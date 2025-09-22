7 năm theo đuổi công nghệ thông tin, nữ sinh Gia Lai tỏa sáng tại giảng đường đại học

SVO - Nguyễn Thảo My (khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Quốc tế, ĐHQG TP. HCM) là gương mặt sinh viên nổi bật, vừa bảo vệ khóa luận tốt nghiệp đại học, với số điểm 98/100 điểm, cùng bảng thành tích ấn tượng khi có 1 bài Rank A, 1 bài Rank B, 1 giải Best Papper và 5 bài báo khoa học đăng trên các báo, tạp chí khoa học uy tín trong nước.

Kiên định một mục tiêu

Thảo My là cựu học sinh chuyên Toán - Tin của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Quy Nhơn – Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai). Từ khi thi chọn vào lớp 10, Thảo My đã quyết định chọn học Toán - Tin để đi theo đuổi đam mê được học Công nghệ thông tin sau khi tốt nghiệp THPT.

Mang ước mơ được đi du học sau khi học xong đại học, năm 18 tuổi, Thảo My đã mạnh dạn chọn khoa Công nghệ thông tin của trường ĐH Quốc tế để có thể tham gia các chương trình trao đổi với các trường đại học khác trên thế giới khi còn là sinh viên. “Vừa bước vào năm thứ nhất, mình đã học tiếng Anh hoàn toàn với các thầy cô cực kỳ thân thiện. Thầy cô nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ mình trong hành trình bắt đầu làm quen với ngành Công nghệ thông tin. May mắn đã mỉm cười với mình khi năm thứ hai đại học mình gặp PGS. TS Huỳnh Khả Tú (hiện là Phó Trưởng ban Ban Đào tạo, ĐHQG TP. HCM). Cô giới thiệu về AIoT Lab và mình đã tham gia từ đó tới nay với các thầy cô khác như TS Lê Duy Tân, TS Vi Chí Thành... Tất cả các thầy cô không chỉ giỏi mà còn rất thương sinh viên”.

Nguyễn Thảo My vừa bảo vệ xong khóa luận tốt nghiệp đại học, với số điểm 98/100.

Bước vào Lab AIoT Việt Nam, Thảo My đã ‘lột xác’ khi được tiếp nhận thật nhiều kiến thức mới, thú vị về ngành IT. Những tháng ngày ở Lab, My được thầy cô, anh chị em trong Lab hỗ trợ để biết cách làm nghiên cứu, viết báo và thậm chí biết cách làm sao để tăng thêm lượng kiến thức cần thiết cho mình để có thể phát triển bản thân đúng cách.

My bước vào lớp chuyên ngành của khoa Công nghệ thông tin cũng nhận ra, lớp có rất ít nữ sinh viên theo học. “Với một nữ sinh như mình, khi đã quyết định dấn thân và bước chân vào con đường này từ năm 15 tuổi, dù cũng nhận được chia sẻ của gia đình rằng không cần cố quá, nếu mệt có thể đổi, nhưng mình tới thời điểm này, mình vẫn thích và sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng”, Thảo My chia sẻ.

Thảo My cùng các bạn trong nhóm của mình đang thực hiện đề tài tại Lab AIoT Việt Nam.

Hành trình theo đuổi đam mê đến cùng của Thảo My thi thoảng cũng gặp chút trở ngại khi có vài môn My cảm thấy hơi đuối so với các bạn nam khác. “Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn làm dự án, làm nhóm từ 4-5 bạn với đa số nam trong khi chỉ có mình là con gái, mình nhìn các bạn cũng thấy rất ngưỡng mộ vì sức bền của các bạn. Nhưng mình cũng thấy may mắn khi các bạn nam lớp mình khá là thẳng tính, làm việc cũng đúng hạn yêu cầu với hiệu suất cao, mình học hỏi được các bạn rất nhiều” – Thảo My tâm sự.

Tỏa sáng nơi giảng đường đại học

Thảo My đã có những bài báo quốc tế đầu tiên, những báo cáo trong các hội thảo khoa học quan trọng. Khóa luận của Thảo My nói về đề tài: “Ứng dụng mô hình trò chuyện trong ngôi nhà thông minh”, xuất phát nhờ vào thời điểm My vào AIoT Lab. Đề tài do TS Lê Duy Tân – Giảng viên khoa Công nghệ thông tin, cũng là người đồng sáng lập AIoT Lab Việt Nam gợi ý.

Thảo My cùng nhóm nghiên cứu nhận giải thưởng 'Best Research' tại Hội thảo 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝗼𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟮𝟬𝟮𝟱.

“Đầu năm thứ ba đại học, mình may mắn có một số bài báo in trên các báo và tạp chí của Việt Nam và sau đó có bài báo quốc tế hạng Rank B1. Trước đó, mình có một bài báo ASAP. Cuối tháng 7/2025, mình tham gia một hội nghị ở Nhật qua báo cáo ở thể loại poster. Đây là những động lực để mình tiếp tục cố gắng”, Thảo My bày tỏ.

TS Lê Duy Tân – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, trường ĐH Quốc tế, đồng sáng lập AioT Lab Việt Nam - là người từng hướng dẫn cho My, đã rất tự hào khi nhận xét về cô học trò: “Không chỉ chinh phục các diễn đàn học thuật quốc tế, My còn xuất sắc giành Best Paper Award tại The Greenovation Conference do ĐH Swinburne Vietnam tổ chức, nhờ giải pháp nhà thông minh thân thiện môi trường, phục vụ cộng đồng người cao tuổi. Những công trình của Thảo My không chỉ có giá trị khoa học mà còn chứa đựng tính nhân văn sâu sắc, khi công nghệ được đặt vào sứ mệnh cải thiện đời sống con người, thu hẹp khoảng cách tiếp cận giữa các nhóm yếu thế”.

Thảo My (phải) tham dự Hội nghị CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (2025).

Đưa ra lời khuyên dành cho các nữ sinh chọn học Công nghệ thông tin, Thảo My bày tỏ: “Dù các bạn là nam hay nữ, nếu thích thì cứ chọn và cứ đi. Nếu mình đi mà sau đó mình thấy không phù hợp nữa thì mình có thể dừng và chuyển hướng sang một con đường khác. Nếu mình thấy thích, có thể gặp những trở ngại vì đặc thù ngành khá kén nữ, nhưng hãy bỏ qua những yếu tố đó. Quan trọng nhất vẫn là chính mình, phải tin tưởng vào bản thân và phải kiên trì theo đuổi đam mê”.