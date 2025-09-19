Sáng 20/9 bắt đầu mở bán vé tàu Tết cho cá nhân, sinh viên được giảm đến 10 - 20% giá vé

Bên cạnh bán qua các trang web, ngành đường sắt còn bán qua ứng dụng, ví điện tử, ngân hàng, app bán vé trên điện thoại và tổng đài ga Sài Gòn, ga Hà Nội. Mỗi khách hàng được mua tối đa 10 vé chiều đi và 10 vé chiều về.
Trong dịp Tết, sinh viên và các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người cao tuổi, trẻ em được áp dụng mức giảm giá vé từ 10 - 20%.
"Hành khách chỉ mua vé tại ga, đại lý chính thức hoặc các kênh online để tránh “cò vé”; mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh đối tượng giảm giá khi mua vé; kiểm tra vé điện tử và điền đầy đủ thông tin (mã vé, mác tàu, ga đi, ga đến, ngày đi, số giấy tờ cá nhân)", ngành đường sắt đưa ra khuyến nghị tới khách hàng.
An Mai Linh (ĐH Kinh tế TP. HCM) “sưu tập” cho mình nhiều kinh nghiệm có vé tàu giá rẻ. Theo Linh, các ứng dụng trung gian ví điện tử MoMo hay ZaloPay hiện nay đều hỗ trợ mua vé tàu, Linh tận dụng các chương trình khuyến mãi từ những ứng dụng này để được giảm giá khi thanh toán vé. Ngoài ra, thay vì chọn tuyến phổ biến (TP. HCM đi Hà Nội), cô sẽ chọn tuyến TP. HCM đến các tỉnh lân cận rồi di chuyển tiếp bằng xe khách.
Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, giai đoạn cao điểm vận tải Tết Bính Ngọ năm 2026 bắt đầu từ ngày 3/2/2026 đến ngày 8/3/2026 (tức ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong giai đoạn này, ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy 55 đoàn tàu/ngày, cung ứng khoảng 330.000 vé tàu cho hành khách.
Khách mua vé dịp Tết được hưởng chính sách giảm giá: mua vé xa ngày (từ 10 ngày trở lên, cự ly trên 900 km) giảm 5 - 15%; khách đi từ ga Sài Gòn ngày 28 tháng Chạp (15/2/2026) trên 1.000 km được giảm 3%; mua vé tập thể từ 11 người trở lên giảm 2 - 12%; mua vé khứ hồi được giảm 5% chặng về; sinh viên giảm 10 - 20%.