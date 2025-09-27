Á vương tài năng thắp sáng tương lai cho người khiếm thị

SVO - Á vương 1 'Mr World Việt Nam 2024' Võ Minh Toại không chỉ được biết đến với danh hiệu và sự nghiệp người mẫu đang lên, mà còn là người sáng lập một dự án giáo dục cộng đồng đầy ý nghĩa - ‘English For The Blind’, dự án tiếng Anh cho người khiếm thị.

Chinh phục bằng niềm tin “mình làm được"

Chia sẻ về hành trình của mình, Minh Toại thừa nhận, đó là một con đường dài với thất bại rất nhiều chứ không phải chỉ 'trải hoa hồng'. Khởi đầu là một cậu học sinh bình thường, đặt mục tiêu vào trường ĐH Ngoại thương, anh đã từng bước xây dựng nền tảng học vấn vững chắc. Sau đó, anh chọn trở thành một giáo viên tiếng Anh – một công việc sử dụng chính kiến thức chuyên môn để trao đi giá trị.

Bước ngoặt lớn đến khi anh quyết định theo đuổi đam mê nghệ thuật và chinh phục các đấu trường nhan sắc. Từ Á quân The Face Việt Nam 2023 đến Á vương 1 Mr World Việt Nam 2024, mỗi danh hiệu là thành quả của một quá trình rèn luyện, học hỏi không ngừng.

Minh Toại giành ngôi vị Á vương 1 'Mr World Việt Nam 2024'.

Anh nhấn mạnh triết lý sống và động lực lớn nhất của mình: "Mình luôn tin rằng, hành trình theo đuổi đam mê sẽ không trọn vẹn, nếu trên hành trình này mình không thể tạo ra nhiều giá trị cho những người xung quanh”.

Chính niềm tin này đã thôi thúc anh dấn thân vào các hoạt động xã hội, đúng với sứ mệnh "Beauty With A Purpose" mà cuộc thi Mr World Vietnam đề cao. Anh khẳng định, hành trình của mình được dẫn lối bởi niềm tin: "Nếu mình cố gắng thì mình làm được”.

Giáo dục là chìa khóa trao quyền, mở ra cánh cửa tương lai

Dự án "English For The Blind – tiếng Anh cho người khiếm thị" là nơi Minh Toại hiện thực hóa sứ mệnh tạo giá trị. Dự án ra đời sau lần anh ghé thăm Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, nhận thấy tiềm năng học ngoại ngữ đặc biệt ở trẻ em khiếm thị cùng với những rào cản lớn mà các em đang phải đối mặt.

Toại trực tiếp đứng lớp dạy tiếng Anh cho các em học sinh khiếm thị.

Lớp học tiếng Anh phi lợi nhuận này được duy trì đều đặn hơn một năm qua, tập trung vào hai kỹ năng trọng yếu là Listening và Speaking. Dự án vận hành trên triết lý 4Es (English – Education – Empathy – Empowerment).

Minh Toại đúc kết về tác động cốt lõi của dự án: "Theo mình, tác động lớn nhất mà 'English For The Blind' mang lại cho các bạn khiếm thị chính là trao quyền thông qua giáo dục”. Anh tin rằng, việc trang bị kỹ năng tiếng Anh không chỉ giúp các em tự tin hòa nhập mà còn lan tỏa hình ảnh tích cực để thay đổi nhận thức của xã hội.

Mặc dù gặp rào cản lớn nhất là thiếu tài liệu chuyên biệt, phương pháp tiếp cận phù hợp và sự nhút nhát của các em học sinh khiếm thị, đội ngũ của Toại và các cộng sự vẫn nỗ lực tạo ra môi trường học tập an toàn. Việc chứng kiến các em thêm yêu thích môn tiếng Anh và trở nên tự tin hơn chính là phần thưởng quý giá. Với Minh Toại, mục tiêu cuối cùng vẫn là "Giáo dục là chìa khóa trao quyền, mở ra cánh cửa tương lai".

Minh Toại tham gia nhiều các hoạt động thiện nguyện khi có thời gian rảnh.

Danh hiệu Á vương 1 cũng là một lợi thế lớn. Anh bày tỏ: "Danh hiệu Á vương 1 Mr World Vietnam thực sự là một lợi thế giúp dự án được nhiều người chú ý và biết đến hơn. Nhờ vậy, mình có cơ hội kết nối với nhiều cá nhân và tổ chức có chung tâm huyết, từ đó tạo nên những mối quan hệ chân thành, bền vững để cùng nhau lan tỏa nhiều giá trị tích cực hơn nữa đến cộng đồng”.

Trong tương lai, ‘English For The Blind’ đặt mục tiêu hoàn thiện giáo án, mở thêm ít nhất một lớp học mới và tiếp tục duy trì các sự kiện cộng đồng ý nghĩa để thắp sáng thêm nhiều ước mơ cho trẻ em khiếm thị.