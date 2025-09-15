Bạn trẻ Sài Gòn ‘mê mẩn’ với cà phê thủy cung

SVO - Ngồi nhâm nhi ly cà phê trong không gian bốn bề là bể cá khổng lồ, xung quanh bơi lội những đàn cá nhiều màu sắc - đó là trải nghiệm mà nhiều bạn trẻ TP. HCM đang háo hức chia sẻ khi đến các quán cà phê thủy cung.

Không gian các quán cà phê thủy cung được thiết kế như một đại dương thu nhỏ với ánh sáng xanh dịu, tiếng nước róc rách, từng đường hầm kính trong suốt giúp khách có cảm giác như đang dạo chơi giữa lòng biển. Các bạn trẻ vừa trò chuyện, vừa ngắm cá tung tăng bơi lội, không quên chụp ảnh check-in để đăng tải lên mạng xã hội.

Các bạn trẻ thích thú check-in cùng hồ thuỷ cung. (Ảnh: Ngọc Thương)

Hồ thuỷ cung với đàn cá đầy màu sắc khiến giới trẻ mê mẩn. (Ảnh: Ngọc Thương)

Tại Ngâm Cafe (P. Võ Thị Sáu, TP. HCM), các bạn trẻ ríu rít tạo dáng bên hồ thuỷ cung, bắt trọn từng khoảnh khắc lung linh với đàn cá đang bơi phía sau. Có bạn ngồi trên ghế đẩu gần bể, tay cầm ly nước mát lạnh, vừa trò chuyện vừa ngắm những chú cá nhỏ xoay vòng nhịp nhàng. Tiếng cười nói rộn rã hòa với không gian độc đáo làm cho không khí tại quán thêm phần sinh động.

Không gian bên trong quán cà phê thuỷ cung Ngâm Cafe. (Ảnh: Ngâm Cafe)

“Vừa uống cà phê, vừa ngắm cá, mình thấy thoải mái và yên tĩnh hơn hẳn. Đây không chỉ là chỗ để đi chơi mà còn là không gian giúp giảm stress. Cảnh quan lạ mắt cũng giúp mình có thêm cảm hứng”, Anh Thư (21 tuổi, ngụ tại khu vực Thành Thái) chia sẻ khi check-in tại Ngâm Cafe.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh những bức ảnh “ảo diệu” trong không gian thuỷ cung nhanh chóng trở thành trào lưu. Từ đó, mô hình cà phê kết hợp giải trí này thu hút lượng khách trẻ đông đảo, nhất là vào cuối tuần. Không chỉ là nơi để uống cà phê, đây còn trở thành địa điểm hẹn hò bạn bè và tất nhiên là góc sống ảo siêu xịn cho giới trẻ.

Cà phê thuỷ cung là những trải nghiệm mới mẻ của các bạn trẻ hiện nay. (Ảnh: Ngọc Thương)

Nguyễn Minh Thy (19 tuổi, P. Gò Vấp, TP. HCM) chia sẻ, cô đã rất hứng thú khi biết đến mô hình cà phê thuỷ cung vì sự khác lạ so với các quán khác: “Mình thấy, đây là một nơi lý tưởng cho những người thích biển như mình giữa lòng thành phố. Những ngày bận rộn với việc học không thể đi "chữa lành" ở xa thì mình có thể đến đây để chụp vài tấm hình “sống ảo” và tận hưởng chút không khí đại dương”.

Phong cách thuỷ cung tạo nên những bức hình lung linh cho các bạn trẻ. (Ảnh: Nhâm Coffee)

Cà phê thuỷ cung hiện mới chỉ xuất hiện tại một vài địa điểm ở TP. HCM nhưng đang cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa ẩm thực và không gian độc đáo này mở ra xu hướng mới trong thói quen giải trí, thư giãn của giới trẻ.