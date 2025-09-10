Ngược dòng định kiến, những chàng trai chọn nghề giáo viên mầm non

SVO - Trong hai mùa tuyển sinh liên tiếp 2024 - 2025, khoa Sư phạm Mầm non (trường ĐH Sư phạm TP. HCM) đón nhận một tín hiệu tích cực khi có sinh viên nam theo học - ở một ngành học vốn gắn với hình ảnh các 'cô nuôi dạy trẻ'.

Từ ngọn lửa yêu thương đến hành trình gieo mầm

Lê Trung Nghĩa (18 tuổi), cựu học sinh trường THPT Quang Trung, xã Thái Mỹ, TP. HCM, đã chọn Sư phạm Mầm non như một “duyên lành”. Nghĩa kể, tuổi thơ anh từng được cô giáo mầm non tận tình chăm sóc. Tình thương và sự dịu dàng ấy in dấu sâu đậm, trở thành ngọn lửa truyền cảm hứng để anh chọn nghề.

Tình yêu thương và sự ủng hộ từ cha mẹ, cùng ước nguyện của bà nội đã trở thành nguồn sức mạnh để Nghĩa tự tin theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo mầm non. Ở giảng đường dành cho tân sinh viên, Nghĩa là sinh viên nam duy nhất trong lớp. Cũng nhờ vậy, Nghĩa trở thành chỗ dựa cho các bạn nữ ở những công việc cần sức khỏe, đồng thời luôn giữ vai trò bảo vệ, hỗ trợ tập thể.

Những năm THPT Nghĩa đã giành được nhiều thành tích trong hoạt động Đoàn.

Chọn nghề giáo viên mầm non cũng đồng nghĩa đối diện với không ít vất vả như áp lực từ khối lượng công việc, sự kiên nhẫn trong việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ và cả định kiến xã hội khi nam giới theo nghề. Nhưng Nghĩa nhìn vào đó như thử thách để rèn luyện bản thân.

“Những điều tiêu cực chỉ là thử thách, còn những điều tích cực chính là động lực để mình cố gắng. Duy trì năng lượng tích cực thì mọi điều sẽ tốt đẹp”, Nghĩa chia sẻ.

Nghĩa vững tin với lựa chọn của mình.

Ngoài việc học, Nghĩa có niềm đam mê nghệ thuật. Trước đó, Nghĩa từng giữ vai trò Phó Bí thư Đoàn trường hai nhiệm kỳ, được rèn luyện trong môi trường phong trào sôi nổi, giúp anh thêm năng động, tự tin, sáng tạo. Nghĩa tâm niệm: “Sống là để cống hiến và phát triển. Tham gia Đoàn Hội đã cho anh nhiều kỹ năng, cũng là hành trang quý giá để theo nghề dạy trẻ”.

Khát vọng cống hiến

Là đàn anh khóa trên của Nghĩa, Nguyễn Tấn Thành (2005, ngụ tại Thủ Đức, TP. HCM) cũng chọn ngành học Sư phạm Mầm non bằng một cái duyên. Đầu năm lớp 12, cô giáo Hóa gợi ý hướng đi, bản thân Thành cũng yêu trẻ nhỏ nên quyết định đăng ký. May mắn là gia đình anh hoàn toàn ủng hộ.

“Nam hay nữ không quan trọng. Quan trọng là mình có đủ khả năng, đam mê và khát vọng để theo đuổi hay không. Nếu thật sự yêu thích trẻ con, chúng ta hãy sống hết mình với đam mê đó. Vì đời chỉ có một lần để cháy hết mình”, Thành bộc bạch.

Thành có 2 năm trải nghiệm với ngành học của mình và anh rất yêu thích.

Hai năm học trôi qua, Thành có nhiều trải nghiệm quý giá. Từ việc tham gia văn nghệ, liên hoan tiếng hát, cho đến các hoạt động thiện nguyện, anh luôn lấy đó làm cơ hội học hỏi. Đặc biệt, những buổi thực tập để lại cho Thành nhiều cảm xúc: “Các con có lúc làm mình giận, nhưng ngay sau đó lại xin lỗi bằng gương mặt ngây thơ, đáng yêu. Niềm vui của các con chính là niềm vui của nghề”.

TS Tâm lý Bùi Hồng Quân - Trưởng khoa Giáo dục Mầm non, trường ĐH Sư phạm TP. HCM nhìn nhận: “Kết quả của hai năm tuyển sinh 2024 và 2025, mỗi năm đều có một sinh viên nam trúng tuyển. Đây là dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn chưa đủ; bởi dưới góc nhìn xã hội, người ta thường cho rằng các cô sẽ phù hợp hơn. Thực tế, đã có nhiều thầy giáo mầm non phát triển lên vị trí quản lý. Rõ ràng, công việc này phù hợp với cả nữ và nam. Khoa rất mong sẽ có thêm những sinh viên nam theo học, bởi trong hoạt động thực tế ở bậc mầm non, sự hiện diện của nam giới là rất cần thiết. Nếu một người cha có thể chăm con thì hoàn toàn, một thầy giáo mầm non cũng có thể làm được điều đó”.

TS Tâm lý Bùi Hồng Quân.

TS Quân cũng thẳng thắn cho rằng, giai đoạn đầu các thầy giáo trẻ sẽ gặp khó khăn vì định kiến. Nhưng nếu chứng minh được năng lực, sự tận tâm, họ sẽ nhận được sự tin yêu của phụ huynh và học sinh.

“Hình ảnh Trung Nghĩa và Tấn Thành, hai chàng trai “đi ngược dòng” định kiến xã hội đã cho thấy: Tình yêu thương, sự bền bỉ và tinh thần cống hiến có thể vượt qua mọi rào cản. Trên hành trình ấy, các bạn không chỉ chọn nghề, mà còn chọn cách sống - sống để trao gửi yêu thương cho những mầm non tương lai”, TS Quân nói.