Nhiều trường đại học tại Đà Nẵng cảnh báo sinh viên về văn bản giả mạo

SVO - Thời gian gần đây, nhiều trường đại học tại TP. Đà Nẵng liên tục phát đi cảnh báo đến sinh viên và phụ huynh về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi liên quan đến học phí, học bổng và các chương trình trao đổi quốc tế. Theo các trường, kẻ gian thường mạo danh fanpage, website nhà trường để đưa ra những thông tin giả mạo, từ đó yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân, hồ sơ tài chính nhằm đánh cắp thông tin và lừa đảo.

Ngày 4/9, trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) phát hiện đối tượng mạo danh nhà trường gửi thư mời họp mặt để thông báo sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế. Trước đó, ngày 28/9, nhà trường cũng đăng tải thông tin cảnh báo trên fanpage chính thức về thủ đoạn lừa đảo của một nhóm đối tượng mạo danh nhà trường. Theo đó, các đối tượng này giả mạo giấy báo trúng tuyển, đồng thời gửi thông tin đến sinh viên với nội dung “Tham gia chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour năm 2025”.

Văn bản giả mạo mời tham gia chương trình trao đổi sinh viên quốc tế tại trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng. (Ảnh: Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng)

Các đối tượng giả mạo nhà trường gửi thông báo “Trúng tuyển chương trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour” tại Trung Quốc. (Ảnh: Trường ĐH Kinh tế, ĐH Đà Nẵng)

Đại diện trường ĐH Kinh tế (ĐH Đà Nẵng) khẳng định, các văn bản trên hoàn toàn giả mạo, đồng thời nhấn mạnh, sinh viên cần nâng cao cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Nhà trường lưu ý, mọi thông tin chính thống chỉ được công bố qua website https://due.udn.vn và fanpage chính thức của trường. Sinh viên tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay tham gia bất kỳ chương trình nào khi chưa được xác minh rõ ràng.

Tương tự, ngày 23/8 vừa qua, trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) cũng ghi nhận chiêu trò lừa đảo nhắm vào tân sinh viên. Các đối tượng mạo danh trường gửi mail đến tân sinh viên về việc trúng tuyển “Chương trình trải nghiệm học tập quốc tế Study Tour Spring 2025”. Đáng chú ý, thông báo này được thiết kế chuyên nghiệp, bổ sung nhiều chi tiết quyền lợi và điều kiện kèm theo. Thậm chí, các đối tượng còn sử dụng thông cá nhân của thí sinh (tên, tuổi, số CCCD) và gửi bằng email có tên miền @dut.udn.vn để tăng mức độ tin cậy.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) nhấn mạnh, toàn bộ quy trình xét tuyển và thông báo trúng tuyển chính thức chỉ được gửi đến địa chỉ email cá nhân của thí sinh qua hệ thống của nhà trường. Cụ thể, các thông báo sẽ được gửi từ địa chỉ ctsv.dhbk@dut.udn.vn dưới tên Phòng Công tác Sinh viên. Nhà trường khuyến cáo tân sinh viên và phụ huynh cần tuyệt đối lưu ý để tránh nhầm lẫn với những email mạo danh có hình thức tương tự.

Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn cũng đã phát giác hành vi lừa đảo qua việc mạo danh thông báo và thư mời tham gia các chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi sinh viên tại các trường đại học Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Đáng chú ý, trong các văn bản giả mạo, kẻ gian thường yêu cầu sinh viên cung cấp thông tin cá nhân, kèm bản sao minh chứng tài chính. Thậm chí, nhiều trường hợp còn đặt điều kiện sinh viên phải có số dư tối thiểu 900 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng mới đủ điều kiện tham gia chương trình trao đổi.

Văn bản mạo danh trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn, mời sinh viên tham gia chương trình du học quốc tế tại Úc. (Ảnh: ĐH CNTT & TT Việt Hàn)

Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) cũng thông tin về chiêu trò lừa đảo được thực hiện tinh vi hơn, khi kẻ gian đã lợi dụng công cụ sao chép, tạo ra website giả mạo có địa chỉ https://ued.io.vn với giao diện và nội dung gần giống trang chính thức https://ued.udn.vn. Theo nhà trường, các đường dẫn trên website giả mạo tiềm ẩn nhiều rủi ro bảo mật và có thể được sử dụng để đánh cắp thông tin cá nhân. Trường khuyến cáo sinh viên và phụ huynh cần hết sức cẩn trọng khi truy cập, đồng thời lưu ý địa chỉ chính thống của trường.

Trước tình hình này, nhiều trường khuyến nghị phụ huynh và sinh viên cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân hay thực hiện giao dịch tài chính với bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là đại diện nhà trường. Các trường cũng nhấn mạnh, trong mọi trường hợp, sinh viên cần kiểm tra kỹ nguồn gốc thông tin, chỉ tiếp nhận thông báo qua các kênh chính thống như website, fanpage hoặc email do nhà trường công bố.

Phụ huynh và sinh viên nên chủ động liên hệ trực tiếp với phòng công tác sinh viên hoặc bộ phận đào tạo để xác minh khi nhận được các thông báo bất thường. Việc cảnh giác, chủ động xác thực thông tin không chỉ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân, tài chính của bản thân mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, phức tạp.