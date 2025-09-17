Cà phê cùng ‘buffet hoa’, trào lưu mới cho bạn trẻ Sài Gòn

SVO - Một bó hoa do chính tay mình chọn và bó, kèm theo ly cà phê, là trải nghiệm đang khiến nhiều bạn trẻ TP. HCM mê mẩn. Trào lưu ‘buffet hoa’ nhanh chóng trở thành điểm nhấn mới trong hành trình đi cà phê của giới trẻ.

Nếu như trước đây, đi cà phê gắn liền với trò chuyện, check-in, thì nay, nhiều quán đã biến trải nghiệm ấy thành một hoạt động sáng tạo. Tại quán Cà Viết Hoa (đường Nơ Trang Long, TP. HCM), khách hàng ngoài việc gọi đồ uống, còn có thể tham gia 'buffet hoa'. Không gian quán được trang trí như một “vườn hoa mini”, với nhiều chậu hoa rực rỡ: hoa hồng, baby, hoa đồng tiền, cúc họa mi… Các bạn trẻ khi tham gia, sẽ tự tay chọn hoa, phối màu và sáng tạo thành một “tác phẩm” mang dấu ấn riêng. Bên cạnh đó, quán cũng chuẩn bị sẵn giấy gói, ruy băng và phụ kiện trang trí để mỗi bó hoa thêm phần trọn vẹn.

"Góc hoa” được sắp xếp gọn gàng trong không gian quán. (Ảnh: Ngọc Thương)

“Buffet hoa” trở thành trải nghiệm mới mẻ cho giới trẻ thành phố. (Ảnh: Huỳnh Anh)

Việc tự tay bó hoa mang đến cảm giác thư giãn, giống như một cách “giải stress” sau giờ học, giờ làm. “Đi cà phê thế này thú vị hơn nhiều, vừa có đồ uống, vừa có hoạt động gói hoa như một lớp học nhỏ. Bó hoa mình tự làm cũng có ý nghĩa hơn khi tặng cho người khác”, Minh Thư (20 tuổi, P. Xuân Hòa, TP. HCM) chia sẻ.

Bạn trẻ hào hứng chọn cho mình những cành hoa ưng ý nhất. (Ảnh: Ngọc Thương)

Nhiều bạn trẻ coi “buffet hoa” là trải nghiệm “2 trong 1”, khi vừa thư giãn cùng bạn bè, vừa tự tay tạo ra một món quà tinh thần. Trong không gian nhỏ của quán, mỗi người tự tay lựa vài cành rồi cùng nhau sắp xếp, trò chuyện rôm rả, tạo nên những kỷ niệm khó quên. Chính sự tương tác này khiến cà phê “buffet hoa” khác biệt so với trải nghiệm cà phê thông thường.

Các bạn trẻ thích thú check-in cùng hoa. (Ảnh: Ngọc Thương)

Chị Bùi Trúc Phương (chủ quán Cà Viết Hoa) cho biết, nhờ sự kiện “buffet hoa” mà các bạn trẻ biết đến và ghé quán nhiều hơn. “Hoa ở đây được cắt tỉa tỉ mỉ, nên các bạn đến lựa rất là thích, có bạn còn mua một lần 2 - 3 bó hoa, hoặc là chọn nhiều cành để kết thành một bó lớn mang về”, chị Phương kể.

Chị Bùi Trúc Phương (founder Cà Viết Hoa) chăm chút sắp xếp từng cành hoa. (Ảnh: Ngọc Thương)

Không chỉ đơn thuần là chọn hoa, nhiều bạn trẻ còn tranh thủ ghi lại khoảnh khắc bó hoa cho riêng mình, rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo chị Phương, đây cũng là cách tự nhiên giúp quán được lan tỏa rộng rãi hơn, khi mỗi bó hoa trở thành một “chiếc check-in” đầy màu sắc. Mô hình “buffet hoa” đã được quán triển khai hơn một tháng nay, diễn ra vào cuối tuần và thu hút lượng khách ổn định, trong đó, không ít bạn quay lại nhiều lần để tiếp tục trải nghiệm. Những vị khách không chỉ đến để thưởng thức cà phê, tám chuyện bạn bè, mà còn được tự tay làm ra một bó hoa theo sở thích để mang về để làm quà cho người thân hoặc dành cho chính mình.

Hoa sau khi chọn sẽ được hỗ trợ gói theo sở thích. (Ảnh: Huỳnh Anh)

“Giữa thành phố đông đúc, với vô vàn các mô hình quán cà phê khác nhau, cà phê “buffer hoa” được xem như một làn gió mới, một trải nghiệm mới cho những người trẻ nói chung và là một không gian dành cho những người trẻ yêu hoa nói riêng”, Minh Thư bày tỏ.