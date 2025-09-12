Tân sinh viên vất vả tìm phòng trọ trong ‘cơn bão giá' đầu năm học

SVO - Những ngày đầu tháng Chín, khi tân sinh viên ở nhiều trường đại học, cao đẳng tại TP. HCM đang làm thủ tục nhập học, cũng là thời điểm giá thuê nhà trọ tăng đáng kể so với thời điểm này năm trước. Việc phòng trọ tăng giá đặt ra nhiều thách thức tài chính cho phụ huynh và sinh viên.

Mặt bằng chung tăng giá từ 10 - 30%

Theo khảo sát, thị trường phòng trọ tại TP. HCM đang có những biến động về giá, đặc biệt ở các khu vực gần trường đại học, cao đẳng có mức tăng khoảng từ 10 - 30% so với cùng thời điểm trước.

Cụ thể, tại khu vực gần trường ĐH Luật TP. HCM, trường ĐH Nguyễn Tất Thành, giá thuê phòng trọ được ghi nhận dao động từ 2,5 - 4 triệu đồng/phòng. Mức giá này dành cho phòng có diện tích từ 12 - 20m2, chưa bao gồm các chi phí phát sinh khác như điện, nước, Internet...

Anh Q. H., chủ nhà trọ tại phường Khánh Hội (TP. HCM) chia sẻ, vào đầu năm học, nhu cầu thuê phòng tăng cao, dẫn đến tình trạng khan hiếm. Để đáp ứng nhu cầu của người thuê, anh đã tiến hành tân trang phòng ốc. Anh cũng cho biết thêm, những người ký hợp đồng thuê phòng dài hạn sẽ được giữ giá hoặc giảm giá. Khi vào ở, người thuê phải thanh toán tiền phòng, phí dịch vụ và tiền cọc cho chủ nhà.

Tại khu vực P. Thạnh Mỹ Tây (TP. HCM), một trong những nơi có nhiều trường đại học và cao đẳng, giá thuê trung bình từ 3 - 4 triệu đồng/tháng, có thể lên đến mức 5 triệu đồng hoặc cao hơn, tùy nhu cầu. Bên cạnh đó, các chi phí dịch vụ khác bao gồm mức phí nước là 100.000 đồng/người, mức phí điện dao động từ 3.500 - 4.000 đồng/kWh và các chi phí dịch vụ khác như vệ sinh, giữ xe, Internet có thể lên tới 100.000 - 200.00 đồng/tháng.

Những khu vực như Bình Thạnh, Khánh Hội, Tân Bình, nhìn chung sẽ có giá cho thuê cao hơn so với những khu vực ngoại ô TP. HCM, đặt ra bài toán kinh tế nan giải cho các bạn sinh viên và phụ huynh đi tìm phòng trọ đầu năm.

Phòng trọ 16m2 trên đường Hoàng Diệu (Q. 4 cũ) có giá 4 triệu đồng.

Đặc biệt, tại khu vực Làng Đại học Thủ Đức, nơi tập trung số lượng lớn sinh viên của các trường thuộc ĐHQG TP. HCM giá phòng trọ đầu năm học này cũng có sự điều chỉnh. Nhiều chủ trọ đã điều chỉnh giá thuê từ 5 - 10% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, giá phòng trọ dao động từ 2 - 3.5 triệu đồng/phòng (cho khoảng 2 - 3 người ở).

Tìm thêm giải pháp ứng phó

Để giảm bớt gánh nặng tài chính, nhiều tân sinh viên đã lựa chọn giải pháp thay thế như tìm phòng trọ ở xa khu vực trung tâm hoặc các trường đại học, chấp nhận thời gian di chuyển dài hơn.

Nguyễn Trang (trường ĐH Công nghệ TP. HCM) cho biết: “Trường mình nằm ở khu vực Bình Thạnh nên mình cũng có mong muốn sẽ thuê được chỗ trọ gần trường cho tiện, nhưng giá nhà khu vực này quá cao. Mình chọn phương án ở hai người nhằm chia tiền phòng nhưng vẫn còn cao so với tài chính của gia đình mình nên giờ cũng đang không biết phải tính sao”.

Đầu năm học nhu cầu nhà trọ khan hiếm, nhiều chủ nhà trọ đẩy giá tăng cao.

Cũng chung hoàn cảnh giống Nguyễn Trang, Phạm Hưng (trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP. HCM) cũng đang cân nhắc nhiều phương án. Anh chia sẻ: “Biết đây là Làng Đại học thì chi phí sẽ rẻ hơn nhưng giá trọ vẫn cao so với tài chính của mình. Mình buộc phải tính phương án đi làm thêm để có thêm chi phí bù vào tiền nhà, giảm bớt gánh nặng tài chính cho gia đình”.

Bên cạnh việc chọn ở ký túc xá tư nhân, việc ở ghép với bạn bè hoặc người thân cũng là một lựa chọn, giúp nhiều bạn tân sinh viên chia sẻ chi phí thuê nhà và các khoản sinh hoạt khác, từ đó giảm đáng kể áp lực tài chính trong giai đoạn đầu nhập học.

Minh Khang (trường ĐH Văn Lang) chia sẻ: “Mình cũng đã đi tham khảo nhiều loại hình thuê trọ: Ký túc xá của nhà trường, ký túc xá tư nhân, phòng riêng, ở ghép… và cuối cùng ,mình quyết định chọn ở ký túc xá của nhà trường vì giá thuê hợp lý và môi trường ở và học tập an toàn”.

Các trường chung tay hỗ trợ sinh viên tìm nhà trọ

Ký túc xá ĐHQG TP. HCM có diện tích khoảng 42 ha, với 47 tòa nhà, cũng đang là cung cấp nhiều chỗ ở hằng năm cho tân sinh viên. Đây là ký túc xá lớn nhất Việt Nam hiện nay, cung cấp chỗ ở cho sinh viên 23 trường đại học tại TP. HCM, gồm những trường thành viên ĐHQG TP. HCM và các trường liên kết. Phí nội trú dao động 230.000 – 3,2 triệu đồng/tháng, tùy loại phòng ở.

Từ mấy năm trở lại đây, ký túc xá này có chính sách miễn, giảm phí cho sinh viên khuyết tật, mồ côi, mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, ký túc xá tổ chức "Bếp ăn chia sẻ", phát phiếu cơm giá rẻ cho sinh viên diện khó khăn.

Những phòng trọ sạch sẽ, tiện nghi có giá thuê tăng hơn 30% so với thời điểm này năm trước.

Anh Lê Xuân Dũng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM cho biết, đầu năm học mới, Trung tâm đã và đang tiếp nhận hơn 2.500 chỗ trọ thuộc 800 địa chỉ nhà trọ và giới thiệu hệ thống 15 ký túc xá của các trường đại học, cao đẳng. Mức giá trung bình từ 2,5 triệu - 4 triệu đồng/phòng/tháng, dành cho 2 - 3 người ở, giá phòng trọ phụ thuộc vào diện tích, nội thất và cơ sở vật chất tại chỗ trọ.

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP. HCM còn triển khai các hoạt động giới thiệu nhà trọ cho sinh viên đầu năm học thông qua phần mềm trực tuyến tại website: https://sac.vn/nha-tro/, ứng dụng http://app.sac.vn/nhatro và chuyên trang https://sukien.sac.vn/vlnt. Tại đây, chủ nhà trọ và sinh viên có thể đăng tải nhu cầu cho thuê hoặc tìm kiếm nhà trọ theo nhu cầu.

Ngoài ra, ở nhiều trường đại học tại TP. HCM như: Trường ĐH Công nghiệp TP. HCM, trường ĐH Nguyễn Tất Thành, trường ĐH Công Thương TP. HCM, trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM, trường ĐH Công nghệ TP. HCM, trường ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM… cũng đang duy trì các đội hình sinh viên tình nguyện hỗ trợ khảo sát, tư vấn nhà trọ an toàn cho tân sinh viên, đầu năm học.