ chức Lễ kết nghĩa khoa Răng - Hàm - Mặt. “Những trải nghiệm này không chỉ rèn luyện cho mình nhiều kỹ năng mềm, mà còn nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, gắn kết, giúp mình trưởng thành hơn trong môi trường học tập nhiều thử thách”, Phúc chia sẻ.

Hoàng Phúc tham gia hoạt động tình nguyện hỗ trợ các em vùng sâu, vùng xa. (Ảnh: NVCC)

Với Hoàng Phúc, danh hiệu Thủ khoa không phải là một đích đến mà là một cột mốc để nhắc nhở bản thân. Đây cũng như là một lời động viên tinh thần để Phúc luôn nỗ lực rèn luyện và đồng thời tự đặt trên vai mình một trách nhiệm phải học hỏi và cống hiến nhiều hơn cho bệnh nhân và cộng đồng.

Chính khát khao cống hiến này đã định hình con đường sự nghiệp của Phúc. Thay vì chọn hướng đi phục hình, vốn mang lại nguồn thu nhập ổn định, Phúc tạm gác lại niềm say mê với “những chiếc răng”, để theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật số, thiết kế 3D phẫu thuật hàm mặt, vốn là công việc gắn liền với những bệnh nhân bẩm sinh, khó khăn, hay mắc các bệnh lý phức tạp về hàm mặt. Dù còn khá đặc thù và hạn chế ở Việt Nam, nhưng đối với Phúc, mỗi ca mổ không chỉ là thử thách chuyên môn, mà còn là hành trình mang lại diện mạo và cuộc sống mới cho người bệnh. Bởi theo Phúc: “Giá trị đích thực không còn nằm ở lợi nhuận cá nhân, mà ở những gì mình có thể trao đi. Khi làm việc bằng cả trái tim, sẽ nhận lại bằng cả một trái tim”.

Hoàng Phúc (ngoài cùng, bên trái) chụp hình cùng bệnh nhân sau khi hoàn thành ca lâm sàng. (Ảnh: NVCC)

Gửi lời nhắn đến các bạn sinh viên đang loay hoay với nhiều áp lực, Phúc nhắn nhủ: “Trong khoảnh khắc tệ nhất, hãy nhớ là “mũi tên chỉ bắn về phía trước khi nó được kéo ngược về phía sau”, cũng như áp lực và những lần chùn bước cũng chỉ là bàn đạp để ta bật xa hơn. Tin vào bản thân, kiên trì và mạnh mẽ, chắc chắn bạn sẽ chạm tới phiên bản rực rỡ và kiêu hãnh nhất của chính mình”.